Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

"Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi gerekçesiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlar için de mali araştırma kararı verildi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN GÖRÜNTÜLER

Soruşturmanın odağında, Tançalan'ın kendi düğün merasimi sırasında kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler yer aldı. Düğün alanını denetlemek amacıyla adrese gelen emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılayan ve bu anları kaydettirerek paylaşan Tançalan'ın eylemi adli makamlarca incelemeye alındı. Söz konusu paylaşım üzerine harekete geçen adli merciler, TCK’nın 301. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Hükümeti, yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması iddiasıyla soruşturma dosyasını açtı.

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DÜĞÜNDEKİ ALTINLARA MALİ MERCEK

Adli soruşturmanın yanı sıra, merasim sırasında takıldığı belirtilen yüksek miktardaki ziynet eşyası ve altınlar da inceleme kapsamına dahil edildi. Yetkili birimler, söz konusu yüksek tutarlı altın ve ziynet eşyalarının kaynağının tespiti amacıyla mali araştırma başlattı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haberler.com