TUSAŞ'ta tasarım mühendisi Duygu Barın, T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev alıyor
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TUSAŞ'ta tasarım mühendisi olarak görev yapan Duygu Barın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için üretilen T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev yapıyor. Barın, T-70'lerin tamamlanması için ekibiyle gece gündüz çalışıyor. Türk savunma sanayisinde kadın istihdamının iyi bir noktada olduğunu söyleyen Barın, savunma sanayisinde gerçek anlamda mühendislik yapıldığını düşündüğünü belirtti.
TÜRK Havacılık Uzay Sanayii A.Ş'de ( Tusaş ) tasarım mühendisi Duygu Barın, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için üretilen T-70 helikopterlerin başmühendisi olarak görev aldı. Gazi Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirip 3 yıl ROKETSAN'da çalışan Barın, 15 yıldır da TUSAŞ'ta Türk savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunuyor.
TUSAŞ, Atak-1 ve 2, Gökbey gibi helikopterlerin yanı sıra Hürkuş, Hürjet gibi eğitim uçakları, Kaan savaş uçağı, Aksungur insansız hava aracı gibi birçok yerli savunma sanayi ürününü hizmete sundu. TUSAŞ'ın son dönemde geliştirdiği en önemli ürünlerden biri de 6 kurum tarafından kullanılan T-70 helikopterler. Son olarak OGM için üretilen T-70'leri geliştiren ekibin başında tasarım mühendisi Duygu Barın bulunuyor. T-70'lerin başmühendisi olarak görev alan Duygu Barın, Gazi Üniversitesi'ndeki lisans eğitimi ile Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yüksek lisans eğitimini birincilikle bitirdikten sonra 3 yıl ROKETSAN'da çalıştı. Ardından TUSAŞ'a geçen Barın, burada 15 yıldır Türk savunma sanayisinin gelişimine katkıda bulunuyor.Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Kara Kuvvetleri Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı, Özel Kuvvetler Komutanlığı ve Orman Genel Müdürlüğü için üretilen T-70 helikopterlerin başmühendisi olan Barın, şimdi OGM'ye bu ay içinde teslim edilmesi planlanan 2'nci T-70'in tamamlanması için ekibiyle gece gündüz çalışıyor. Duygu Barın, T-70'lerin, Sikorsky tarafından geliştirilen S-70 helikopteri baz alınarak, birçok bileşeninin lisans altında Türkiye'de üretildiğini söyledi.Barın, Gazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü'nü birincilikle bitirdikten sonra yüksek lisansını da yine birincilikle tamamlandığını anlatarak, "Biliyorsunuz, Ankara savunma sanayisinin merkezi. TUSAŞ'tan önce 3 yıl kadar başka bir savunma sanayisi şirketi olan ROKETSAN'da çalıştım. Sonrasında TUSAŞ'a geldim ve 15 yıldır da burada tasarım mühendisi olarak görev yapıyorum. Savunma sanayisinde çalışmam tesadüf eseri olmadı. Sektörde isteyerek çalışmaya başladım. Çünkü mesleğimi, mühendisliği çok seviyorum. Savunma sanayisinde de gerçek anlamda mühendislik yapıldığını düşünüyorum. O nedenle tercihimi savunma sanayisinden yana kullandım" diye konuştu. Barın, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na yapılan ilk T-70 teslimatında, o günlerde Kara Kuvvetleri Komutanlığı mensubu olan Hande Tunç Albay'ın olduğunu hatırlattı. Haziran ayı içerisinde Orman Genel Müdürlüğü'ne yapılacak olan yangın söndürme helikopteri teslimatında da Hande Albay'ın olacağını bildiren Barın, "Hande Albay ile helikopterlerin kabul sürecinde aramızda çok güzel bir dostluk oldu. Helikopteri teslim almaya gelirken çok güzel bir tatlı yapıp gelmişti ve herkes çok şaşırmıştı. Ben de daha sonrasında bir poğaça yapıp getirdim. Bir tarafta ürün başmühendisi, bir tarafta helikopter pilotu ama bir taraftan da mutfak hazırlıklarıyla, 'Türk kadını olarak her işi de yaparız' tadında bir şey oluşturduk. Şimdi Hande Albay emekli oldu TSK'dan ve OGM'de ilk teslim ettiğimiz T-70'in pilotu. Bu ikinci teslimatı da Hande Albayımla birlikte çok başarılı bir şekilde yapacağımıza eminim" ifadelerini kullandı.
Barın ayrıca, Türk savunma sanayisinde kadın istihdamının diğer ülkelere göre iyi bir noktada olduğunu söyledi.