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Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü

Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü Haber Videosunu İzle
Vanlı Kara Haydar'ın başını yakan görüntü
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Sosyal medyada “Vanlı Kara Haydar” lakabıyla tanınan Mehmet Fatih Tançalan, düğününü denetleyen polis ekiplerini korumalarıyla karşıladığı görüntüleri paylaşınca TCK 301. maddeden gözaltına alındı.

  • Van Cumhuriyet Başsavcılığı, 'Vanlı Kara Haydar' lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında TCK 301. maddesi gerekçesiyle adli soruşturma başlattı ve gece saatlerinde gözaltına aldı.
  • Soruşturmanın odağında, Tançalan'ın düğününde emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılayıp kaydettirdiği ve sosyal medyada paylaştığı görüntüler yer alıyor.
  • Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altın ve ziynet eşyalarının kaynağının tespiti için mali araştırma kararı verildi.

"Vanlı Kara Haydar” lakabıyla bilinen Mehmet Fatih Tançalan hakkında Van Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından adli soruşturma başlatıldı. Türk Ceza Kanunu’nun 301. maddesi gerekçesiyle gece saatlerinde gözaltına alınan Tançalan'ın düğününde takılan yüksek miktardaki altınlar için de mali araştırma kararı verildi.

SORUŞTURMAYI BAŞLATAN GÖRÜNTÜLER

Soruşturmanın odağında, Tançalan'ın kendi düğün merasimi sırasında kayda alınan ve sosyal medyada paylaşılan görüntüler yer aldı. Düğün alanını denetlemek amacıyla adrese gelen emniyet mensuplarını korumaları eşliğinde karşılayan ve bu anları kaydettirerek paylaşan Tançalan'ın eylemi adli makamlarca incelemeye alındı. Söz konusu paylaşım üzerine harekete geçen adli merciler, TCK’nın 301. maddesinde yer alan "Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni, Hükümeti, yargı organlarını, askerî veya emniyet teşkilatını alenen aşağılama" suçlaması iddiasıyla soruşturma dosyasını açtı.

Vanlı Kara Haydar böyle gözaltına alındı 

DÜĞÜNDEKİ ALTINLARA MALİ MERCEK

Adli soruşturmanın yanı sıra, merasim sırasında takıldığı belirtilen yüksek miktardaki ziynet eşyası ve altınlar da inceleme kapsamına dahil edildi. Yetkili birimler, söz konusu yüksek tutarlı altın ve ziynet eşyalarının kaynağının tespiti amacıyla mali araştırma başlattı. Gözaltındaki şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: Haberler.com
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıBirşey demedimki:

Ben mini mafyayım diyor sanki. Adlı kontrol şartı ile serbest.

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