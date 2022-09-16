Tweet düzenleme butonu sonunda geliyor! Kaç para olacak?

Twitter kullanıcıları tarafından uzun bir süredir beklenen, hatta sosyal medya üzerinde sıkça gündem olan tweet düzenleme butonu nihayet geliyor. Bugün ise kimler tarafından erişilebilir olacağı ve kullanım bedeli ortaya çıktı.

Tweet düzenleme butonu için tarih verildi: 21 Eylül!

Twitter, geçtiğimiz aylarda sosyal medya üzerinde kullanıcılarından gelen yoğun talep sonrasında paylaşım yaptıktan sonra düzenlemelerine izin vereceği tweet düzenleme butonu üzerinde çalıştığını duyurdu. Uzun zamandır kullanıcılar tarafından istenen bu özellik sayesinde artık yazım hatası yapılan ve belirli bir kısmını veya tamamı, içerisindeki medya dosyası ile birlikte değiştirilebilecek.

Bugün ise Silikon Vadisi'ndeki gelişmeleri aktarmasıyla bilinen Casey Newton yeni özelliğin ne zaman geleceğini ve kimler tarafından erişilebilir olacağını duyurdu. Newton tarafından yapılan paylaşıma göre, tweet düzenleme butonu 21 Eylül'den itibaren tüm dünyada erişime açılacak.

Twitter hissedarları Elon Musk dedi!

Fakat geçtiğimiz dönemde ortaya çıkan sızıntılardan gördüğümüz bir durum da doğrulandı. Bu özellik yalnızca Twitter Blue aboneleri tarafından kullanılabilecek. Dolayısıyla aylık 4.99 dolar abonelik ücretini gözden çıkaran kullanıcılar bir dizi özellikle birlikte bu yeni butona da erişebilecek.

Bu abonelik hizmetinin Türkiye'de ne zaman kullanıma açılacağı ve kaç para olacağı henüz netlik kazanmadı. Fakat geçtiğimiz dönemde iOS kullanıcıları için App Store'da 30,99 TL, Android kullanıcıları için Play Store'da 47,99 TL olacak şekilde listelenmişti.

Tabii o zaman için ABD fiyatı da 2.99 dolardı. Zam sonrasında ise App Store'da 109.99 TL'ye yükseldiğini gördük. Fakat belirtmiş olduğumuz gibi şu an için netlik kazanan bir durum yok. Bu nedenle Türkiye'de kullanıma açıldığında çok daha farklı fiyatlar görebiliriz.

Twitter Blue neler vadediyor?

Twitter Blue hizmetinin en büyük özelliği tweet geri alma seçeneği. Şirketin "bu bir düzenleme butonu değildir" vurgusu yaptığı bu özellik, kullanıcılara bir tweeti gönderdikten sonra henüz başkaları tarafından görülmeden geri çekme imkanı tanıyor. Ayrıca varsayılan geri alma süresi 30 saniye iken; isteğe göre 5, 10, 20 veya 60 saniye yapılabiliyor.

Bir diğer dikkat çeken Blue ayrıcalığı da özel uygulama simgeleri. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, Twitter'ın mobil uygulamasının telefonunda görüntülenme biçimini değiştirebiliyorlar. Birçok renkli veya dönemsel seçenek arasından tercihe göre Twitter'ın ikonu özelleştirilebiliyor. Ayrıca sınırlı süre kullanılabilen yeni görünümler de Blue'ya ekleniyor.

Diğer Twitter Blue özellikleri:

Reklamsız Makaleler: ABD merkezli popüler yayıncılardan oluşan bir ağda reklamsız okuma deneyimi.

En Popüler Makaleler: Ağında son 24 saatte en çok paylaşılan makalelere kolayca göz at.

Okuyucu: Uzun tweet dizilerini okumanın daha kolay yolu. Tweet dizisinin üst kısmındaki okuyucu simgesine dokunarak Okuyucu özelliğini açın veya bunu metin boyutunuzu değiştirmek için kullanın.

Yer İşareti Klasörleri: Yer İşaretlerini klasörlerde düzenleyerek bitmeyen kaydırma sürecinden kurtul.

Gezintiyi kişiselleştir: En çok kullandığın sayfaları sekme çubuğundan ayarla.

Uygulama Teması: Twitter deneyimin için yalnızca senin görebileceğin yeni bir tema rengi seç.

Daha uzun videolar yükle: Paylaşacak daha fazla şeyin olduğunda 10 dakikaya kadar videolar yükleyip tweetleyebilirsin.

Sabitlenen sohbetler: Favori sohbetlerini Direkt Mesaj gelen kutunun en üstüne sabitlemek için sohbeti kaydır.

Siz Twitter'ın yeni tweet düzenleme butonu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı unutmayın!