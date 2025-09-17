Siirt BİLSEM Roket Takımı, Türkiye 4'üncüsü Oldu ve 'En İyi Özgün Tasarım' Ödülünü Kazandı

SİİRT Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) öğrencilerinden oluşan ' Siirt Marifet Roket Takımı', Aksaray'daki TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye 4'üncüsü oldu, ayrıca 'En İyi Özgün Tasarım' ödülünü kazandı. Roket, 1670 metreye kadar yükseldi ve ayrıca tam kurtarma da gerçekleştirildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı (T3) ve ROKETSAN iş birliğiyle TEKNOFEST kapsamında gerçekleştirilen ve Avrupa'da ilk, dünyada düzenlenen 2'nci roket yarışması olma özelliğine sahip 'TEKNOFEST Roket Yarışması', bu yıl 1-7 Eylül'de Aksaray Hisar Atış Alanı'nda yapıldı. Yarışmaya katılan Siirt BİLSEM öğrencilerinden oluşan 'Siirt Marifet Roket Takımı', Türkiye 4'üncüsü oldu, ayrıca 'En İyi Özgün Tasarım' ödülünü kazandı. 1175 başvuru arasından finale kalan 76 takım arasında yer alan Siirtli öğrenciler, geliştirdikleri roketi başarıyla fırlattı. Roket, 1670 metreye kadar yükseldi. Uçuş sonrası tam kurtarma sağlanarak da teknik bir başarıya daha imza atıldı.

Takım danışmanı Yusuf Bilgen, çalışmalarına ilişkin, "Başarılı bir atış gerçekleştirdik, daha da önemlisi başarılı bir kurtarma gerçekleştirdik. En zor kısım buydu zaten. Roketimizi sapasağlam bir şekilde elimize alıp tekrar yolumuza geldik. İnşallah önümüzdeki süreçte de eksik gördüğümüz birçok şeyi giderip, daha da geliştirip daha iyi bir dereceyle ilimizi temsil etmeyi amaçlıyoruz. TEKNOFEST yarışmaları, gençlerimizin ileri mühendislik yeteneklerini geliştirmek ve bu alandaki tecrübeleri artırmak amacıyla yapılıyor. Bu roket yarışmaları da özellikle Türkiye Uzay Ajansı'nın kurulmasıyla birlikte, Türkiye'nin uzay çalışmalarına hız vermesi sonucu daha da önem kazanıyor. Öğrencilerimiz, inşallah buradan edindikleri tecrübelerle, bilgilerle kazandıkları takım ruhuyla çok daha ileri zamanlarda da belki Türkiye Uzay Ajansı'nda birer mühendis olacaklar ve Türkiye'nin uzay çalışmalarına çok önemli katkılarda bulunacaklar. Bizim en büyük arzumuz, Türkiye'yi süper devletler arasına geçirmek" dedi.

'PES ETMEDİK'

Marifet Roket Takım Kaptanı Petek Avcı, "4 yıl önce başladık roket sevdasına. Bu takımı kurarken sevgili danışmanım Yusuf Bilgen'le birlikte TEKNOFEST'in ne kadar büyük bir organizasyon olduğunun farkındaydık. Bu yüzden bir proje geliştirmek istedik. Yüzü göğe bakan Türk gençleri olarak roket yapmaya karar verdik. Çok çabaladık, çok emek gösterdik, çok ter döktük. Gecemizi gündüz ettik, başarısız da olduk, yer geldiğinde roketimizin gözümüzün önünde parçalandığı da oldu ama biz pes etmedik. Yaz tatilinde çok yoğun bir çalışma programımız vardı, tatil yapmadık. Her gün buraya gelip roketle çalıştık. Roketi yaptık, tabii bu bizim için tutku olduğu için her günümüz çok eğlenceli geçiyordu. Roketimiz 1670 metre uçtu ve tam kurtarma gerçekleştirildi. Roketin her bir parçasını sağlam bir şekilde bulduk. TEKNOFEST Roket Yarışması'nda Türkiye 4'üncüsü olduk ve 'En İyi Özgün Tasarım' ödülüne layık görüldük. Roketimizin ismi 'Marifet'. Marifet bir uzay roketi olarak tasarlandı. Tabii ki şu an için bir model roket, çünkü lisede olduğumuz için. Gelecekte çok daha iyilerini yapacağımıza inanıyorumö diye konuştu.

'EN BÜYÜK HEDEFLERİMİZDEN BİRİ MARİFET ROKETİNİ TÜRK UZAY TARİHİNE YAZMAK'

Takım üyelerinden Yunus Emre Toprak da şöyle konuştu:

"Bu sene takım olarak 4'üncü senemiz ama ekip olarak ilk senemiz. Aksaray'da 1670 metreye yakın uçurduk roketimizi. Bir sonraki sene inşallah roketimizi geliştirip, daha iyi bir derece elde etmek istiyoruz. En büyük hedeflerimizden biri ise Marifet roketini Türk uzay tarihine yazmak ve bu konuda büyük çalışmalar yapmak olacak.ö

Haber-Kamera: Akif ÖZALP/SİİRT,