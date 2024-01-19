Uzaya Çıkan İlk Türk Alper Gezeravcı SpaceX Uzay Aracıyla Başarıyla Fırlatıldı

Uzaya çıkan ilk Türk Alper Gezenavcı'nın içinde bulunduğu SpaceX'e ait uzay aracı, başarıyla fırlatıldı ve kapsül başarılı bir şekilde, fırlatıldığı Kennedy Uzay Merkezi'ne geri döndü.

Türkiye'nin uzay yolculuğu bugün başladı. SpaceX'e ait uzay aracı, TSİ 00: 49, ABD yerel saatiyle 16.49'da, NASA'nın Florida'daki Kennedy Uzay Merkezi'nden başarıyla fırlatıldı. Falcon 9, Dragon uzay aracını fırlattı ve başarılı bir şekilde dünyaya geri döndü.

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Uzaya çıkan ilk Türk, Alper Gezeravcı oldu!

Alper Gezeravcı. SpaceX'in Falcon 9 roketiyle Kennedy Uzay Merkezi'nden, Axiom Space'in Axiom Mission 3veya kısa adıyla Ax-3 göreviyle (ISS) Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru yolculuğa çıktı. ve böylece uzaya çıkan ilk Türk olma ünvanını da kazanmış oldu.

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Falcon 9 özellikleri

SpaceX tarafından tasarlanıp geliştirilen, yeniden kullanılabilir bir fırlatma araçları ailesi olan Falcon 9, uzaya gidecek kapsülü, dünyadan fırlattıktan sonra geri dönüyor ve tekrar kullanılabiliyor.

SpaceX'in verilerine göre, Falcon 9 roketleri, toplamda 289 kalkış, 246 iniş yaptı. Roketler 221 kez de birden fazla uçuşta kullanıldı. Yeniden kullanılma özelliğine sahip Falcon-9 roketlerinden kaç adet bulunduğu ise bilinmiyor. Uzunluğu 70 metre, çapı 3,7 metre ve yaklaşık 550 ton ağırlığındaki Falcon-9 roketi, alçak Dünya yörüngesinde 22 bin, durağan aktarım yörüngesinde 8 bin 300 ve Mars'ta 4 bin kilogram yük taşıma kapasitesine sahip.

Falcon-9'ların 9 Merlin motorunda, alüminyum-lityum karışımı ile oluşturulmuş sıvı oksijen ve roket için kullanılan kerosen (RP-1) yakıt tankları bulunuyor.

Alper Gezeravcı neler yapacak?

Alper Gezeravcı, 14 gün boyunca ISS'de 13 bilimsel deney gerçekleştirecek ve çeşitli bilim çalışmalarını uzayda yapacak.

Ax-3 misyonunda ayrıca ABD ve İspanya'yı temsilen misyon lideri Michael Lopez-Alegria, İtalyan Hava Kuvvetlerinden Pilot Walter Villadei ve Avrupa Uzay Ajansı adına katılan İsveçli Marcus Wandt bulunuyor.