Togg T10X Aralık Ayında Rekor Satış Yaptı

Yerli araç üreticisi Togg ( Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu), T10X modeli ile elektrikli otomobil pazarındaki rekabeti artırmaya devam ediyor. Bu yılın başlarında kura ile belirlenen binlerce kişi için dağıtımlar aşamalı olarak devam ediyorken, aralık ayında kaç adet Togg satıldı? Detaylar haberimizde.

Togg T10X teslimatlarında yeni rekor!

Togg, geçtiğimiz mart ayında çekiliş yaptı. Mayıs ayı ile birlikte T10X'in teslimatlarına başladı. Her ay birkaç bin araç sahibini buluyorken, bu ilerleyiş aralık ayında rekor seviyeye ulaştı. Togg tarafından yapılan açıklama da, Aralık 2023'te 6.008? T10X teslimatı yapıldığını görüyoruz. Önceki ayda 4.401 adet teslimat yapıldı.

Togg T10X'in toplam teslimat sayısı, aralık ayında yapılan 6.008 teslimatla 19 bin 583'ye ulaştı. Bu da şirketin 20 bin teslimata yaklaştığını ortaya koydu.Teslimat sayısı, mayıs, haziran ve temmuz ayında 1.435, ağustosta 1.965, eylülde 2.204, ekimde ise 3.567 idi. Kasım ayındaki teslimat ile bir kez daha rekor kırılmıştı.

Togg, yurt dışı satışına hazırlanıyor! Satış personeli alımı başladı

Togg'un X(twitter) paylaşımı:

"Türkiye'mize verdiğimiz sözü tuttuk Aralık ayında çekilişle T10X almaya hak kazanan 6.008 kullanıcımıza daha akıllı cihazlarını teslim ettik. Bugün itibarıyla 81 ilimizin tamamında, heyecanımızı paylaşan ve en başından beri desteğini esirgemeyen < 19 bin 583 >kullanıcımız T10X'lerine kavuştu. Söz verdiğimiz gibi yedek talihlilerimizin teslimatlarına da 2024 yılında hız kesmeden devam edeceğiz. Yollarda daha fazla karşılaşmak dileğiyle…"

Ülkemizde bir rekor! Bir ayda 6.000 Togg teslim edilmiş. Tesla teslimat performansını geride bıraktılar. Sanırım isteyen herkesin kısa sürede alabileceği bir döneme yaklaşıyoruz. pic.twitter.com/5k1aaOPj7D — Hakkı Alkan (@hakki_alkan) December 31, 2023

Hangi ilde kaç adet Togg satıldı?

Togg'un paylaşımında, İstanbul'da 6 bin 870, Ankara'da 2 bin 636, Bursa'da 918, Kocaeli'de 871, Konya'da 693, İzmir'de 649, Antalya'da 574 adet aracın teslimatının yapıldığı görüldü.

Togg, üretimlerin giderek artmasıyla önümüzdeki yıl kurasız olarak T10X satışına başlamayı amaçlıyor. Yerli elektrikli otomobili satın almak isteyen müşteriler, Trumore üzerinden sipariş vererek hızlı teslimata kavuşabilecek.

Togg T10X özellikleri