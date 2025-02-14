TEBER iki kişilik kule, tank avcısı özelliğiyle yeniden şekilleniyor

Türkiye'nin önde gelen askeri araç üreticilerinden FNSS Savunma Sistemleri'nin geliştirdiği TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, tank avcısı özelliğiyle öne çıkıyor.

FNSS'nin açıklamasına göre, TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, tekerlekli ve paletli zırhlı araçlara entegre edilebilen orta kalibre bir kule olarak iki ayrı konfigürasyonda sunuluyor. İki kişilik konvansiyonel konfigürasyonda, komutan ve nişancı, kule sepeti içinde konumlandırılıyor.

Araç komutanının, araç içinde görevini sürdürdüğü durumlarda iki kişilik kule tipinin genellikle daha avantajlı olduğu değerlendiriliyor. İnsanlı kulelerde, kulenin yüksekliği ve ağırlığı dezavantaj olarak değerlendirilse de durumsal farkındalık, ateş gücü etkinliği ve muharebe sahasının etkin kontrolü göz önünde bulundurulduğunda, iki kişilik kuleler araç komutanına önemli avantaj sağlıyor.

İki kişilik kulelerde, nişancı ve komutan arasındaki iletişim daha etkin olarak sağlandığından, komutan nişancıyı daha doğru ve daha etkin bir şekilde yönlendirebiliyor.

TEBER-II 30/40 iki kişilik kule, tahrik sistemi, atış kontrol, beka ve ateş gücü alanlarında en son teknolojileri barındırıyor. Kule, üzerindeki algılayıcılar ve diğer elektronik sistemler sayesinde gece gündüz, her türlü hava şartında ve muharebe ortamında görev yapabiliyor.

Hem nişancı hem de komutan, kulenin tüm fonksiyonlarını kontrol edebiliyor. Ayrıca, manuel yedekleme sistemi sayesinde nişancı silahın yedek optik nişangahı ile nişan alabiliyor ve acil durumlarda yan ve yükseliş ekseninde kuleyi elle yönlendirebiliyor ve ateşleyebiliyor.

Farklı tipteki hedefleri etkisiz hale getirebiliyor

Kule, ana teçhizat olarak dakikada 100 atım hızına sahip, 30 mm kalibrede Mk44 çift beslemeli otomatik top ve toplamda 310 adet atışa hazır mühimmat ile teçhiz edildi. Kulede yer alan çift bölmeli mühimmat kutusuna yüklenen ve buradan kuleye beslenen iki farklı tip mühimmat, farklı tipteki hedeflerin etkisiz hale getirilebilmesini sağlıyor.

Ana teçhizat, öncelikle yüksek infilaklı, zırh delici veya programlanabilir havada infilaklı tip mühimmat olmak üzere değişik tipte mühimmat kullanabiliyor. Özellikle programlanabilir tip mühimmat, sütre gerisindeki hedeflerin etkin şekilde ateş altına alınabilmesini sağlıyor.

30 mm otomatik top ve eş eksenli makineli tüfek, mürettebata birçok farklı hedefi etkin şekilde ateş altına alma yeteneğini kazandırıyor.

Kulede, SuperShot 40 mm (40x180 mm) mühimmat da kullanılabiliyor. Bu sayede kule 40 mm kalibreye dönüştürüldüğünde, kule mühimmat kutusunun ve mermi yollarının 30 mm ile aynı tutulabilmesi önemli bir avantaj sağlıyor ve aynı sayıda mühimmatla daha etkili bir ateş gücü elde edilebiliyor.

Kulenin her iki yanında ikişer adet Güdümlü Tanksavar Füze (ATGM) sistemi entegre edildi. Kullanıcı gereksinimlerine göre Lazer Güdümlü TAS Füze (SACLOS) ve Kızılötesi Görüntüleyici Arayıcı Başlık (ACLOS) gibi çeşitli modern zırh delici sistemler kulenin modüler ATGM lançerine entegre edilebiliyor.

İki ATGM lançeri ayrı ayrı da çalıştırılabiliyor. Bu da kullanıcıya piyasadaki en yaygın ATGM füzelerinin gereksinimlerini karşılamak için farklı açılara yükseltme fırsatı sunuyor. İkincil teçhizat donanımı ise 7,62 mm makineli tüfek ile 1200 adet atışa hazır mühimmattan oluşuyor.

Gelişmiş atış kontrol yeteneği

Kulenin her iki tarafında, azami alanı kapsayacak dörder adet (toplam 8) 76 mm sis havanı bulunuyor. Bu, kullanıcının talebi doğrultusunda farklı kalibredeki havanlarla değiştirilebiliyor. Kule elektrikli tahrik sistemine ve hareket halinde isabet oranını artırmaya yönelik iki eksen stabilizasyon yeteneğine sahip. Kulenin, 60 derece/saniye hıza sahip olacak şekilde, yan eksende 360 derece sınırsız dönebilme yeteneği ve -10 derece ile 45 derece arasında yükseliş açısı yeteneği bulunuyor.

TEBER-II 30/40 iki kişilik kulenin, iki eksen stabilize bağımsız görüş sistemi ve kule içinde yer alan atış kontrol sistemi sayesinde gelişmiş bir atış kontrol yeteneği mevcut. Menzile ve üstün otomatik hedef takip yeteneğine dayalı olarak gerçek zamanlı kinematik koruma ve süper elevasyon çözümü üretebiliyor. Bu özellikler sayesinde TEBER-II 30/40 TMT, ilk atışta vuruş ihtimalini artırıyor ve hedeflerin etkin şekilde ateş altına alınmasını sağlıyor.

İki eksen stabilize görüş sistemi, uzun veya orta dalga boyunda termal kamera, geniş ve dar açılı gündüz kamera ve lazer mesafe ölçerden oluşuyor. Otomatik hedef takip sistemi, görüş sistemine entegre edildi.

Kullanıcı isterleri doğrultusunda, opsiyonel olarak kule üzerine hem yukarı hem de aşağı yönde ayarlanabilir atış açılarına sahip bağımsız bir uzaktan komutalı silah sistemi (UKSS) entegre edilebiliyor. 7,62 mm veya 5,56 mm makineli tüfek monte edilebilen bu sistemin yükselme açısı, meskun mahalde yüksek noktalardaki (bina, çatı ve benzeri) tehditlerin yanı sıra yüksek açılardan yaklaşan dronlara karşı da kullanılabiliyor. Bu sistem aynı zamanda avcı-nişancı yetenekleri için komutanın bağımsız görüş birimi olarak da kullanılabiliyor.

TEBER-II 30/40 iki kişilik kule ayrıca termal kamera, gündüz kamerası ve lazer mesafe ölçücüden oluşan, iki eksen stabilize 360 derece panoramik komutan görüş sistemine ve avcı/vurucu kabiliyetine sahip.

Kulede yer alan bağımsız güç kaynağı ve kullanıcı tarafından konfigüre edilebilen akıllı güç dağıtım sistemi sayesinde acil durumlarda araç akülerinden bağımsız olarak, kule tahrik sistemi, ateşleme sistemi ve görüş sistemleri elektronik olarak bir süre daha kullanılabiliyor.