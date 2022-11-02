Twitter'da Elon Musk dönemi! Neler değişecek?

Twitter'ı 44 milyar dolara satın alan Elon Musk, sadece birkaç günde çok şey değiştirdi. Çılgın milyarder şu ana kadar şirketin yönetim kurulu üyelerini işten çıkardı, mavi tiki ücretli yapacağını duyurdu. Ancak değişimler bunlarla sınırlı değil. Giriş sayfasından kullanımına kadar her adımda değişiklik planlayan Musk, Twitter'ı alışveriş, mesajlaşma gibi birçok özelliği de içinde barındıran 'Süper uygulama' yapmayı amaçlıyor. İşte ayrıntılar…

Elon Musk, Twitter'ı süper uygulama yapmak istiyor

Elon Musk'ın Twitter'da yaptığı değişiklikler hakkında bilgi veren Hanersman Danışmanlık Kurucusu Akademisyen-Yazar Ecehan Ersöz, " Elon Musk'ın oldukça uzun süren Twitter satın alması geçtiğimiz hafta sonuçlandı. Şirketin yeni sahibi olarak göreve başlayan Elon Musk, ilk değişikliği yönetim kademesinde yaptı.

Bu kararı satış sürecinde yöneticilerle gerginlik yaşamasıyla ilgili. İlaveten uygulamaya alacağı değişikliklere daha sıcak bakacak yöneticilerle çalışmak istediğini düşünüyorum" dedi. Kullanıcılar tarafında ise Twitter'da Elon Musk'ın vizyonu doğrultusunda önemli değişiklikler olacağını belirten Ersöz, değişiklikleri şöyle sıraladı:

Elon Musk açıkladı: Parasını veren herkese Mavi Tik!

– Platformda ilk olarak giriş sayfası değiştirildi. Abone olmayan kullanıcılar da artık platformdaki popüler içerikleri görebiliyor. Bu değişikliğin Musk tarafından platformun daha da açık hale gelmesi için gerçekleştirilen bir başlangıç adımı niteliğinde.

– Elon Musk, Twitter'ın bir tür halk meydanı haline geldiğini, bu yüzden insanların yasaların sınırları içinde özgürce konuşabilecekleri gerçeğine ve algısına sahip olmalarını önemsiyor.

– 230 milyon kullanıcıyı ilgilendiren en önemli konu ise kullanım ücreti. Musk ücretli olan Twitter Blue aboneliğinin fiyatını aylık 5 dolardan 20 dolara çıkarmayı hedeflediği görülüyor. Ayrıca Twitter Blue aboneliği mavi onay rozetli hesaplar için zorunlu hale gelebilir. Bu durumda Mavi tik olarak bilinen onay rozeti için platformun aylık ücret talep etmesi gündemde. Kullanıcıların çoğu mavi tik'e ödeme yapıldığında bunun onlara ne kazandıracağını sorgulamaya başladılar bile. Musk bu sorulara attığı tweet ile daha uzun video veya ses paylaşımı, daha az reklam görme, cevaplama ve bahsetmelerde öncelik sahibi olma şeklinde yanıt verdi.

– Tweetlerde 280 olan karakter sınırının artırılması düşünülüyor.

– Twitter'da paylaşılabilir video uzunluğunun artırılmasına Elon Musk sıcak bakıyor. Şu an bu süre 2 dakika 20 saniye ile sınırlı.

– Reklam konusu da Elon Musk'ın gündeminde. 'Bazı reklamların iyi yapıldığında kaliteli içeriğe katkıda bulunabileceğini, diğerlerinin ise Twitter'ın spam sorununa katkıda bulunabileceğini' açıkladı. Twitter'ın en saygın reklam platformu olmasını hedefliyor.

– Elon Musk, content creator olarak tanımlanan içerik üreticileri, influencerları Tiktok ve Youtube'dan Twitter'a çekmeyi planlıyor. Tüm araştırmalar zaten içerik üretici yani influencer ekonomisinin büyüyeceğini gösteriyor. Dolayısıyla influencerların Twitter'da daha etkin olmasını önemsiyor.

'Süper uygulama' yapacak

Twitter şimdikinden çok farklı bir platform olarak varlığını sürdüreceğine dikkat çeken Ersöz, "Buradaki esas önemli nokta Elon Musk'ın Twitter'ı daha entegre ve bütünleşik bir platforma dönüştürme niyeti. Musk daha önce bazı konuşmalarında Superapp yani 'her şeyin uygulaması' kavramından bahsetmişti. Bunun Çin'deki WeChat benzeri ya da Hindistan'da devreye giren TataNeu gibi adına X diyebileceği bir uygulama olarak telaffuz etmişti.

Twitter'ın uzun vadeli potansiyelini şimdikinden çok daha yüksek görmesinin altında bu bakış açısının olduğunu düşünüyorum. Nasıl ki akıllı telefonlar birçok uygulamayı içinde barındırıyorsa, Musk'ın bahsettiği sistemde birçok hizmet uygulamasını içinde barındıran bir 'Süper uygulama.' Mesajlaşma, pazar yeri ve sosyal paylaşımların bir arada olması şeklinde.

Böyle bir uygulamanın giderek bağlantılı ve entegre hale gelen, hızlanan dünya için tercih edilebilir olacağını düşünüyorum. Musk'ın örnek gösterdiği WeChat kiralama, gıda, konser, giyim alışverişlerindeki komisyonlardan gelir elde ediyor. Bir diğer detay da Musk'ın yatırımcı sunumunda 2028'e kadar ödemelerle 1,3 milyar dolar bir iş hacmi yaratılabileceğine yer vermiş olması.

Dolayısıyla influencer ya da içerik üreticiler tarafından tercih edilmesi Twitter'ın ivmelenmesine katkı sağlayabilir. Şu anda influencerlar ve içerik üreticiler için Twitter son sırada yer alıyor. Bu sebeple Web 3.0 ile sosyal medyayı bir araya getirmenin ana amaç olduğunu düşünüyorum" diye konuştu.

Twitter öldü mü?

Musk'ın Twitter'ı satın almasından sonra bazı kullanıcılar 'Twitter öldü' yorumu yaptı. Konuyla ilgili ise Ersöz, "Twitter öldü yorumlarına katılmıyorum. Ölse ölse Twitter'ın eski iş modeli ölecektir. Twitter şu anda bir Web2.0 firması kategorisinde.

Fakat yeni nesil internet olan Web 3.0 üzerinde uzun zamandır çalışılıyor. Dolayısıyla Twitter yeni nesil internet altyapısı ve gelir yapısı noktasında iş modelini güncelleyecek. NFT lerde Web 3.0 ile ilişkili. Twitter zaten NFT profil resimlerini desteklediğinden, bir Web3.0 şirketi olması için bazı ilave özellikler gerekiyor.

İlaveten Elon Musk bildiğimiz gibi Tesla, SpaceX gibi önemli şirketleri olan bir seri girişimci. Teknolojiye de son derece hakim bir isim. Uzun vadede bu iş alanlarındaki bilgi ve birikimi bütünleştirecek projeler planladığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Elon Musk sayesinde kripto paralara ilgi artacak

Elon Musk, Twitter'da kriptoparalar üzerine yaptığı açıklamalarla da biliniyor. Öyle ki Musk'ın Dogecoin'in simgesi olan köpek, Twitter tişörtü ve cadılar bayramının simgesi olan kabağa Twitter'ın logosunu kazınmış şekilde yaptığı paylaşım Dogecoin'in hızla yükselişe geçmesini sağladı.

Ersöz, Elon Musk'ın kripto para ilgisi nedeniyle kripto para kullanımının yaygınlaşmasında etkili olacağını kaydederek şunları söyledi: "Elon Musk Twitter'ı 'medeniyetin geleceğini' sağlamak için satın aldığı yönünde beyanda bulundu.

Yine de Musk, kripto para birimine yabancı olmayan bir isim İnternetin geleceği veya yeni nesil internet olarak tanımlanan Web 3.0 blokzincir ve yapay zeka üzerinde yükseliyor. Altyapısal anlamda bu teknolojiler gelişimini sağlıyor. Diğer taraftan Elon Musk bu anlaşmayı finanse etmek durumunda. Bu konu ile ilgili yatırım bankalarından, risk sermayesi firmalarından ve yüksek profilli yatırımcılardan destek aldı. Yine kripto para borsası Binance'da Twitter satınalımın yatırımcıları arasında.

Binance tarafından yapılan açıklamada Elon Musk'ın bu vizyonu gerçekleştirmesine katkı sağlamaktan mutluluk duydukları ifade edildi. Yine açıklamada kripto paranın ve blokzincir teknolojisinin kullanımı ve yaygınlaşması için Web 3.0 ile sosyal medyayı bir araya getirmeyi hedefledikleri vurgulandı.

İlaveten Dogecoin'in Elon Musk'ın bazı söylemleri ile yükselişe geçtiği birçok zaman oldu. Yine dün Elon Musk'ın Dogecoin'in simgesi olan köpek, Twitter tişörtü ve cadılar bayramının simgesi olan kabağa Twitter'ın logosunu kazınmış şekilde paylaşım yapması, Dogecoin'in yükselişe geçmesini sağladı."