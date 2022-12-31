Steam, 2022'nin en çok satılan oyunlarını açıkladı!
Teknoloji Haberleri
Steam, merakla beklenen 2022'nin en çok satan ve popüler oyunlarını açıkladı. Paylaşılan liste oldukça dikkat çekti.
Yeni yıla yalnızca birkaç gün kaldı ve her sene olduğu gibi birçok platform, bu yılın enlerini paylaştı. Şimdi ise dünyanın en popüler dijital içerik mağazası Steam, 2022'nin en çok satan ve en popüler oyunlarını açıkladı.
Steam'de en çok satan oyunlar! (2022)
Steam, 2022'nin en iyileri isimli bir sayfa oluşturarak yer alan tüm oyunları; bu yıl en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve Steam Deck kategorilerine ayırarak sundu.
Steam, sayfada yer alan oyunların brüt gelirleri hakkında bir bilgi vermiyor. Platform, bunun yerine yapımların bu yıl elde ettikleri kazancı, yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde Platin, Altın, Bronz ve Gümüş sınıflarına ayırdı. Bu sayede net kazançlarını öğrenemesek de, tahmin edebilmek mümkün. Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;
Sevilen GTA oyununa veda edin!
Platin
Dota 2
Dying Light 2 Stay Human
PUBG: BATTLEGROUNDS
NARAKA: BLADEPOINT
Counter-Strike: Global Offensive
ELDEN RING
Lost Ark
Call of Duty: Modern Warfare 2
MONSTER HUNTER RISE
Yu-Gi-Oh! Master Duel
Destiny 2
Apex Legends
Altın
God of War
Cyberpunk 2077
Forza Horizon 5
Total War: WARHAMMER 3
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Dead by Daylight
Warframe
FIFA 23
War Thunder
Ready or Not
Grand Theft Auto 5
Red Dead Redemption 2
Gümüş
Stray
V Rising
Team Fortress 2
Project Zomboid
Black Desert
Phasmophobia
Hunt: Showdown
Rust
The Forest
RimWorld
Sea of Thieves
FIFA 22
The Elder Scrolls Online
Sid Meier's Civilization 6
The Sims 4
NBA 2K22
Cult of the Lamb
It Takes Two
Warhammer 40,000: Darktide
Marvel's Spider-Man Remastered
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Stellaris
Raft
FINAL FANTASY XIV Online
Stellaris
Bronz
World of Warships
Wallpaper Engine
Victoria 3
Farming Simulator 22
Euro Truck Simulator 2
Forza Horizon 4
Football Manager 2023
Risk of Rain 2
ARK: Survival Evolved
Satisfactory
Stardew Valley
Arma 3
Mount & Blade II: Bannerlord
SMITE
American Truck Simulator
Valheim
Grounded
Age of Empires IV: Anniversary Edition
The Witcher 3: Wild Hunt
Dread Hunger
Deep Rock Galactic
Persona 5 Royal
F1 22
Crusader Kings III
Horizon Zero Dawn Complete Edition
Planet Zoo
No Man's Sky
Hell Let Loose
STAR WARS: The Old Republic
DayZ
Monster Hunter: World
UNDECEMBER
Terraria
theHunter: Call of the Wild
Halo Infinite
Battlefield 5
Call of Duty: Black Ops III
Tiny Tina's Wonderlands
NBA 2K23
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
Battlefield 2042
Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition
Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition
New World
Fallout 76
Steam, en çok satanlar bir yana eş zamanlı olarak en çok oynanan oyunları da paylaştı. Bu liste ise oyuncu sayısına göre kademelere ayrıldı.
Oyuncu sayısı 240 bini aşan oyunlar
Counter-Strike: Global Offensive
Dying Light 2 Stay Human
ARK: Survival Evolved
PUBG: BATTLEGROUNDS
Goose Goose Duck
Destiny 2
Lost Ark
Yu-Gi-Oh! Master Duel
Dota 2
Apex Legends
ELDEN RING
Call of Duty: Modern Warfare 2
Oyuncu sayısı 130 bini aşan oyunlar
V Rising
Team Fortress 2
Rust
NARAKA: BLADEPOINT
Total War: WARHAMMER III
Wallpaper Engine
Cyberpunk 2077
MONSTER HUNTER RISE
New World
Path of Exile
Grand Theft Auto V
MultiVersus
Oyuncu sayısı 75 bini aşan oyunlar
Tom Clancy's Rainbow Six Siege
Valheim
Dread Hunger
Warframe
Left 4 Dead 2
War Thunder
Dead by Daylight
The Witcher 3: Wild Hunt
FIFA 22
Football Manager 2022
Vampire Survivors
The Forest
EA SPORTS FIFA 23
Football Manager 2023
The Sims 4
Terraria
Unturned
Warhammer: Vermintide
Sid Meier's Civilization 6
Need for Speed Heat
Warhammer 40,000: Darktide
LEGO Star Wars: The Skywalker Saga
Raft
Oyuncu sayısı 40 bini aşan oyunlar
Phasmophobia
SUPER PEOPLE 2
Euro Truck Simulator 2
Deep Rock Galactic
Risk of Rain 2
RimWorld
World of Tanks Blitz
Project Zomboid
Garry's Mod
Victoria 3
Mount & Blade 2: Bannerlord
Stardew Valley
7 Days to Die
Farming Simulator 22
God of War
Stray
Don't Starve Together
The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition
MIR4
Marvel's Spider-Man Remastered
The Cycle: Frontier
Crusader Kings 3
VRChat
NBA 2K22
Stumble Guys
GUNDAM EVOLUTION
Conan Exiles
FINAL FANTASY 17 Online
Cult of the Lamb
Fall Guys
No Man's Sky
Mirror 2: Project X
Halo Infinite
Battlefield 5
Hearts of Iron 4
Dark and Darker Playtest
DayZ
Stellaris
UNDECEMBER
Peki Steam'de en çok satan ve oynanan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!