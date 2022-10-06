Togg'dan üçüncü bomba! Uçak mı şarj edeceksiniz?

Togg, ilk Trugo şarj istasyonu kurulumunu tamamladı. Üçüncü bir şirket tarafından üretilen yeni 300 kW gücündeki istasyon da teslim edildi.

Togg, önümüzdeki haftalarda yeni C-SUV elektrikli ve yerli otomobilinin seri üretimine başlayacak. Tabii bir yandan da sürüş ve deneyim testleri ile şarj istasyonu kurulumları devam ediyor. Bugün ise 3. Trugo hızlı şarj istasyonu teslim edildi.

Togg, Trugo için 3. hızlı şarj istasyonunu duyurdu! Tam 300 kW

Trugo, bu ayın başında Bolu'da bulunan şarj istasyonu kurulumunu tamamladı. Şu an için 12 aracı aynı anda şarj edebilecek 6 istasyonun bulunduğunu görüyoruz. Ayrıca burada Star Charge tarafından üretilen yeni şarj ünitelerini konumlandırıldığını belirtelim.

Buna ek olarak, Togg'un eş ortaklarından Zorlu Holding'in çatısı altındaki Vestel tarafından da Trugo için üretilen onlarca şarj istasyonunun teslim edildiğini gördük. Fakat şu an için bu istasyonların herhangi bir yerde kurulumu yapılmadı.

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Dışarıdan bakıldığında tasarımları biraz farklılık gösterse de bu iki istasyon da temel olarak benzer performansa ve işleve sahip. Zira ikisi de DC üzerinden 180 kW hızında şarj desteği sunuyor. Bu sayede Togg otomobilleri yüzde 20 ila yüzde 80 arası dolumu 25 dakikada gerçekleştirecek.

Bugün ise Togg ve Trugo tarafından yapılan paylaşımlarda 3. tip çok daha güçlü bir şarj istasyonunun olduğu ortaya çıktı. Siemens tarafından üretilen bu istasyonlar tam 300 kW DC hızlı şarj desteği sunuyor. Bu sayede yalnızca otomobiller değil, elektrikli kamyon ve tır gibi büyük ticari araçlar da faydalanabilecek.

Yapılan paylaşımda ise şunlar söylendi:

İş ortaklarımızdan Siemens'in Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo, 81 ilde hızlı şarj ve kesintisiz kullanıcı deneyimi ile tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.

İş ortaklarımızdan Siemens'in #Trugo için ürettiği 300 kW gücündeki şarj cihazları kurulum için hazır. Trugo ile, ?? 81 ilde, ?? Hızlı şarj, ? Kesintisiz kullanıcı deneyimi ile, ??Tüm elektrikli araç kullanıcılarının kullanımına açık olacak.#SmartCharging @SiemensTurkiye pic.twitter.com/ZRuoi3Rv63 — Trugo (@TruGoCharging) October 6, 2022

Bolu'da kurulan istasyonu incelediğimiz videoyu aşağıdaki bağlantı üzerinden izleyebilirsiniz.

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