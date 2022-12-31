Steam, 2022'nin en çok satılan oyunlarını açıkladı!

Steam, merakla beklenen 2022'nin en çok satan ve popüler oyunlarını açıkladı. Paylaşılan liste oldukça dikkat çekti.

Yeni yıla yalnızca birkaç gün kaldı ve her sene olduğu gibi birçok platform, bu yılın enlerini paylaştı. Şimdi ise dünyanın en popüler dijital içerik mağazası Steam, 2022'nin en çok satan ve en popüler oyunlarını açıkladı.

Steam'de en çok satan oyunlar! (2022)

Steam, 2022'nin en iyileri isimli bir sayfa oluşturarak yer alan tüm oyunları; bu yıl en çok satanlar, yeni çıkanlar, en çok oynananlar, erken erişimden çıkanlar, VR'ın en iyileri ve Steam Deck kategorilerine ayırarak sundu.

Steam, sayfada yer alan oyunların brüt gelirleri hakkında bir bilgi vermiyor. Platform, bunun yerine yapımların bu yıl elde ettikleri kazancı, yüksekten düşüğe doğru olacak şekilde Platin, Altın, Bronz ve Gümüş sınıflarına ayırdı. Bu sayede net kazançlarını öğrenemesek de, tahmin edebilmek mümkün. Steam'de en çok satan oyunlar şu şekilde sıralandı;

Sevilen GTA oyununa veda edin!

Platin

Dota 2

Dying Light 2 Stay Human

PUBG: BATTLEGROUNDS

NARAKA: BLADEPOINT

Counter-Strike: Global Offensive

ELDEN RING

Lost Ark

Call of Duty: Modern Warfare 2

MONSTER HUNTER RISE

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Destiny 2

Apex Legends

Altın

God of War

Cyberpunk 2077

Forza Horizon 5

Total War: WARHAMMER 3

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Dead by Daylight

Warframe

FIFA 23

War Thunder

Ready or Not

Grand Theft Auto 5

Red Dead Redemption 2

Gümüş

Stray

V Rising

Team Fortress 2

Project Zomboid

Black Desert

Phasmophobia

Hunt: Showdown

Rust

The Forest

RimWorld

Sea of Thieves

FIFA 22

The Elder Scrolls Online

Sid Meier's Civilization 6

The Sims 4

NBA 2K22

Cult of the Lamb

It Takes Two

Warhammer 40,000: Darktide

Marvel's Spider-Man Remastered

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Stellaris

Raft

FINAL FANTASY XIV Online

Stellaris

Bronz

World of Warships

Wallpaper Engine

Victoria 3

Farming Simulator 22

Euro Truck Simulator 2

Forza Horizon 4

Football Manager 2023

Risk of Rain 2

ARK: Survival Evolved

Satisfactory

Stardew Valley

Arma 3

Mount & Blade II: Bannerlord

SMITE

American Truck Simulator

Valheim

Grounded

Age of Empires IV: Anniversary Edition

The Witcher 3: Wild Hunt

Dread Hunger

Deep Rock Galactic

Persona 5 Royal

F1 22

Crusader Kings III

Horizon Zero Dawn Complete Edition

Planet Zoo

No Man's Sky

Hell Let Loose

STAR WARS: The Old Republic

DayZ

Monster Hunter: World

UNDECEMBER

Terraria

theHunter: Call of the Wild

Halo Infinite

Battlefield 5

Call of Duty: Black Ops III

Tiny Tina's Wonderlands

NBA 2K23

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

Battlefield 2042

Sekiro: Shadows Die Twice – GOTY Edition

Microsoft Flight Simulator 40th Anniversary Edition

New World

Fallout 76

Steam, en çok satanlar bir yana eş zamanlı olarak en çok oynanan oyunları da paylaştı. Bu liste ise oyuncu sayısına göre kademelere ayrıldı.

Oyuncu sayısı 240 bini aşan oyunlar

Counter-Strike: Global Offensive

Dying Light 2 Stay Human

ARK: Survival Evolved

PUBG: BATTLEGROUNDS

Goose Goose Duck

Destiny 2

Lost Ark

Yu-Gi-Oh! Master Duel

Dota 2

Apex Legends

ELDEN RING

Call of Duty: Modern Warfare 2

Oyuncu sayısı 130 bini aşan oyunlar

V Rising

Team Fortress 2

Rust

NARAKA: BLADEPOINT

Total War: WARHAMMER III

Wallpaper Engine

Cyberpunk 2077

MONSTER HUNTER RISE

New World

Path of Exile

Grand Theft Auto V

MultiVersus

Oyuncu sayısı 75 bini aşan oyunlar

Tom Clancy's Rainbow Six Siege

Valheim

Dread Hunger

Warframe

Left 4 Dead 2

War Thunder

Dead by Daylight

The Witcher 3: Wild Hunt

FIFA 22

Football Manager 2022

Vampire Survivors

The Forest

EA SPORTS FIFA 23

Football Manager 2023

The Sims 4

Terraria

Unturned

Warhammer: Vermintide

Sid Meier's Civilization 6

Need for Speed Heat

Warhammer 40,000: Darktide

LEGO Star Wars: The Skywalker Saga

Raft

Oyuncu sayısı 40 bini aşan oyunlar

Phasmophobia

SUPER PEOPLE 2

Euro Truck Simulator 2

Deep Rock Galactic

Risk of Rain 2

RimWorld

World of Tanks Blitz

Project Zomboid

Garry's Mod

Victoria 3

Mount & Blade 2: Bannerlord

Stardew Valley

7 Days to Die

Farming Simulator 22

God of War

Stray

Don't Starve Together

The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition

MIR4

Marvel's Spider-Man Remastered

The Cycle: Frontier

Crusader Kings 3

VRChat

NBA 2K22

Stumble Guys

GUNDAM EVOLUTION

Conan Exiles

FINAL FANTASY 17 Online

Cult of the Lamb

Fall Guys

No Man's Sky

Mirror 2: Project X

Halo Infinite

Battlefield 5

Hearts of Iron 4

Dark and Darker Playtest

DayZ

Stellaris

UNDECEMBER

Peki Steam'de en çok satan ve oynanan oyunlar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!