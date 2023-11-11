Spotify uygulaması yenilendi! Beklenen özellikler nihayet geldi

Dijital müzik servisi Spotify'ın TV uygulaması için yeni bir güncelleme yayınlandı. Böylelikle arayüz yenilendi. İşte ayrıntılar...

Milyonlarca kullanıcısı ile dünyanın en büyük dijital müzik servisi Spotify, sürekli olarak güncellenerek kullanıcı deneyimini geliştirmeye devam ediyor. Son olarak Spotify'ın TV uygulaması yenilendi ve önemli değişiklikler yapıldı. İşte bu güncelleme ile ilgili detaylar…

Spotify TV uygulaması yenilendi: İşte değişiklikler

Büyük ekran deneyimini zenginleştirme amacıyla yenilenen Spotify TV uygulaması, mobil uygulama ve web sürümüne benzer bir hale getirildi. Bu kapsamda kullanıcılar tarafından beklenen değişiklikler nihayet yapıldı.

Ana Sayfa: TV uygulamasının ana sayfası web ve mobil arayüze benzer hale getirildi. Bu kapsamda dinleme geçmişine göre özelleştirilmiş şarkı ve podcast kısayolları gösterilmeye başlandı. Bu özellik kullanıcılar tarafından çok isteniyordu.

Zamma rağmen: Spotify, beklentilerin üstünde kazanç sağladı!

Yeni Şimdi Çalınıyor sayfası: Şimdi Çalınıyor sayfası yenilendi. Kullanıcılar, güncellemeden önce yalnızca sıradaki şarkıyı görebiliyordu. Bu yenilenen sayfa ile birlikte artık bütün sırayı görebilme imkanına sahip oldular. Güncellenen Şimdi Çalınıyor sayfasında Karanlık Mod'u açmak da mümkün hale geldi.

Hesaplar arası geçiş: Yenilenmiş TV uygulaması ile hesap değiştirme işlemi daha kolay geldi. Artık ana sayfanın sağ üst köşesinde yer alan profil bilgi kartına tıklayarak diğer profilleri görüntüleyebilir ve kolaylıkla hesaplar arası geçiş yapabilirsiniz.

Kısa süre önce yayınlanan güncelleme, ücretli ve ücretsiz abonelik fark etmeksizin yeni sürümü destekleyen bütün TV'ler için kullanıma sunuldu. Yenilenen uygulama, kullanıcılar tarafından oldukça beğenildi.

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Spotify'ın yenilenmiş TV uygulamasını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.