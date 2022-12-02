Savunma sanayii ihracat rekoru kırıldı. Üstelim hem senelik hem de aylık bazda geçtiğimiz yılın gelirinin üstüne çıkıldı.

Yerli savunma sanayii şirketlerinin başarıları sayesinde bir kez daha ihracat rekoru kırıldı. Üstelik bu sefer hem yıldan yıla büyüme ile senelik gelir hem de Kasım 2022 satışlarıyla aylık rekor aşıldı. Sene sonuna kadar 4 milyar dolar seviyesinin de geçileceği tahmin ediliyor. İşte detaylar…

Savunma sanayii ihracat rekoru geldi! Aylık baraj aşıldı

Türkiye, son yıllarda Asya, Afrika ve Doğu Avrupa ülkelerine ihraç ettiği askeri ürünlerle yerli ve yabancı basında adından söz ettiriyor. Özellikle insansız hava araçları pek çok farklı ülkede ve senaryoda kendini kanıtladığı için uluslararası topluluklarda Game Changer (oyun değiştirici) olarak biliniyor.

Tabii yalnızca İHA- SİHA gibi hava araçları değil, Aselsan, Havelsan ve Roketsan başta olmak üzere FNSS ve BMC gibi şirketler balistik füze, hava savunma sistemi, çeşitli mühimmat, savaş yönetim sistemi, gemi ve zırhlı araç gibi yüzlerce, hatta binlerce yerli üretim ürünü ve yazılımı yurt dışına ihraç ediyor.

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Buna bağlı olarak savunma sanayii ihracatı geçtiğimiz yıl yüzde 42 büyüyerek 3.2 milyar dolarlık yeni rekoruna ulaştı. Bu yıl da 4 milyar dolar seviyesinin aşılması bekleniyor. Fakat çoktan bir önceki seneyi geride bırakmayı başardı.

Hatta yalnızca yıllık değil, aylık rekor da kırıldı. Zira kasım ayında geçtiğimiz senenin aynı dönemine oranla yüzde 31.6'lık artış gerçekleşti ve 500 milyon dolar ihracat barajı aşıldı. İlk 11 ayı bir önceki senenin aynı dönemine oranladığımız zaman da yüzde 35.7'lik büyüme görüyoruz.

Tabii tüm bu şirketler içerisinde Baykar'a ayrıca bir parantez açmak gerekiyor. Haluk Bayraktar, bugün yaptığı paylaşımda şirketin 2022 yılında 18 farklı ülkeye İHA, SİHA ve TİHA sistemleri sattığını ve de 1 milyar doları aşan ihracat gelirine ulaşıldığını söyledi.

Bu da şirketin 2022 yılında imzalanan sözleşmelerinin yüzde 98'ini oluşturuyor. Ayrıca Türkiye'nin 4 milyar doları aşması beklenen ihracat verilerinin yüzde 25'ine tekabül ediyor. Tabii gelecek yıllarda da mevzu bahis gelirler artmaya devam edecektir.

Her yıl kırılan rekorlar ve dünya genelindeki tanınırlık benzeri konularda büyük gelişmeler görsek de mevcudun NATO'nun en büyük 2. ordusu Türkiye için yeterli olmadığını belirtelim. Fakat hem ihracat hem de yerlileşme oranları diğer ülkelerin çok daha üzerinde olduğu için aradaki fark giderek kapanıyor.

2022 yılı 11 aylık ihracat geliri:

Ocak: 306.7 milyon dolar

Şubat: 325.1 milyon dolar

Mart: 327 milyon dolar

Nisan: 392.1 milyon dolar

Mayıs: 330.4 milyon dolar

Haziran: 315 milyon dolar

Temmuz: 325.7 milyon dolar

Ağustos: 333.9 milyon dolar

Eylül: 166.5 milyon dolar

Ekim: 464.5 milyon dolar

Kasım: 500+ milyon dolar

Aralık beklentisi: 213,1 milyon dolar üstü (4 milyar sınırını geçmek için)

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