SpaceX'in Starship Roketi İzin Bekliyor

SpaceX'in Starship roketi, yaşanan başarısız girişimin ardından izin almak için bekliyor. Roket, NASA'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip olmasıyla liderliği ele geçirdi. Ancak teknik sorunlar nedeniyle ilk uçuşunu tamamlayamadı.

120 metre yüksekliğinde ve100 ton yük taşıyabilme kapasitesine sahip olan Starship nisan ayında başarısız bir girişime imza attı. Bu başarısız girişimin ardından SpaceX mühendisleri, yaşanan aksiliklere karşı önlemler aldı. SpaceX'in sahibi Elon Musk, yapılan bir dizi testin ardından Starship roketinin fırlatılmaya hazır olduğunu duyurdu. Ancak önce Federal Havacılık İdaresi'nden (FAA) izin alması gerekiyor.

Başarısız girişimin ardından Starship roketi yeniden fırlatılmak için izin bekliyor!

SpaceX'in roketi Nasa'nın en güçlü roketi Artemis'in iki katına yakın itme gücüne sahip. Böylelikle liderliği ele geçirdi ve kimseye de kaptırmaya niyeti yok. Şimdiye kadar yapılmış en güçlü roket olan Starship ilk uçuşunu nisan ayında gerçekleştirdi. Ancak test görevinden sadece birkaç dakika sonra teknik bir sorun meydana geldi. Bunun sonucunda uçuş ne yazık ki sona erdi.

Musk, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda sorunun "donmuş bir basınç vanasından kaynaklandığını" söyledi. Bu sorunun üstesinden gelmek için SpaceX mühendisleri, roketin fırlatma rampasından ayrılırken üretilen ısı ve kuvveti idare edebilen, alev saptırıcıyı tasarladı. Sonrasında ise test etti.

SpaceX Salı akşamı, şirketin Boca Chica, Teksas'taki Starbase tesisindeki fırlatma rampasında Starship uzay aracını gösteren kısa bir video yayınladı.

Starship is ready to launch, awaiting FAA license approval https://t.co/WjENkdudo9 — Elon Musk (@elonmusk) September 6, 2023

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SpaceX'in çözmesi gereken sorunlar bununla sınırlı kalmıyor. Ayrıca Starship'in başarısız girişimi sırasında 33 Raptor motorunun sağladığı itme kuvveti, fırlatma rampasını parçaladı. Bundan dolayı beton ve diğer malzemelerin fırlatma alanının etrafına dağıldı. Bu durum çevreci grupların da tepkisini çekti. Roketin motorları ikinci test uçuşu için ateşlenmeden önce, FAA'nın izin vermesi gerekiyor. İzin vermeden önce FAA ilk uçuşun fırlatma alanını çevreleyen alana verdiği zararı değerlendirecek.

Testler tamamen bittiğinde SpaceX, bu roketi mürettebatlı görevlerde kullanmak istiyor. Musk'un şirketinin 2025 yılında yapılması planlanan Artemis III mürettebatının aya inişi projesinde NASA ile bir sözleşmesi var. SpaceX Starship roketi konusunda çok dikkatli olmak zorunda. Zira başka bir başarısızlık, NASA'nın elli yıldır ilk insanlı Ay misyonu görevini olumsuz etkiler.