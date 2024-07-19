Terminaller karıştı, acil ameliyatlar iptal! İşte dakika dakika siber kaos

Küresel siber güvenlik firması Crowdstrike ve Microsoft kaynaklı sorun, dünyanın dört bir yanında çok sayıda banka, havayolu, telekomünikasyon ve medya şirketinin hizmetlerinde kesintiye neden oldu.

Siber güvenlik sağlayıcısı CrowdStrike tarafından yayınlanan hatalı bir güncellemenin Microsoft işletim sistemi kullanan bilgisayar ve sunucuları çevrimdışı duruma getirmesi ve düzgün başlatılmayan bir önyükleme döngüsüne sokması nedeniyle ABD'den Avrupa'ya, Yeni Zelanda ve Avustralya'dan Singapur'a dünyanın dört bir yanında binlerce şirket ve kullanıcı hizmet kesintisi ile karşı karşıya kaldı. Sorun ABD'de ve Avrupa'da bazı uçuşların durdurulmasına, İngiltere'de tren seferlerinin etkilenmesine, Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC'nin hizmetlerinin kesintiye uğramasına, Yeni Zelanda'da parlamentonun internet sistemi ile bankaların ödemeleri kabul etme ve internet bankacılığında sorunlar yaşamasına neden oldu.

"BAZI SERVİSLERDE PROBLEM BİR SÜRE DAHA DEVAM EDEBİLİR"

Soruna ilişkin bir açıklama yayınlayan Crowdstrike, Windows sunucularında Microsoft'un Windows işletim sisteminde sistem çökmesini tanımlamak için kullanılan "mavi ekran hatasına" ilişkin çok sayıda hata raporu aldıklarını doğruladı. Microsoft'tan yapılan açıklamada ise "Temel sorun çözüldü, bazı servislerde problem bir süre daha devam edebilir" ifadeleri yer aldı.

SON 10 YILIN EN BÜYÜK HİZMET KESİNTİSİ

Bilişim ve siber güvenlik uzmanlarının son on yılın en büyük hizmet kesintisi olarak tanımladıkları sorun nedeniyle ABD'de birçok havayolu firması, iletişim sıkıntısı nedeniyle uçuşlarını durdurma kararı aldı. Aralarında United, Delta, American ve Frontier firmalarının da yer aldığı birçok firma, seyahat halindeki uçakların rotaları üzere uçuşlarına devam etmesi fakat havalimanlarındaki uçakların kalkış yapmaması kararını aldı.

BERLİN HAVALİMANI UÇUŞLARI DURDURDU

Almanya'daki Berlin Havalimanı, teknik arıza nedeniyle uçuşları yerel saatle sabah 10.00'a (TSİ 11.00) kadar durdurma kararı aldı. Havalimanı yetkilileri, hata nedeniyle check-in işlemlerinde gecikme yaşandığını duyururken, sorunun doğası hakkında bilgi vermedi. Zürih Havalimanı ise, kendilerinde bir sorun yaşanmadığı fakat Berlin Havalimanı'nın uçuş kabul etmemesi nedeniyle Berlin'e yapılan uçuşların iptal edildiğini duyurdu.

AVUSTRALYA'NIN EN BÜYÜK BANKASINDA KAOS

Avustralya'nın en büyük bankası Commonwealth Bank, hizmet aksaması nedeniyle bazı müşterilerinin para transfer işlemlerinde sorun yaşadıklarını duyurdu. Ülkedeki bazı bankalar da çevrimiçi bankacılık hizmeti sunan mobil uygulamaların hizmet dışı kaldığını açıkladı. Ulusal havayolu Qantas ve Sydney Havalimanı, bazı uçuşların geciktiğini fakat hizmetlerin devam ettiğini duyurdu.

HİNDİSTAN'DA EL YAZILI UÇAK BİLETLERİ

İspanya'da uçak ve tren seferleri etkilendi. Madrid'de bulunan Madrid Barajas Uluslararası Havalimanı'nda sistemlerde yaşanan aksaklıklar nedeniyle yoğunluk meydana geldi. Bilişim hizmetlerindeki aksama nedeniyle Hindistan'da yolculara üzerindeki bilgilerin el yazısıyla işlendiği uçak biletleri verildiği görüldü.

THY 84 SEFERİNİ İPTAL ETTİ

Yaşanan sıkıntıdan Türkiye de etkilendi. Birçok bankanın işlemleri durdu, THY 84 seferini iptal etti. THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Dünyada farklı sektörlerden birçok şirketi etkileyen yazılım kaynaklı problemin çözümü doğrultusunda operasyon yoğunluğumuzu düşürmek için çalışmalar yapmaktayız. Uçuşlarda aksama yaşanmaması adına bazı seferler iptal edilecek olup, uçuşlarımız en kısa sürede kademeli olarak normal seyrine dönecektir. Yaşanan aksaklıktan dolayı siz değerli misafirlerimizden özür dileriz" ifadelerini kullandı.

TIMES MEYDANI'NDAKİ EKRANLARDA MAVİ EKRAN HATASI

Sorundan etkilenenler arasında Avustralya'nın ulusal yayıncısı ABC de yer aldı. ABC, hizmetlerinde aksama yaşandığını duyurdu. ABD'li New York kentindeki Times Meydanı'nda ise bazı dijital panolarda mavi ekran hatası görüldü.

ALMANYA'DA ACİL AMELİYATLAR İPTAL

Almanya'nın kuzeyindeki Luebeck ve Kiel kentinde iki hastane acil ameliyatlar iptal edildi. Hasta bakımlarının ve acil servislerinin normal seyrinde devam ettiği aktarıldı.