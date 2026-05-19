Arda Güler'e akılalmaz teklif! Bir saniye bile düşünmediler

Real Madrid forması giyen milli yıldız Arda Güler, Avrupa futbolunun en çok konuşulan isimlerinden biri olmaya devam ediyor. Genç futbolcu için yapılan dev teklif İspanya’da büyük ses getirdi.

80 MİLYON EUROLUK TEKLİF

İspanyol basınından Fichajes’in haberine göre Arda Güler için tam 80 milyon euroluk teklif yapıldı. Real Madrid yönetiminin gelen teklifi hiç düşünmeden reddettiği belirtildi.

TEKLİF SUUDİ ARABİSTAN’DAN GELDİ

Haberde Arda Güler’e yapılan astronomik teklifin Suudi Arabistan’dan geldiği ifade edildi. Ancak İspanyol devinin milli futbolcuyu kesinlikle satmayı düşünmediği aktarıldı.

REAL MADRID ONU “DOKUNULMAZ” GÖRÜYOR

Real Madrid yönetiminin Arda Güler’i takımın geleceği açısından en önemli isimlerden biri olarak gördüğü öğrenildi. İspanyol devinin genç yıldızla uzun yıllar sürecek bir proje planladığı belirtildi.

DÜNYA KUPASI ÖNCESİ DİKKAT ÇEKEN HAMLE

2026 Dünya Kupası öncesinde Arda Güler’e gelen teklif futbol dünyasında dikkat çekti. Milli yıldızın turnuvada göstereceği performansın piyasa değerini daha da artırabileceği konuşuluyor.

BU SEZONKİ PERFORMANSI

Arda Güler bu sezon Real Madrid formasıyla toplam 50 resmi karşılaşmada görev yaptı. Milli futbolcu 6 gol ve 14 asistlik performans sergileyerek takımın önemli isimlerinden biri haline geldi.

MİLLİ TAKIMLA DÜNYA KUPASI HEYECANI

A Milli Takım ile Dünya Kupası’nda boy gösterecek olan Arda Güler çalışmalarını sürdürürken Türk futbolunun en büyük kozlarından biri olarak gösteriliyor.