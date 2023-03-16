Spotify'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu!

Popüler müzik servisi Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşıyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın çaldığı en popüler parçaları görebiliyoruz. Bugün ise Spotify'da 3 Mart ile 9 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.

Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı: Aşkın Olayım

Simge tarafından söylenen "Aşkın Olayım" şarkısı, 3 milyon 353 bin 395 kez çalınarak Türkiye'de en çok dinlenen şarkı oldu. Hemen ardında ise onu Reynmen ve Semicenk'in, 3 milyon 287 bin kere dinlenen "Yana Yana" şarkısı takip etti.

Global istatistiklere de bakalım. Spotify'ın dünya genelinde en popüler şarkısı TQG oldu. KAROL G ve Shakira'ya ait bu şarkı, 57 milyon 131 bin 424 kez çalındı. Öte yandan ikinci sırada ise Die For You – Remix yer aldı.

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Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen şarkılar