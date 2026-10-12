Signal'ın direktörü Meredith Whittaker: 'Teknoloji şirketleri yaptıkları tercihlerden sorumlu'

Meredith Whittaker, manşetlere hakim olan yapay zeka felaket senaryolarına pek tahammül edemiyor. Yapay zekanın insanlığa düşman olacağı uyarılarının "bilime dayanmayan" bir korku olduğunu düşünüyor. Aynı adı taşıyan şifreli mesajlaşma uygulamasının sahibi Signal Vakfı'nın patronu "Risk gerçek" diyor" ama "bu, gözü dönmüş gençlerin anlattığı o parlak hayalet hikayeleri gibi değil" diye de ekliyor.Ona göre daha acil tehlike, teknolojinin dikkatsiz kullanılması. CNN tarafından bildirilen bir haberi örnek veriyor. Haberde, ABD istihbaratı tarafından kullanılan bir sohbet robotunun, Çin'e ait nükleer malzeme taşıyan bir gemi hakkında uydurma bilgiler ürettiği ve bunun da ABD'nin askeri karşılık vermesine yol açtığı iddia ediliyor.BBC'ye yaptığı açıklamada "Çin'le neredeyse savaşa giriyorduk" diyor."Hatalı istihbarat üreten ve bizi neredeyse Çin'le savaşa sürükleyen bir sistem, hiçbir ölçüte göre süper zeki olarak değerlendirilmemeli."Signal'in tahmini 40 ila 70 milyon kullanıcısı var. Bu rakam, milyarlarca kullanıcıya sahip WhatsApp'ın yanında okyanusta bir damla gibi kalıyor.Ancak uygulama kullanıcı gizliliğini koruma konusundaki sert duruşuyla ünlü. Uygulama mesaj gönderenin kim olduğunu kendi sunucularından gizleyerek, dış gözlemcilerin veya bilgisayar korsanlarının erişebileceği verileri sınırlandırıyor.Maven Projesi protestosuTime dergisi Whittaker'ı yapay zeka alanındaki en güçlü isimlerden biri olarak gösterdi. Silikon Vadisi'ndeki yönetim kurullarından İngiliz başbakanlık konutu Downing Street'e, Davos'a ve Vatikan'a kadar, yapay zekanın geleceğinin tartışıldığı ortamlarda aktif bir şekilde yer alıyor.Üniversitede edebiyat okudu ve 2006'da bilgisayar bilimleri diploması olmadan Google'a giriş seviyesinde geçici personel olarak katıldı.2017'nin sonlarında, bir çalışma arkadaşı kendisine Maven Projesi'nden bahsettiğinde adı duyuldu. Proje için ABD Savunma Bakanlığı ile Google arasında insansız hava araçlarında yapay zeka destekli hedef tespit sistemleri geliştirilmesini öngören gizli bir anlaşma yapılmıştı. "Öldürme zincirini sıkıştırmanın" ne olduğunu anlamıştı. Bir makinenin hedefi işaretlemesi ile birinin ateş etmeye karar vermesi arasındaki süreyi kısaltmak ve böylece düşünme sürecini azaltmak. Binlerce meslektaşıyla birlikte buna karşı çıktı.Kamuoyu önünde "Bu, kötü istihbaratı ve kötü verileri aklamaya yarayacak" dediğini hatırlıyor.Ertesi yıl Whittaker, yaklaşık 20 bin çalışanın şirketin çeşitli konulardaki tutumunu, özellikle de yeni teknolojinin aceleyle uygulamaya konulmasını protesto ettiği bir iş bırakma eyleminin organize edilmesine yardımcı oldu. Google sözleşmeyi feshetti ve Palantir devraldı.

Maven sisteminden yola çıkarak, bu yıl İran'daki bir okula düzenlenen ABD füze saldırısını doğrudan birbirine bağlayan Whittaker, saldırının bu sisteme ve okulu askeri hedef olarak belirleyen eski istihbarat bilgilerine dayandığını söylüyor."Bu, 2017'de tam olarak uyardığımız şeydi" diyor.Buna karşılık Palantir, BBC'ye "Palantir'in yazılımının bu korkunç trajedide kusurlu olduğuna dair hiçbir kanıt bulunmadığını" söyledi. Açıklamada ayrıca "Palantir, temel verilerden veya istihbarat eksikliklerinin belirlenmesinden sorumlu değil" denildi. Bu yılın başlarında ise İngiltere ve Avrupa sorumlusu Louis Mosley, BBC'ye yaptığı açıklamada "Süreçte her zaman bir insan var, dolayısıyla nihai kararı her zaman bir insan veriyor" demişti. ABD ordusu Minab saldırısıyla ilgili soruşturmasının bulgularını henüz açıklamadı, ancak Savunma Bakanı Pete Hegseth, "asla sivil hedefleri hedef almayacaklarını" söyledi.'Benim bir omurgam var'İngiltere de dahil hükümetler, mesajlaşma uygulamalarındaki görüşmelere daha fazla erişim sağlanması gerektiğini savunuyor. Bunun amacının kadınları ve çocukları korumak olduğunu söylüyorlar.2026 Londra Teknoloji Haftası'nda dönemin başbakanı Keir Starmer, teknoloji şirketlerinin çocukların cihazlarındaki çıplak görüntüleri tespit edip engellemesinin beklendiğini, aksi takdirde yasal düzenlemelerle karşı karşıya kalacaklarını söylemişti. Whittaker, çocukların bu tür önlemleri kolayca aşabileceğini savunarak hükümetin yaklaşımını "benzeri görülmemiş bir iletişim ve bilgi kontrolü rejimi" olarak nitelendirdi.Bilim, Yenilik ve Teknoloji Bakanlığı BBC'ye yaptığı açıklamada, ilgili mevzuatı hazırladıklarını belirtti.Peki, Signal şifrelemesini zayıflatmaya zorlayan herhangi bir ülkeyi terk eder miydi?"Evet! Tanrım, benim bir omurgam var" diyor. "Ruh halime göre değişmiyor. Danışmanlara göre de değişmiyor.""Bazen ölüm kalım hallerinde bize güvenen insanları kendilerine karşı silah olarak kullanılabilecek bir gözetleme riskiyle karşı karşıyla bırakmak zorunda kalırsak, piyasadan çekiliriz" diyor. Uygulama Rusya, Çin ve İran'da tamamen veya kısmen engellenmiş durumda.

Ulusal Çocuklara Karşı Şiddeti Önleme Derneği'nde Çevrimiçi Çocuk Güvenliği Başkanı Rani Govender, BBC'ye yaptığı açıklamada, kandırılarak uçtan uca şifrelenmiş platformlara yönlendirilen ve burada çocuk cinsel istismarı materyali oluşturmaya zorlanan çocuklarla ilgili bilgiler aldıklarını söyledi."Teknoloji şirketleri yaptıkları tasarım tercihlerinden sorumlu ve bu tercihlerin çocuklar için yaratabileceği riskleri göz ardı edemezler."Ancak Signal, özellikle uygulamayı kullanan güney yarımküredeki kadın gruplarından destek görüyor.Güney Asya genelinde faaliyet gösteren cinsiyet temelli istismar yardım kuruluşu Chayn'in kurucusu Hera Husain, "Devlet gözetimi ve siber saldırılar çağında Signal, hayatta kalmak için bir araç" diyor. "Her platform kötü niyetli kişiler tarafından da kullanılabilir ve bu gerçeği de kabul etmeliyiz."'Mutfaklar konusunda ne yapacağız?'Whittaker'a Kanada'dan bir örnek verdim. Polis memurları Signal grubunda ırkçı ve kadın düşmanı mesajlar paylaşmış ve bu mesajlar ancak içlerinden birinin olanları medyaya ifşa etmesiyle ortaya çıkmıştı. Bir polis memurunun avukatı, müvekkillerinin Signal'in kendi evleri kadar özel ve güvenli olduğuna inandıklarını söyledi."Mutfakta böyle bir konuşma yapıyor ve erkek kardeşleri bunu ispiyonluyor olsa, 'Mutfaklar konusunda ne yapıyoruz?' diye düşünürler miydi?" diye soruyor. "Ya herkes için işe yarar ya da hiç kimse için işe yaramaz. Bu, bir temel haklar ilkesi. Bu ilke, ahlaksızlar için bile geçerli."Meta'nın, kürtajın suç sayıldığı bir eyalette kızının kürtaja erişmesine yardımcı olduğunu gösteren mesajları ifşa etmesinin ardından hapse atılan bir ABD'li kadını örnek gösteriyor. Ona göre mahrem iletişim, insanları birçok türde zarardan koruyor. "Tacizci bir eşten, veri tabanına erişimi olan kadın düşmanı bir kolluk görevlisinden veya kadınların eğitim almaması gerektiğini düşünen otoriter bir hükümetten".Peki, teknoloji alanına girmek isteyen ancak mesleğin cinsiyetçi yönünden çekinen bir kadına ne söylemek isterdi?"İşi seviyor musunuz?" diye soruyor."Bir terminalin başına oturduğunuzda enerji patlaması hissediyor musunuz? Yapay zeka sistemleriyle oynamaktan ve onları tanımlamaktan keyif alıyor musunuz?"Sonra duraksıyor ve şöyle diyor: "Herkesin sakin olmayacağı, ilginç ve zorlu ortamlarda yol alabiliyor musunuz? Çünkü bir zorbanın karşısında korkak olmaktan daha tehlikeli bir şey yok."Ona bu ortamların zorbalarla dolu olup olmadığını soruyorum.Meslektaşı, "Sanırım saat 14: 00" diyor. Bu, röportajı bitirmek için anlaştığımız saat.Meredith gülümsüyor. "Bence aşırı itaatkar olmayın" diyor."Bu size yardımcı olmayacak. Komik bulmuyorsanız esprilerine de gülmeyin."Katie Roberts bu habere katkıda bulundu. Orijinali İngilizce olan bu makalenin çevirisinde yapay zekadan yararlandık. Yayınlanmadan önce çeviriyi bir BBC gazetecisi kontrol etti. .