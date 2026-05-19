Devlet Bahçeli'den TFF Başkanı Hacıosmanoğlu'na: Ligi tescil etmeyin

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na mesaj göndererek "ligleri tescil etmeyin" çağrısı yaptığı öne sürüldü. Bahçeli'nin yolladığı mesaj ile yıl içerisinde yapılan "şike ve bahis" operasyonlarını gerekçe göstererek bu sezona mahsus olmak üzere küme düşmenin kaldırılmasını ve gelecek yıl Süper Lig'in 21 takımla oynanmasını tavsiye ettiği belirtildi.

Geçen hafta sonu oynanan karşılaşmaların ardından Süper Lig'den düşen son takım Antalyaspor oldu. Fatih Karagümrük SK, Kayserispor ve Antalyaspor gelecek yıl Trendyol 1. Lig'de mücadele edecek. Gazeteci Sinan Burhan, katıldığı tv100 canlı yayınında MHP lideri Bahçeli tarafından TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na 'ligleri tescil etmeyin' mesajı gönderildiğini açıkladı.

"21 TAKIMLA OYNANSIN"

Burhan "Devlet Bey diyor ki, lig 21 kulüp olarak yoluna devam etsin. TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na da bu durumu ifade etmişti. 'Bu kadar şaibe, şike, bahis olan bir ortamda bu 3 takım ligden düşmemesi lazım' demiş".

MHP KAYSERİ MİLLETVEKİLİ: BİZ HAKKIMIZI KİMSEYE YEDİRMEYİZ

Öte yandan MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy da bir açıklama yaparak, "20 şubatta yazmıştım yani 3 ay önce, yine yazıyorum, biz küme düşebiliriz futbol bu ancak hakkımızı hiç kimseye yedirmeyiz çünkü biz çok büyük bir camiayız. Buradan soruyorum: Bahis oynayan Kulüp Başkanları ve takımları aleyhine bahis oynayan yöneticilerin kimlik bilgileri bakanlıktan malzemeciye kadar 20 bin kişinin kimlik bilgilerinin ulaştırıldığı gibi resmi yazı olduğu halde TFF’ye neden ulaştırılmadı? Beni tanıyanlar çok iyi bilir ki ben boş konuşmam, madem bir temizlik yapılacak ayaktan başa kadar olmalı ve herkes talimatlar doğrultusunda gereken cezaları almalı... Konunun sonuna kadar takipçisiyiz." dedi.

BAHÇELİ, HACIOSMANOĞLU'NA DESTEK VERMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Bahçeli, istifası istenen TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu'na kürsüden destek vermişti. Bahçeli partisinin 24 Şubat'taki TBMM'deki Grup Toplantısı'nda, "Futbolda bahis ve şike soruşturmasının ne kadar önemli olduğunu belirtmek isterim. Mağduriyet yaşayan kulüplerimizin hakkı gözetilmelidir. Türk Futbol Federasyonu'nun başkanı çok sağlıklı bir adım atmıştır, cesurdur, delikanlıdır, yoluna devam etmelidir" demişti.

Yorumlar (2)

Haber YorumlarıYilmaz Guney:

Fatih Karagümrük’ü küme düştü diyemi acaba Siyaset futbolada el attı

Haber YorumlarıLeven Ergün:

ÖLMEDİ GİTTİ YA

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

