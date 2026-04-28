TÜRGEV'den dijital hamle: 3 ülkeden gençler Kosova'da dezenformasyona karşı ortak çözüm üretti

Türkiye Ulusal Ajans destekleriyle Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı'nın (TÜRGEV) öncülüğünde üç ülkeden gençler Kosova'da dezenformasyona karşı güç birliği yaptı, ortak çözümler ve çok dilli içeriklerle dijital alanda farkındalık oluşturdu.

Türkiye Gençlik ve Eğitime Hizmet Vakfı (TÜRGEV) koordinasyonunda yürütülen Erasmus+ Gençlik Akreditasyonu kapsamındaki S.M.A.R.T (Social Media and Responsible Thinking) projesi, Türkiye, Kosova ve Kuzey Makedonya'dan gençleri medya okuryazarlığı ve dezenformasyonla mücadele alanında bir araya getirdi.

13-22 Nisan 2026 tarihleri arasında Kosova'da gerçekleştirilen proje kapsamında, üç ülkeden toplam 40 genç katılımcı sosyal medya okuryazarlığı, dezenformasyonla mücadele ve psikolojik iyi oluş konularında eğitim aldı. 10 gün süren programda gençlerin eleştirel düşünme becerilerinin geliştirilmesi hedeflendi. TÜRGEV, projenin tasarımından uygulama süreçlerine, uluslararası ortaklıkların yönetiminden katılımcı seçimine kadar tüm aşamalarda koordinasyon görevini üstlendi.

Eleştirel düşünme becerisi kazandılar

18-30 yaş aralığındaki katılımcılar; dijital okuryazarlık türleri, yanlış bilgi salgını olarak tanımlanan infodemi ve dezenformasyonla mücadele, dijital mecrada ruh sağlığı okuryazarlığı, sosyal medyada psikolojik içeriklerin eleştirel analizi, dijital etik, mahremiyet ve aktif dijital yurttaşlık konularında kapsamlı eğitimlerden geçti. Atölye çalışmaları ve grup uygulamalarıyla teorik bilgiler pratiğe dönüştürülürken, katılımcıların sosyal medya içerik üretimi ve güvenilir bilgiye erişim becerilerinin geliştirilmesi sağlandı.

Kültürlerarası etkileşim güçlendi

Program kapsamında katılımcılar, Yunus Emre Enstitüsü Prizren Merkezi ile Türkiye Cumhuriyeti Prizren Başkonsolosluğu'na kurumsal ziyaretler gerçekleştirdi. Kuzey Makedonya'nın başkenti Üsküp'e düzenlenen kültürel geziyle farklı ülkelerden gençler arasında deneyim paylaşımı ve kültürlerarası etkileşim artırıldı. Proje sonunda katılımcılar, edindikleri bilgi ve deneyimler doğrultusunda çok dilli sosyal medya kampanyaları, dezenformasyon farkındalık materyalleri ve çeşitli içerikler üretti. Katılımcılara ayrıca Youthpass sertifikaları verildi. Katılımcıların ülkelerine döndüklerinde kendi topluluklarında atölye, sunum ve eğitim faaliyetleri düzenlenmesi planlanıyor.

"Türk gençliği dijital çağda da öncülüğünü sürdürecektir"

TÜRGEV Yönetim Kurulu Başkanı Hatice Akıncı Yılmaz, S.M.A.R.T projesine ilişkin değerlendirmesinde sosyal medyanın yalnızca bir bilgi ortamı olmaktan çıkarak yön veren bir etki alanına dönüştüğünü belirtti. Gençlerin bu alanda bilinçli ve güçlü şekilde yer almasının önemine işaret eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Sosyal medyanın etkisinin giderek arttığı günümüzde bu alanda bilinçli ve donanımlı şekilde yer almak büyük önem taşıyor. Bu projeyle bir eğitim süreciyle sınırlı kalmadık; uluslararası bir etkileşim zemini oluşturarak katılımcıların dijital dünyada daha güçlü ve özgür bireyler olarak konumlanmalarını destekledik. Bu çalışmaların farkındalık ve yetkinlikleri kalıcı biçimde güçlendireceğine inanıyoruz. Türk gençliği tarihin her döneminde öncü rol üstlenmiştir; bu öncülük dijital çağda da sürecektir."

Uluslararası çalışma, küresel ölçekte etki

TÜRGEV koordinatörlüğünde hayata geçirilen S.M.A.R.T projesi, vakfın uluslararası gençlik alanındaki deneyimini ve kurumsal kapasitesini sergilerken, Avrupa Birliği gençlik programları çerçevesinde Türk sivil toplumunun uluslararası alandaki ağırlığını bir kez daha ortaya koydu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı