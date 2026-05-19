Dolmabahçe’de minibüsün çarptığı kadın trafik polisi ağır yaralandı; kaza kamerada

Dolmabahçe’de yolda trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya, Mehmet K. idaresindeki kapalı kasa minibüs çarptı. Kafatasında kırıklar oluşan ve beyin kanaması geçirdiği öğrenilen polis memuru hastanede tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansırken, Ş.A.'nın tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi.

  • Beşiktaş Dolmabahçe'de Mehmet K. yönetimindeki minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.'ya çarptı.
  • Kazada kafatasında kırıklar ve beyin kanaması oluşan polis memuru ağır yaralandı, yoğun bakımda tedavisi sürüyor.
  • Minibüs sürücüsü Mehmet K. gözaltına alındı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaza, 15 Mayıs Cuma günü saat 10.00 sıralarında Beşiktaş Dolmabahçe’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet K. idaresindeki 34 MLL 920 plakalı kapalı kasa minibüs, trafik akışını yönlendiren kadın polis memuru Ş.A.’ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle yola savrulan polis memuru ağır yaralandı.

YOĞUN BAKIMA ALINDI

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, bilinci kapalı olduğu öğrenilen Ş.A., Taksim Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Kadın polis memurunun kafatasında kırıklar oluştuğu ve beyin kanaması geçirdiği öğrenildi. Yoğun bakımda tedavi altına alınan polis memurunun hayati tehlikesinin sürdüğü bilgisi edinildi.

KAZA ANI KAMERADA

Polis ekipleri kazayla ilgili incelemelerin ardından rapor tutarken, olay yeri inceleme ekipleri ise çalışma yaptı. Minibüs sürücüsü Mehmet K. ise gözaltına alındı. Emniyette işlemleri tamamlanan Mehmet K. adliyeye sevk edildi. Sürücü Mehmet K. işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Diğer yandan kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, minibüsün trafik akışını yönlendiren kadın polis memuruna çarptığı anlar görülüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
