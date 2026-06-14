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Ange Postecoglou'dan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil

Ange Postecoglou'dan Avustralya mesajı: Galibiyet tesadüf değil
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Avustralya Milli Takımı'nın 2026 FIFA Dünya Kupası'nda aldığı görkemli galibiyetin yankıları sürüyor. Deneyimli çalıştırıcı Ange Postecoglou, sahadaki mücadeleyi değerlendirerek sonucun bir tesadüf olmadığını, "Avustralya ruhunun" ve taktiksel disiplinin sahaya yansıdığını ifade etti.

Avustralyalı teknik direktör Ange Postecoglou, milli takımının Türkiye karşısındaki Dünya Kupası’ndaki performansına ve aldığı galibiyete dair önemli değerlendirmelerde bulundu. Takımın sahada sergilediği futbolu göklere çıkaran tecrübeli çalıştırıcı, bu sonucun tamamen hak edilmiş bir başarı olduğunu söyledi.

''SOYUNMA ODASINDAKİ RUHU ÇOK İYİ BİLİYORUM''

Milli takımın sergilediği mücadeleye ve takım karakterine vurgu yapan Postecoglou, elde edilen galibiyetin kendisini şaşırtmadığını belirterek, ''Muhtemelen bu duruma en az şaşıran kişi benimdir. O soyunma odasında nasıl bir Avustralya ruhu olduğunu çok iyi biliyorum. Dolayısıyla bu zafer bir tesadüfün eseri değil. Tamamen kendi ürettikleri taktik plan doğrultusunda, büyük bir disiplinle mücadele ettiler ve kazanmayı sonuna kadar hak ettiler.'' dedi. 

POPOVI'İN HAMLELERİNE ÖVGÜ

Ange Postecoglou, Avustralya Milli Takımı’nın başındaki Tony Popovic’in cesur kararlarına ve kadro seçimine de ayrı bir parantez açarak, "Patrick Beach, kariyerinin bu ilk Dünya Kupası maçından çok büyük bir özgüvenle ayrıldı. Teknik direktör Tony Popovic de hem bu performanstan hem de oyuncularının ona sahada verdiği karşılıktan ötürü doğru kararlar aldığını bir kez daha kanıtlamış oldu" dedi.

''GENÇLERİN KORKUSUZLUĞUNA İNANIYOR''

Popovic’in yönetim anlayışında genç oyunculara duyduğu sarsılmaz güvenin çok kritik bir rol oynadığını belirten tecrübeli futbol adamı, "Tony’nin en belirgin özelliklerinden biri, genç futbolcuların o korkusuz yapısına sonuna kadar inanmasıdır. Onlara güvenir ve sahada formayı vermekten asla çekinmez." değerlendirmesinde bulundu. 

Cemre Yıldız
Cemre Yıldız
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