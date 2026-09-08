PISA 2025: Türkiye OECD ülkeleri arasında puanını en fazla artıran ülke oldu

Türkiye, PISA 2025'te fen bilimleri, okuma ve matematik puanlarını artırdı, üç alanın tamamında puanını en fazla yükselten OECD üyesi oldu. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD) Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) 2025 sonuçlarını açıkladı. Türkiye, 2022 sonuçlarına kıyasla her üç alanda puanını en fazla artıran OECD ülkesi oldu.Fen bilimleri ve okuma sonuçları OECD ortalamasını aştı, matematik sonucu OECD ortalamasını yakaladı.Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) raporuna göre, Türkiye OECD ülkeleri arasında fen bilimlerinde 15 sıra, okuma becerilerinde 17 sıra, matematikte ise dokuz sıra yükseldi.MEB Bakanı Yusuf Tekin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "PISA 2025'te tarihi bir başarıya imza attık" dedi. PISA, öğrencilerin ezberlediği bilgiden çok bu bilgiyi günlük yaşamda kullanma becerisini değerlendiriyor.Fen bilimleri, 2025 araştırmasının ağırlıklı alanını oluşturuyor.Araştırmaya 91 ülkeden 760 binden fazla öğrenci katıldı.Türkiye'de ise 56 ildeki 203 okulda öğrenim gören 7 bin 702 öğrenci ile gerçekleşti.OECD'ye göre Türkiye'deki örneklem 921 bin öğrenciyi temsil ediyor ve bu sayı, ülkedeki toplam 15 yaş nüfusunun yüzde 72'sine karşılık geliyor. Türkiye'nin puanları ne kadar arttı?Türkiye'nin fen bilimleri puanı 2022'deki 476 seviyesinden 494'e yükseldi. OECD ortalaması ise aynı dönemde 485'ten 482'ye geriledi.Türkiye böylece fen bilimlerinde OECD ortalamasını 12 puan geçti.Türkiye'nin okuma puanı 456'dan 472'ye çıktı, OECD ortalaması ise bu alanda 461 puana indi.Türkiye, okuma becerilerinde OECD ortalamasının 11 puan üzerine yerleşti.Matematik puanı ise 453'ten 462'ye yükseldi. Türkiye'nin sonucu, 463 puanlık OECD ortalamasıyla aynı düzeyde bulunuyor.MEB'in yuvarlanmış sonuçlarına göre artış fen bilimlerinde 18, okumada 16, matematikte dokuz puana ulaştı.Bu artışlar, Türkiye'yi üç alanın tamamında puanını en fazla yükselten OECD üyesi yaptı.Türkiye, ağırlıklı alan olan fen bilimlerinde PISA tarihindeki en yüksek puanına ulaştı.Araştırma, öğrencilerin çevre bilimi performansını da ayrıca değerlendirdi.Türkiye bu alanda 494 puan aldı, OECD üyeleri arasında 12. sıraya yerleşti, OECD ortalaması ise 480 puanda kaldı.Sıralamadaki değişim ne gösteriyor?Türkiye, tüm ülkeler arasında fen bilimlerinde 34'üncü sıradan 19'uncu sıraya, okumada 36'ncı sıradan 18'inci sıraya, matematikte ise 39'dan 28'inci sıraya yükseldi.Böylece fen bilimlerinde 15, okumada 18, matematikte 11 basamak ilerledi.Türkiye'nin OECD üyeleri arasındaki yükselişi de benzer bir yön gösterdi.Fen bilimlerinde 29'unculuktan 14'üncülüğe, okumada sıra 30'dan 13'e, matematikte ise 32'den 23'e yükseldi.Yükseliş uzun vadeye yayılıyor mu?Türkiye, PISA'ya ilk kez 2003 yılında katıldı. Fen bilimleri puanı o tarihten bu yana 434'ten 494'e yükseldi.Bu değişim 60 puanlık bir artışa karşılık geliyor.Okuma puanı aynı dönemde 441'den 472'ye, matematik puanı da 423'ten 462'ye ulaştı.Uzun dönemli artış okumada 31, matematikte 39 puanı buldu.MEB raporuna göre, Türkiye'nin konumu fen bilimlerinde yüzde 64, okumada yüzde 60, matematikte yüzde 52 iyileşti.OECD'nin 2015-2025 eğilim hesabı da uzun dönemli ilerlemeyi destekliyor.Türkiye, bu dönemde üç temel alanın tamamında puanını artıran tek OECD üyesi oldu. Bu hesap, tek tek PISA döngülerinden çok on yıllık genel eğilimi yansıtıyor.İlerleme kaç öğrenciye ulaştı?Sonuçlara göre Türkiye'de fen bilimlerinde asgari yeterlik düzeyine ulaşanların oranı yüzde 80,5'e yükseldi.OECD ortalaması ise yüzde 74,3 olarak gerçekleşti. Okumada asgari yeterliğe ulaşanların oranı yüzde 75,9'a çıktı, ancak üst düzey okuyucuların oranı yüzde 4,2'de kaldı.Matematikte ise asgari yeterliğe ulaşanların oranı yüzde 64,3 olarak ölçüldü. Bu sonuç, öğrencilerin yaklaşık yüzde 36'sının temel matematik yeterliğinin altında kaldığını gösteriyor.Buna karşın Türkiye'de üst düzey performans gösteren öğrencilerin oranı da bütün alanlarda yükseldi.Fen bilimlerindeki oran 2022'de yüzde 4'ten 2025'te yüzde 7,4'e çıktı. Bu oran, yüzde 7,2 düzeyindeki OECD ortalamasını ilk kez geçti.Okumadaki üst düzey öğrenci oranı yüzde 1,9'dan yüzde 4,2'ye yükseldi. Matematikteki oran ise yüzde 5,4'ten yüzde 7,9'a çıktı.Rapora göre Türkiye'de asgari yeterliliğe ulaşanların ve üst düzey performans gösterenlerin oranı her üç alanda da arttı. Türkiye, Birleşik Krallık ile birlikte, fen bilimlerinde her iki göstergede de anlamlı iyileşme sağlayan iki OECD üyesi ülkeden biri oldu.