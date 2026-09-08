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Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor

Kadıköy kalesi düştü! Fenerbahçe derbilerde evinde kazanamıyor
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Fenerbahçe'nin Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş'a karşı son yıllardaki derbi performansı dikkat çekiyor. Sarı-lacivertliler, 2019/20 sezonundan bu yana sahasında iki ezeli rakibiyle oynadığı 15 Süper Lig derbisinin yalnızca 4'ünü kazanabildi. Kanarya bu süreçte 8 mağlubiyet alırken, 3 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı.

  • Fenerbahçe, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Kadıköy'de konuk ettiği Beşiktaş'a 2-1 mağlup oldu.
  • 2019/20 sezonundan bu yana Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 15 lig derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.
  • Fenerbahçe, Kadıköy'de oynayacağı bir sonraki derbide Galatasaray'ı konuk edecek.

Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında Beşiktaş'ı konuk eden Fenerbahçe, sahadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla sarı-lacivertlilerin son yıllarda Kadıköy'de oynadığı derbilerdeki kötü karnesi devam etti.

15 DERBİDE SADECE 4 GALİBİYET

Fenerbahçe, 2019/20 sezonundan bu yana Kadıköy'de Galatasaray ve Beşiktaş ile oynadığı 15 lig derbisinde 4 galibiyet, 3 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı.

Sarı-lacivertliler bu dönemde Beşiktaş'ı 3-1, 2-1 ve 1-0'lık skorlarla mağlup ederken, Galatasaray karşısındaki tek galibiyetini 2021/22 sezonunda 2-0'lık skorla elde etti.

BEŞİKTAŞ KADIKÖY'DE YİNE KAZANDI

Fenerbahçe'nin bu sezon sahasında oynadığı ilk derbi Beşiktaş karşısındaydı. Sarı-lacivertliler öne geçtiği mücadelede üstünlüğünü koruyamadı ve karşılaşmadan 2-1 mağlup ayrıldı. Bu sonuçla Fenerbahçe'nin söz konusu dönemde Kadıköy'deki derbilerde aldığı mağlubiyet sayısı 8'e yükseldi.

GALATASARAY'I AĞIRLAYACAK

Kadıköy'de ezeli rakiplerine karşı istediği sonuçları almakta zorlanan Fenerbahçe, sahasında oynayacağı bir sonraki derbide Galatasaray'ı konuk edecek. Sarı-lacivertliler, ezeli rakibini mağlup ederek Kadıköy'deki kötü derbi karnesini tersine çevirmek istiyor.

KADIKÖY'DEKİ SON 15 DERBİ

  • 2019/20: Fenerbahçe 3-1 Beşiktaş
  • 2019/20: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • 2020/21: Fenerbahçe 3-4 Beşiktaş
  • 2020/21: Fenerbahçe 0-1 Galatasaray
  • 2021/22: Fenerbahçe 2-2 Beşiktaş
  • 2021/22: Fenerbahçe 2-0 Galatasaray
  • 2022/23: Fenerbahçe 0-3 Galatasaray
  • 2022/23: Fenerbahçe 2-4 Beşiktaş
  • 2023/24: Fenerbahçe 0-0 Galatasaray
  • 2023/24: Fenerbahçe 2-1 Beşiktaş
  • 2024/25: Fenerbahçe 1-3 Galatasaray
  • 2024/25: Fenerbahçe 0-1 Beşiktaş
  • 2025/26: Fenerbahçe 1-1 Galatasaray
  • 2025/26: Fenerbahçe 1-0 Beşiktaş
  • 2026/27: Fenerbahçe 1-2 Beşiktaş
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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