ROKETSAN’ın roket yarışması Aksaray’da başladı

Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST kapsamında her yıl ROKETSAN tarafından düzenlenen Roket Yarışmasında 2026 yılı final heyecanı başladı. 7-13 Eylül tarihleri arasında Aksaray Hisar Atış Alanında gerçekleştirilen Roket Yarışmasının son etabında finale kalan 73 takım füzelerini gökyüzüne ateşleyerek bu alandaki yeteneklerini sergiledi.

Dünyanın en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST kapsamında ROKETSAN tarafından gerçekleştirilen Roket Yarışması 9. kez geleceğin mühendislerini ağırlıyor. Öğrencilerin uzay ve roket teknolojilerine ilgilerini artırmak ve bu alandaki kabiliyetlerini geliştirmek üzere düzenlenen Roket Yarışmasına bu yıl lise, orta irtifa, yüksek irtifa, zorlu görev, özgün hibrit yakıt motorlu roket ve özgün sıvı yakıt motorlu roket kategorilerden toplamda 2 bin 139 takım başvuru yaptı. Bu takımlardan gerekli süreçleri tamamlayan toplam 73 takım ise finalde yarışmaya hak kazandı. Öte yandan, geçtiğimiz yıl Malezya'dan üç takımın yarışmaya katılmasıyla uluslararası bir boyut kazanan Roket Yarışması'na bu yıl yurt dışından gösterilen ilgi daha da arttı. Roket Yarışması'nın 2026 yılı final etabında, Uluslararası kategoride Malezya, Suudi Arabistan, Hindistan, Bosna Hersek, Azerbaycan ve Endonezya'dan gelen toplam yedi takım mücadele ediyor. Final etabı Aksaray Hisar Atış Alanı'nda büyük bir heyecanla devam ederken, kendi kategorilerinde dereceye giren takımlar ödüllerine, 30 Eylül-4 Ekim tarihleri arasında Şanlıurfa GAP Havalimanında düzenlenecek TEKNOFEST Güneydoğu'da kavuşacak.

"Burada yarışmacıların kaybedeni yok"

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci burada yaptığı açıklamada, "Aslında roket ve füze yarışmaları burada Aksaray'da çok uzun süredir düzenlediğimiz yarışmalarımız. Bu yıl 2 binden fazla yarışmacımızın, aslında takımımızın yarışmacı olarak başvurusunu yaptığı ve 73 tanesinin de finale kaldığı bir organizasyon. Bu 73 takımımız şu anda burada yarışmalara iştirak ediyor. Yüzlerce öğrencimiz burada. Bu sene 6 ülkeden 7 tane takım uluslararası anlamda katılım gösteriyor. Bunlar da aslında bizim organizasyonumuzun giderek artık ulusal bir organizasyondan çıkıp uluslararası bir organizasyona dönüştüğünün en önemli kanıtı. Burada tabii yarışmacıların kaybedeni yok. Dereceye girenlerimiz var ama buraya gelip buradaki tecrübeden faydalanıyor olmaları onlar için en büyük ödüllerden bir tanesi. Çok ciddi bir motivasyonu var. Bunun bize getirisi şu: Aslında genç kardeşlerimizin hem uzay hem de savunma alanındaki teknoloji birikimlerine burada bizim kardeşlerimizle beraber çok ciddi bir katkı sağladığımızı değerlendiriyoruz. Bu organizasyona giderek her yıl da hedeflerini büyütüyoruz teknolojik anlamda. İşte alçak irtifa, orta irtifa, yüksek irtifa yarışlarının yanı sıra zorlu görevler, kademe ayırma görevleri. Bunlarla beraber daha da üst klasmanlara ulaşan teknoloji çalışmalarını hep beraber burada gerçekleştirmeye gayret gösteriyoruz" dedi.

"İHA-300 Türkiye için stratejik bir kazanım"

Geçtiğimiz günlerde fırlatılan İHA-300'ün hedefine ulaştığını belirten Murat İkinci, "İHA-300 aslında hedefine ulaştı. Çok kısa zaman içerisinde de envantere girecek. İHA-300'ün çok önemli özelliği, 300 kilometrenin üzerindeki hedeflere bizim SİHA'larımızın angaje olabileceği bir mühimmat; hava-yer mühimmatı. Bununla beraber F-16 savaş uçaklarımıza, Kızılelma'mıza çok ciddi bir çarpan etkisi oluşturacak. Supersonik bir balistik füze havadan yere atılan. Dolayısıyla hava savunmaların çok kolay kolay engelleyebileceği bir füze değil. Bu, bizim SİHA'larımızın, dünyadaki en fazla mühimmat ailesine sahip olan SİHA'larımızın menzillerini çok daha üst seviyelere çıkartıyor. Türkiye için stratejik bir kazanım. İnşallah Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hayırlı uğurlu olur. Tabii, bununla beraber yine biz özellikle havadan yere atılan balistik füze ailemizi genişletmeyi düşünüyoruz. Hem kabiliyetlerini arttıracağız işte arayıcı başlık entegrasyonu, sensör entegrasyonlarıyla hem de menzil ve vuruş kapasitelerini arttıracak çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

"Biz hem geleceği inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz"

Ankara'dan yarışmaya katılan lise öğrencisi Tuğrul Alp Erdoğan, başarılı bir atış yaptıklarını belirterek, "Az önce atışımızı gerçekleştirdik. 3170 metreye oldukça başarılı bir atış yaptık. Kurtarma yaptık. Sıcak gaz üreticisi dediğimiz haznemiz, patlayıcı haznemiz paraşütlerimizi açtı. Hem görev yükümüzün hem de roketimizin konumlarını, son konum bilgilerini aldık. Öğleden sonra kurtarmaya çıkacağız. Tek parça halinde hepsini tek tek bulup buraya geri döneceğiz. Görevimizi yüzde 100 başarıyla tamamlayacağımızı düşünüyoruz. Bizim katıldığımız yarışma sadece bir vakit geçirmek ya da herhangi bir grup gencin oturup da 'hadi şuna katılalım' diyebileceği bir yarışma değil bence. Yarın Türkiye'nin kendi uzay araçlarını, kendi uzay roketlerini ve kendi uzay sondalarını kendi imkanlarıyla, roketleriyle, kendi uzay istasyonlarından atacaksa, Türkiye eğer bunu yapacaksa ileride bunu yapacak olan bizleriz. Biz burada 3170 metreye roket çıkartıp, oradan bir model uydu bırakıp, ikisini de yeryüzüne döndürüp onları bularak sadece üstelik öyle eğlencesine bunu yapmıyoruz. Biz burada gelecekte aslında Türkiye'nin kendi insan kaynağını, sanayi ve aslında uzay kaynağını, havacılık kaynağının simülasyonunu yapmış oluyoruz. Bu yarışma keyfi bir yarışma değil. Biz burada geleceği simüle ediyoruz. Geleceği inşa etmek denir ama biz bence inşa etmiyoruz. Biz hem inşa ediyoruz hem de simüle ediyoruz" şeklinde konuştu.

Yarışmaya katılan üniversite öğrencisi Mehmet Ali Fuat Güney de, "İstikbal göklerdedir' sözünde yer alan biri, havaya bir iz bırakmadan asla yorumunu bırakmaz. Ben ilhamımı buradan alıyorum. Gelecekte de Türkiye'nin kendi insan gücünü ve kaynağını kaldırmak istiyorsak, biz burada gençler olarak bu atılımları gerçekleştirmemiz gerekiyor" dedi.

Üniversite öğrencisi Rahime Şevval Ulutaş ise "Hedefimiz nesilden nesile bu bilgiyi aktarmak. Yeni gelenlere bunu öğreterek bu roket yarışmasına katılımları devam ettirmek ve aynı zamanda kendimizi geliştirmek" şeklinde konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı