Ankara'da kayınpederini sokak ortasında vuran damat dehşet saçtı

Ankara’da aile içinde yaşanan gerilim sokakta şiddete dönüştü. Mamak ilçesinde damat ile kayınpeder arasında çıkan tartışma kısa sürede silah ve bıçakların kullanıldığı kavgaya evrilirken, Murat Güven kayınpederi Muharrem Güven'i silahla yaraladı. Ağır yaralanan kayınpeder hastaneye kaldırılırken, kavgaya karışan bir kişi gözaltına alındı.

Ankara’nın Mamak ilçesinde aile içinde yaşanan gerilim sokakta silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü. Damat Murat Güven, kayınpederi Muharrem Güven’i tabancayla vururken, kayınpederin oğlu da Murat Güven’i bıçakla yaraladı. Olayda iki kişi hastaneye kaldırılırken, bir şüpheli gözaltına alındı.

TARTIŞMA SOKAKTA BAŞLADI 

Olay, Mamak ilçesi Cengizhan Mahallesi Şehitler Caddesi’nde öğle saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre Muharrem Güven, damadı Murat Güven’in şiddet uyguladığını öne sürdüğü kızını kendi evine götürdü. Murat Güven ile kayınpederi sokakta karşılaşınca taraflar arasında tartışma çıktı.

SİLAH VE BIÇAKLAR ÇEKİLDİ

Kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüşürken, Murat Güven yanında bulunan tabancayla kayınpederine ateş etti. O sırada Muharrem Güven’in yanında bulunan oğlu da Murat Güven’i bıçakla yaraladı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Muharrem Güven’in hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

GÖRGÜ TANIĞI O ANLARI ANLATTI 

Olayı gören Gökhan Aktaş, “3 kişi kavga ediyordu, bağırıp çağırıyorlardı. Birbirlerinin üstüne yürüdüler. Biri kalçasından bıçaklandı, biri karın boşluğundan vuruldu” dedi.

Polis ekipleri, Muharrem Güven’in oğlunu gözaltına alırken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
