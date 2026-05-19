Züccaciyeci ile kedi arasındaki sıcak dostluk

RİZE'nin Ardeşen ilçesinde, züccaciye dükkanı işletmecisi Ferhat Hayat'ın yavruyken kapısında bulup sahiplendiği kedi ile arasındaki bağ, ilgi çekiyor. Her gün dükkana gelerek patilerini Hayat'ın boynuna atan kedinin o anları sanal medya ilgi görüyor. Ferhat Hayat, "Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra kollarımı her açtığımda gelip boynuma sarılmaya başladı" dedi.

İlçede züccaciye dükkanı işleten Ferhat Hayat, yaklaşık 1 yıl önce iş yerini ilk açtığı günlerde kapısında bitkin halde bir kedi yavrusu buldu. Kediyi sahiplenerek içeri alan Hayat, hayvanın tüm bakımlarını ve veteriner tedavilerini üstlendi. Sağlığına kavuşan sevimli kedi ile kendisini kurtaran işletmeci arasında zamanla bağ oluştu. Her gün rutin olarak Hayat'ın dükkanına gelen kedi, kasanın bulunduğu bölmeye zıplayarak patilerini onun boynuna koyuyor. O anlara ilişkin görüntüler, sanal medya ilgi çekiyor.

'KAPIMIZA GELDİĞİNDE AVUÇ İÇİ KADARDI'

Kedi ile aralarındaki bağı anlatan işletmeci Ferhat Hayat, "Dükkanı ilk açtığımız dönemde, henüz avuç içi kadar bir yavruyken kapımıza geldi. Gözlerini yeni açıyordu ve annesi yoktu. Biz de içeri aldık. Yaklaşık 1 yıldır bizimle yaşıyor. Her sabah aynı saatte nereden geldiğini bilmediğimiz bir şekilde kapıda beliriyor. Dükkanı bizimle beraber açıp, bizimle kapatır. Günün 12-13 saatini dükkanda, o köşesinde bizimle geçiriyor. Hastalandığında da alıp veterinerde tedavisini yaptırdım" dedi.

'KOLLARIMI AÇTIĞIMDA BİRDEN BOYNUMA ATLADI'

Görüntülerin sanal medyada yarattığı etkiyi anlatan Hayat, "Bir gün kasanın üzerindeyken hiçbir sebep yokken göz göze geldik. Kollarımı açtığımda birden boynuma atladı. O günden sonra kollarımı her açtığımda gelip boynuma sarılmaya başladı. Bu anları ilk olarak anneme göstermek istedim. Güvenlik kamerasından ekran kaydı alıp birleştirerek sanal medyaya yükledim. Görüntüler beklemediğim kadar çok yayıldı. Şu an Hollanda'dan makale yazmak için ulaşanlar, İsviçre'den arayıp 'Bir kedi nasıl böyle davranabiliyor' diye soranlar var. Şimdi bu güzel tepkilerle uğraşıyorum" diye konuştu.

HABER-KAMERA: Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı