Türkiye'nin Yerli Elektronik Destek Podu EDPOD Hava Kuvvetleri Envanterinde

SANAYİ ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezi (BİLGEM) ana yükleniciliğinde geliştirilen Elektronik Destek Podu'nun (EDPOD), gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarıyla tamamlayıp, Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdiğini duyurdu.

Bakan Mehmet Fatih Kacır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "F-16 Elektronik Destek Podumuz Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde. TÜBİTAK BİLGEM'in geliştirdiği Elektronik Destek Podu, gerçek radar sistemlerine karşı uçuşlu testleri başarı ile tamamladı; Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterine girdi. Savunma teknolojilerinde ülkemizin dışa bağımlılığını azaltma hedefiyle geliştirilen EDPOD, elektronik harp yeteneklerimize stratejik katkı sağladı. F-16 uçaklarına entegre edilmiş radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu EDPOD; düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzey bir elektronik harp sistemi. Yerli ve milli imkanlarla geliştirildi. Emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımızı tebrik ediyor, milli sistemlerin geliştirilmesinin önünü açan Milli Savunma Bakanlığımıza ve Savunma Sanayii Başkanlığımıza teşekkür ediyorum" dedi.

GÖRGÜN: YÜKSEK MÜHENDİSLİK KAPASİTESİNİN SOMUT BİR GÖSTERGESİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Görgün, "Milli teknolojilerle donatılmış her sistem, sadece envanterimize değil; caydırıcılığımıza, bağımsızlığımıza ve geleceğimize güç katıyor. EDPOD, elektronik harp alanında ulaştığımız yüksek mühendislik kapasitesinin ve kurumsal iş birliğinin somut bir göstergesidir. Hava Kuvvetlerimizin gücüne güç katan bu stratejik kazanımda emeği geçen Milli Savunma Bakanlığımıza, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımıza, Başkanlığımız Personeline ve TÜBİTAK BİLGEM'e teşekkür ediyor tüm ekipleri yürekten kutluyorum. Hayırlı ve uğurlu olsun" ifadelerini kullandı.

ELEKTRONİK SAVAŞLARDA KRİTİK ROL

Öte yandan Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; 'Milli Teknoloji Hamlesi'nin önemli çıktılarından biri olan ve TÜBİTAK BİLGEM öncülüğünde yürütülen EDPOD'un envantere kazandırılması, Türkiye'nin elektronik harp yeteneklerine stratejik katkı sağlıyor. EPOD, elektronik harp alanında millileştirme çalışmalarının önemi ve muharebe alanında kritik bir rol oynuyor. EDPOD görev veri dosyası hazırlama, test ve analiz laboratuvarı da devreye girdi. EDPOD, F-16 uçaklarına entegre edilmiş bir radar sinyal algılayıcı taktik elektronik destek podu olarak, düşmanın hedef tespit ve takip, füze güdüm ve hedef aydınlatma radarlarına ait sinyalleri algılayabilen, tehditleri tanımlayabilen, kayıt altına alabilen ve hassas yer kestirimini yapabilen ileri düzeyde bir elektronik harp sistemidir. Muadil yabancı menşeili sistemlerle karşılaştırıldığında üstün özellikler sunan EDPOD, kritik birimlerinin yerli ve milli imkanlarla TÜBİTAK bünyesinde geliştirilmesi sayesinde bu alanda dışa bağımlılığı ortadan kaldırıyor. EDPOD, tehdit bilgilerini tüm silahlı kuvvetler unsurlarıyla paylaşabiliyor.