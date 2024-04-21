Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları açıklandı

Yerli ve milli elektrikli otomobil markası Togg için kredi çekmek kolaylaştı. X platformunda ortaya çıkan paylaşımda Togg için yeni kredi miktarları ve faiz oranları ortaya çıktı. Bildiğiniz gibi elektrikli otomobiller için krediler otomobil fiyatına göre değişiyor.

Yeni TOGG kredileri ve faiz oranları ortaya çıktı!

Türkiye'nin otomobil girişimi Togg, hali hazırda Türkiye'nin en çok satan elektrikli otomobili. Togg için yeni ortaya çıkan kredi oranları satışları daha da artırabilir. Bu anlamda Togg kredileri 800 bin TL'ye kadar çıkacak gibi görünüyor. Aslında Togg, Nisan ayı için 800 bin TL'ye varan 12 ay vadeli kredi fırsatını açıklamıştı. Bu ortaya çıkan yeni sızıntıya bakılırsa daha uzun vadeli olarak da 800 bin TL'ye kadar kredi çekmek mümkün olacak.

Şu an için geçerli olan elektrikli otomobil kredi ve faiz oranları ise şu şekilde:

0-1.600.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %70'ine kadar ve 48 ay,

1.600.001-3.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %50'sine kadar ve 36 ay,

3.000.001-4.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için değerin azami %30' una kadar ve 24 ay,

4.000.001-5.000.000 TL aralığında olan taşıtlar için ise değerin azami %20'sine kadar ve 12 ay vade uygulanabilmektedir.

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Sızan bu listenin henüz resmi olarak yayınlanmadığını da hatırlatalım. Buna karşın ortaya çıkan yeni kredilerle yerli ve milli otomobile ulaşmak çok daha kolay hale gelecek.

#sondakika#togg kredileri artti En son kredi imkanlari aşagidaki gibi Ornegin 500bintl kredi 24 ay faizi sadece %0.1 30ay faizi sadece %0.7#kredi #faiz #togg pic.twitter.com/sAJ6yZBvB8 — Göz.Dr????????????????>? ???? (@DrEupwr) April 20, 2024

Paylaşılan görselde yer alan yeni Togg kredileri ve vade oranları ise kısaca şu şekilde karşımıza çıktı:

TUTAR (TL)VADE (ay)MÜŞTERİ FAİZ ORANI (%) 500.000240,10%500.000300,71%600.000240,80%600.000301,30%700.000241,28%700.000301,70%800.000241,63%800.000301,99%

Togg T10X V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 432 bin 600 lira, T10X V1 RWD Uzun Menzil 1 milyon 673 bin lira, T10X V2 RWD Uzun Menzil ise 1 milyon 823 bin TL fiyata sahip.

Togg kredileri için yapılan bu düzenleme sizce nasıl olmuş? Bu düzenleme sonrası Togg sahibi olmak ister misiniz? Yorum ve görüşlerinizi bekliyoruz.