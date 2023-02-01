Türkiye korsan yazılım konusunda ne durumda? İşte rakamlar!

Günümüz teknoloji dünyasında yıllardır çözüme kavuşmayan konuların başında korsan yazılım yer alıyor. Özellikle yüksek fiyat etiketine sahip yazılımların korsan versiyonlarına büyük ilgi gösterilirken, uygun fiyatlı çözümleri de satın almadan kullanan bir kitle var. Korsan yazılım kullananlar paranın cebine kaldığını düşünüyor olsa da, özellikle korsan yazılımlardaki virüsler nedeniyle çok ciddi zararlar ortaya çıkıyor.

Revenera Compliance Intelligence tarafından yürütülen araştırmalarda, dünya çapında 5 kişiden yaklaşık ikisinin (yüzde 37) yazılımlara lisans ödemediği görüldü. Öte yandan Türkiye, dünya sıralamasında en çok korsan yazılım kullanılan 14. ülke oldu.

Korsan yazılımlardan oluşan zarar 46 milyar doları aştı

Kurumsal ölçekte yazılım geliştiren teknoloji şirketleri veya platformlar abonelik modelleri geliştirse de korsan yazılım kullanımının önüne geçilemedi. Küresel çapta yazılımlara lisans ödenmemesi probleminin 46,3 milyar dolar maliyete sebep olduğu tespit edildi.

Dünyada en çok korsan yazılım kullanılan 5 ülke ise Çin, Rusya, ABD, Hindistan ve Almanya olarak sıralandı.

Bulut dönüşümün ve servis modelinin Türkiye'deki kullanıcılar ve işletmeler tarafından tam olarak benimsenemediğini belirten Hepsilisans.com Kurucusu Emre Arslan;

"Kullanıcılar, profesyonel ihtiyaçları için kullanacakları ofis yazılımlarını, antivirüs programlarını, işletim sistemi yükleme dosyalarını yasa dışı yazılım paylaşımı yapan internet sitelerinden indiriyor. Bunu yalnızca bireysel kullanıcılar değil, küçük ölçekli işletmeler dahi yapabiliyor" dedi.

Siber riskler daha çok maliyete sebep olabilir

Lisanssız yazılım kullanmanın bir suç olmasının yanı sıra siber güvenlik risklerine de davetiye çıkardığını vurgulayan Emre Arslan;

"Korsan yazılımları dağıtan yasa dışı internet siteleri, bu yazılım dosyalarını modifiye ederek içlerine zararlı yazılımlar yerleştirebiliyor. Bu dosyaların bilgisayarlarda çalıştırılmasıyla virüs kişisel bilgisayarlara ve ortak ağa bağlı diğer bilgisayarlara bulaşabiliyor.

Bu durum da kullanıcıların kişisel bilgilerini ve şifrelerini çaldırmasına yol açabiliyor.

Wordpress gibi içerik yönetim sistemlerinin eklenti ve temalarına eklenen virüslü kodlar ise internet sitelerini zararlı sitelere dönüştürebiliyor. Özellikle işletmeler, aylık lisans bedellerini ödemekten kaçınmak için tercih ettikleri bu yolla daha büyük maliyetlerin altına girebiliyor.

Üstelik kişi ve kurumlar Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu ile Türk Ticaret Kanunu kapsamında hapis cezası dahi alabiliyor" dedi.