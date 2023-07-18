Türkiye'de Geliştirilen İHA Sistemi Anka-3 Tanker İHA Görevi Yapabilecek

Türkiye'de geliştirilen jet motorlu İHA sistemi Anka-3, tanker İHA olarak da kullanılabilecek. Anka-3'ün radar görünürlüğü düşük olması ve üstün uçuş yetenekleri, savaş uçaklarına yakıt ikmali yapma kabiliyeti sağlayacak. ABD'nin MQ-25 Stingray tanker İHA'sıyla karşılaştırıldığında Anka-3 daha küçük boyutlara ve kapasitelere sahip.

Türkiye'de geliştirilen iki farklı jet motorlu İHA sistemi mevcut. Bunlardan birisi Bayraktar Kızılelma'yken diğer ise Tusaş'ın tamamen yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği uçan kanat tasarımlı insansız hava aracı Anka-3. İlk uçuşu için gün sayan Anka-3'ün muhtelif birçok görevi yapabilecek kabiliyette olması bekleniyor. Bu kabiliyetlerden birisi de tanker İHA görevi. Konuya yakından bakalım.

Anka-3'e tanker İHA misyonu!

Tusaşın uçan kanat tasarımıyla tamamen yerli ve milli olarak geliştirdiği jet motorlu Anka-3 insansız hava aracı, yükleneceği muhtelif görevlerin yanı sıra havada diğer uçaklara yakıt ikmali yapmak üzere tanker İHA olarakta kullanılacak.

Tanker uçaklar, yakıt ihtiyacı olan görevdeki diğer uçaklara yere inmeden havada özel bir bağlantı sistemiyle yakıt ikmali yapabilen özel uçaklardır. Dünyada halihazırda havada yakıt ikmali yapmak için kullanılan hava araçları genelde yolcu uçağı tasarımları üzerinden istenilen şekilde biçimlendirilerek yakıt taşıma ve ikmal yapma kabiliyetleri kazandırılmış tanker uçaklardır.

Bu uçaklar tonlarca yakıt taşıyıp havada birçok uçağa yakıt ikmali yapabilme kabiliyetlerine sahiptir. Fakat büyük boyutları ve geleneksel tasarımları neticesinde bu uçaklar yüzlerce mil mesafeden dahi radarlara çok kolay yakalanabilmektedir. Bu durum görev esnasında uçaklar için önemli bir dezavantaj oluşturur.

Bu sebeplerden ötürü daha az yakıt taşıma kapasitesine sahip olsada radara görünürlüğü az olan ve üstün uçuş yeteneklerine sahip İHA sistemleri bu iş için biçilmiş kaftan. Tusaş'ın uçan kanat konseptiyle tasarladığı Anka-3, gelişmiş dizaynı ve yekpare biçimde gözüken minimum çıkıntıya sahip gövdesi sayesinde radar görünürlüğü oldukça düşük olacak. Uçan kanat tasarımının avantajlarından biriside geniş alan sayesinde taşınan yükün fazla olmasıdır. Anka-3, 6500 kg azami kalkış ağırlığına ve 1200 kg faydalı yük taşıma kapasitesine sahip.

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Bu değerlere göre Anka-3 ve onun tarzındaki tanker uçak görevi yapacak sistemlerin yakıt taşıma kapasitesinin normal tanker uçaklara göre oldukça düşük olduğunu görüyoruz. Fakat bahsettiğimiz gibi en önemli hususlardan birisi radar görünlüğüdür. Tanker ihalar şimdilik onlarca ton yakıt taşımasada savaş uçaklarına görevleri esnasında ihtiyaç duydukları yakıtı radarlara görünmeden sağlayabilecek kabiliyete sahip .