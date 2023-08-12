Telefonunuzu profesyonel kameraya dönüştüren 10 uygulama!

Akıllı telefonlar, eskiye göre daha profesyonel ve işlevsel kameralara sahip. Bununla birlikte bu telefonlar, temel özelliklere sahip kamera uygulamaları ile gelir. Ancak bu uygulamalar ne olursa olsun profesyonel bir kameranın sahip olduğu özelliklere tam anlamıyla sahip olamaz. Bu yazımızda ise telefonları profesyonel kameraya dönüştürecek 10 uygulamayı sizler için hazırladık!

Telefonu profesyonel kameraya dönüştüren uygulamalar!

Günümüzde akıllı telefonlar, her geçen gün yeni bir gelişmeyle karşımıza çıkıyor. Bu da telefonlardaki kameralarla yapılabileceklerin sınırını daha da üst seviyeye çıkartıyor. Buna rağmen hiçbiri bir profesyonel kamera işlevinde olmuyor.

Neyse ki akıllı telefonlar için kullanılacak birçok kamera uygulama seçeneği yer alıyor. Bu uygulamalar sayesinde profesyonel kameraya gerek kalmadan istediğiniz özellikleri kullanabilirsiniz. İşte akıllı telefon için profesyonel kamera gibi kullanabileceğiniz uygulama seçenekleri!

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Cymera

Hem iOS hem de Android mağazalarında yer alan Cymera, sahip olduğu özelliklerle bu listede yer alıyor. Uygulamada 100'ün üzerinde filtrenin olması ve birçok çekim modunun yer alması, fotoğraf çekmeyi daha cazip hale getiriyor. Bunun yanı sıra yedi farklı lens seçeneği de var.

Fotoğrafçılığa adım atmak isteyenler için birebir olan bu uygulama sayesinde sosyal medya platformlarına da hızlı bir şekilde yükleme yapabilirsiniz. Bunun yanı sıra kırmızı göz giderme gibi temel fotoğraf düzenleme özelliklerini de kullanmak mümkün.

Halide Mark II

Listede yer alan bir diğer uygulama ise Halide Mark II oluyor. Bu uygulama yalnızca App Store'da bulunan bu platform pek çok iPhone ve iPad kullanıcısı tarafından sevilerek kullanılıyor. Uygulama, telefonunu profesyonel kamera olarak kullanmak isteyenler için ihtiyaç duyulan birçok özelliği sunuyor.

Halide Mark II'nin sunduğu özellikler arasında RAW dosyalarıyla çalışma, manuel odaklama ve daha birçok odak özelliği var. Platformun en dikkat çekici özelliği ise iPhone XR ve iPhone SE cihazlarına portre desteği sunması. Bilindiği üzere bu iki cihaz portre modunda sadece insanları fotoğraflıyor. Ancak bu uygulamayla hem hayvanları hem de nesneleri portre modunda çekmek mümkün.

Vsco

Kamera uygulamaları arasında en popüler platformlardan biri de Vsco. Yalnızca fotoğraf değil video düzenleme araçlarına da sahip olması bakımından dikkat çekiyor. Uygulama içinde yer alan ön ayarlar ve montaj editörü ile içerik üreticilerinin bir numaralı uygulaması olarak yer alıyor.

Vsco uygulaması fotoğraf çekmekten çok düzenleme kısmında etkili. Platformda fotoğraf çekerken kullanabileceğin filtreler olsa da genellikle çekim sonrası düzenleme için tercih ediliyor. Vsco'da RAW fotoğraf düzenleme desteği de yer alıyor. Ayrıca uygulamanın "Premium" sürümü sayesinde daha fazla özelliğin olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Adobe Photoshop Camera

Adından da anlaşılacağı üzere Adobe tarafından geliştirilen bu uygulama, en iyi fotoğraf uygulamaları arasında yer alıyor. Hem Android hem de iOS kullanıcılarının kullanabileceği uygulama birçok özelliğiyle dikkatleri çekiyor. Platform hem fotoğraf çekmek hem de fotoğraf düzenlemek için kullanılıyor.

Fazlasıyla filtreye sahip olan uygulama için üst düzey bir Photoshop beceresine ihtiyacınız yok. Bununla birlikte diğer uygulamalardan ayrılan kısmı fotoğraf düzenleme konusunda yapay zeka desteğine de sahip olması oluyor. Bu destek, kullanıcılara doğru tercih yapma konusunda yardımcı oluyor

ProShot

Listede yer alan bir diğer isim ise ProShot oluyor. Bu uygulama telefonunu DSLR kameraya dönüştürmek isteyen kullanıcıları fazlasıyla ilgilendiriyor. Gerçek DSLR gibi ProShot kullanıcıları da hem otomatik hem de manuel bir şekilde çeşitli çekim modlarına sahip oluyor. Ayrıca uygulama çeşitli programlanabilir modlar sunuyor.

Bunlarla birlikte ProShot uygulamasında odak ve pozlamanın dışında deklanşör hızı, beyaz dengesi ve ISO ayarlarını düzenleyebilirsiniz. Platformun sahip olduğu hızlandırılmış modlar ve seri çekim modu ile anları daha hızlı bir şekilde yakalamanız mümkün oluyor. Ek olarak bu uygulamada çektiğiniz fotoğrafları RAW formatında kaydedebilirsiniz.

Snapseed

Listede yer alan ve popüler kamera uygulamalarından olan bir diğer platform ise Snapseed oluyor. En çok kullanılan kamera uygulamaları arasında olan Snapseed ile profesyonel kamera gibi düzenleme yapmanız mümkün.

Tek bir dokunuşla rötuş yapabilir veya perspektifi ayarlayabilirsiniz. Tüm bunların yanı sıra Snapseed uygulaması kullanıcılarına birbirinden farklı efekt ve filtrelere sunuyor. Uygulama hem Android hem de İOS mağazalarında yer alıyor.

Lightroom Foto ve Video Editörü

Hem Android hem de iOS mağazalarında yer alan bu uygulama kullanıcıların severek kullandığı platformlardan biri. Kullanıcıların hem fotoğraf hem de video düzenleyebileceği Lightroom, oldukça ilgi çekici bir özellik olan hazır ayara sahip. Bu ayar sayesinde fotoğraf düzenlemeye üşenenler için birebir bir özellik.

Bunun yanı sıra uygulama, netlik ve doku ayarlarına da sahip. Platformun kamera özellikleri arasında ise zamanlayıcı, pozlama ve hazır ayarlar gibi seçenekler yer alıyor. Bunun dışında RAW, HDR gibi çekim modları da kullanıcılara sunuluyor. Ayrıca bu özelliklerin hepsi ücretsiz bir şekilde kullanılıyor.

Foodie

Listede yer alan bir başka isim ise Foodie oluyor. Bu uygulama da hem Android hem de iOS mağazalarında yer alıyor. Söz konusu uygulama çok fazla popüler olmasa da oldukça işlevsel özelliklere sahip. Uygulama, 30'dan fazla profesyonel filtreye sahip olmasını yanı sıra sahip olduğu kılavuz özelliğiyle de dikkat çekiyor.

Foodie, adından da anlaşılacağı üzere özellikle sosyal medyada yemek veya sofra fotoğrafı paylaşmak isteyen kullanıcıları yakından ilgilendiriyor. Bu uygulama sayesinde çekmiş olduğunuz sofra veya yemek fotoğraflarına ayrıntılı düzenleme yapabilirsiniz. Ek olarak Foodie uygulaması canlı videolar çekmenize de yardımcı oluyor

Unfold

Listede yer alan kamera uygulamalarından biri de Unfold. Bu uygulama birçok işleve sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Unfold hem fotoğraf hem hikaye hem de Reels düzenleme açısından oldukça kullanışlı bir uygulama. Uygulamada birbirinden farklı filtrelerin ve düzenleme araçları yer alıyor.

Bu araçların yanı sıra sosyal medyada hikaye ve Reels paylaşmayı sevenler için de birbirinden farklı kolaj düzenlerine sahip. Bu sayede yaptığınız paylaşımları daha profesyonel ve kaliteli göstermeniz mümkün. Uygulama ayrıca hem Android hem de iOS mağazalarında yer alıyor.

PhotoRoom

Listenin son sırasında ise PhotoRoom yer alıyor. Bu uygulama fotoğraf konusunda üst düzey bir beceri gerektirmiyor. Platformun sahip olduğu özellikler sayesinde fotoğraflarınızı saniyeler içinde profesyonel bir görüntüye kavuşturabilirsiniz. PhotoRoom, fotoğraf düzenlemenin yanı sıra nesneleri kaldırma ve arka planı kaldırma gibi özelliklere de sahip.

Ayrıca uygulamanın sahip olduğu özellikler arasında kişileri otomatik kırpma özelliği de yer alıyor. Tüm bunların yanı sıra uygulama içerisinde arka plan seçme, ışıklandırma ayarlama, metin veya logo ekleme gibi özellikler de var. PhotoRoom özelliği aynı şekilde hem Android hem de iOS kullanıcıları için mevcut.

Peki, siz bu kamera uygulama seçeneklerinden hangisini kullanıyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!