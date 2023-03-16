Spotify'da en çok dinlenen şarkılar belli oldu!
Teknoloji Haberleri
Spotify, 3 Mart ile 9 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkıları paylaştı. Listenin başındaki sanatçı, oldukça dikkat çekti.
Popüler müzik servisi Spotify, her hafta düzenli olarak en çok dinlenen şarkıları ve sanatçıları paylaşıyor. Bizler de bu sayede milyonlarca insanın çaldığı en popüler parçaları görebiliyoruz. Bugün ise Spotify'da 3 Mart ile 9 Mart tarihleri aralığında en çok dinlenen şarkılar belli oldu.
Spotify Türkiye'de en çok dinlenen şarkı: Aşkın Olayım
Simge tarafından söylenen "Aşkın Olayım" şarkısı, 3 milyon 353 bin 395 kez çalınarak Türkiye'de en çok dinlenen şarkı oldu. Hemen ardında ise onu Reynmen ve Semicenk'in, 3 milyon 287 bin kere dinlenen "Yana Yana" şarkısı takip etti.
Global istatistiklere de bakalım. Spotify'ın dünya genelinde en popüler şarkısı TQG oldu. KAROL G ve Shakira'ya ait bu şarkı, 57 milyon 131 bin 424 kez çalındı. Öte yandan ikinci sırada ise Die For You – Remix yer aldı.
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Türkiye'de Spotify'da en çok dinlenen şarkılar
Dünya genelinde Spotify'da en çok dinlenen şarkılar! Peki sizler Spotify'da en çok dinlenen şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.
SıraŞarkı – SanatçıToplam Dinleme Sayısı1Aşkın Olayım – Simge3 milyon 353 bin 3952Yana Yana – Semicenk, Reynmen3 milyon 287 bin 6243AFFETMEM – BLOK32 milyon 722 bin 1544İMPARATOR – Heijan, Muti2 milyon 662 bin 6505Sevecek Sandım – Semicenk2 milyon 557 bin 4796NKBİ X YAPAMAM – Remix – Lvbel C5, Güneş2 milyon 530 bin 1487VUR – BLOK32 milyon 489 bin 8238TALIBANA – DEHA INC., Reckol2 milyon 359 bin 6919Antidepresan – Mert Demir, Mabel Matiz2 milyon 291 bin 98810Diyardan Diyara – cakal, Arem Ozguc, Arman Aydin2 milyon 282 bin 84411Bi' Tek Ben Anlarım – KÖFN1 milyon 989 bin 28212Unutmak Öyle Kolay mı Sandın – Semicenk1 milyon 960 bin 4481310MG – Motive1 milyon 874 bin 44014ZOR – UZI1 milyon 850 bin 67415Belki – Dedublüman, Mavzer Tabancas1 milyon 825 bin 62316DACIA – Lvbel C51 milyon 805 bin 53717SENIN UGRUNA – UZI, Mavi1 milyon 705 bin 40318Fırtınadayım – Mabel Matiz1 milyon 688 bin 00619Özür – Halo Dayı1 milyon 631 bin 71420YALA DEDI YALAMA – yungcihad, Qimp, SWIRF1 milyon 624 bin 944
SıraŞarkı – SanatçıToplam Dinleme Sayısı1TQG – KAROL G, Shakira57 milyon 131 bin 4242Die For You – Remix – The Weeknd, Ariana Grande54 milyon 891 bin 1523Flowers – Miley Cyrus53 milyon 723 bin 4484Kill Bill – SZA42 milyon 801 bin 6865Boy's a liar Pt. 2 – PinkPantheress, Ice Spice38 milyon 239 bin 1336Shakira: Bzrp Music Sessions, Vol. 53 – Bizarrap, Shakira29 milyon 173 bin 1337As It Was – Harry Styles28 milyon 899 bin 6298Creepin' (with The Weeknd & 21 Savage) – Metro Boomin, The Weeknd, 21 Savage28 milyon 542 bin 5169Yandel 150 – Yandel, Feid26 milyon 830 bin 9510Calm Down (with Selena Gomez) – Rema, Selena Gomez24 milyon 129 bin 58711Unholy (feat. Kim Petras) – Sam Smith, Kim Petras23 milyon 742 bin 11112Tormenta (feat. Bad Bunny) – Gorillaz, Bad Bunny22 milyon 373 bin 74413La Bachata – Manuel Turizo22 milyon 332 bin 92514Last Night – Morgan Wallen22 milyon 261 bin 8315I'm Good (Blue) – David Guetta, Bebe Rexha22 milyon 164 bin 23116Die For You – The Weeknd20 milyon 545 bin 63117Hey Mor – Ozuna, Feid19 milyon 589 bin 17818Escapism. – RAYE, 070 Shake19 milyon 572 bin 2619Here With Me – d4vd19 milyon 459 bin 44920Anti-Hero – Taylor Swift19 milyon 418 bin 93
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Dünya genelinde Spotify'da en çok dinlenen şarkılar!
Peki sizler Spotify'da en çok dinlenen şarkılar hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.