Twitch'in popüler oyunu Only Up, stres nedeniyle Steam'den kaldırıldı

Twitch'in popüler canlı yayın platformu Only Up, yapımcısı tarafından stres gerekçesiyle Steam'den kaldırıldı. Oyunun geliştiricisi yeni bir proje üzerinde çalışmaya başladığını açıkladı.

Geçtiğimiz aylarda en popüler canlı yayın platformu Twitch'in bitki örtüsü olan Only Up, zorluğuyla oyuncuları çileden çıkarıyordu. Getting Over It'ten sonra aynı türde benzer bir başarı elde etmeyi başaran oyun, yapımcısı tarafından Steam'de satıştan kaldırıldı.

Only Up, yapımcısı tarafından 'stres' gerekçesiyle Steam'den kaldırıldı

Only Up, Mayıs ayında yüksek profilli yayıncıların ve YouTuber'ların zirveye ulaşmak için çoğu zaman nafile girişimlerini sergilemelerinin ardından viral hale gelen bir platform oyunu olarak karşımıza çıkmıştı. Dilerseniz boş Steam sayfasına buradan bakabilirsiniz.

Oyunun geliştiricisi, oyunun kendisinin ilk oyun geliştirme deneyiminin olduğunu belirtti ve oyunu Steam'den kaldırmasına dair şu açıklamalarda bulundu:

"Only Up, yaratıcılık için, kendimi test etmek için yaptığım ve pek çok hata yaptığım bir oyun. Oyun tüm bu aylar boyunca beni çok fazla stres altında tuttu. Şimdi oyunu geride bırakmak istiyorum."

Steam'de SCKR Games adı altında Only Up! oyununu yayınlayan geliştirici, kod adı Kilth olan bir sonraki oyununu geliştirmeye başladığını da söyledi.

"Şu anda ihtiyacım olan şey huzur ve iyileşme. Bir süre ara vermeyi ve oyun tasarımı alanındaki eğitimime devam etmeyi ve yeni deneyim ve bilgilerle enerjimi 'Kith' kod adlı bir sonraki oyunuma yönlendirmeyi planlıyorum – bu yeni bir deneyim ve gerçekçilik içeren yeni bir konsept, tamamen farklı bir tür ve ortam olacak ve sinematografiye ağırlık verilecek.

Bu kez projenin küçük bir ekip tarafından oluşturulmasını umuyorum. Bu, oyun tasarımı konusundaki becerilerimi önemli ölçüde geliştirmek istediğim zorlu bir proje."

Only Up, Steam'den ilk kez kaldırılmıyor. Haziran ayının sonunda oyun, telif hakkıyla korunan varlıkların kullanılması nedeniyle Valve'ın platformundan kaldırılmış, ancak bir gün sonra ihlal eden varlıklar kaldırılmış olarak geri dönmüştü.

Bu tekrar eden bir sorun gibi görünüyor. Geliştirici, 5 Temmuz tarihli bir güncellemede, bir anime kızı modunun 'yanlışlıkla' oyuna eklendiğini, ancak modun yaratıcısı ile sorunu dostane şartlarda çözdüğünü söylemişti.

Geliştirici o tarihte "Oyundaki kusurları fark edenlere teşekkürler. Bazen acemi geliştiriciler kendilerini bu tür durumların içinde buluyor ve geliştiricilere yönelik resmi pazar yerleri bile başkalarının asset'lerini içeren kitler satabiliyor" demişti.

Kendisinin neden stres olduğu anlaşılabiliyor ancak bu nedenle bir oyun Steam'den kaldırılır mı, bilinmez. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.