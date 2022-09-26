PIN Numarasını Unuttum Ne Yapmalıyım? [2022]

PIN numarası ya da PIN kodu sim kartınıza verilen 4 haneli bir şifreden oluşur. Peki PIN numarası unutulduğunda ne yapmalıyız?

PIN numarası ya da PIN kodu sim kartınıza verilen 4 haneli bir şifreden oluşur. Eğer tersi bir ayar yapmadıysanız cihazınızı her açtığınızda hattınızı kullanabilmeniz için PIN 1 numarasını girmeniz istenir. Bu sayede telefonunuzun ve hattınızın bilginiz dışında kullanılmasının önüne geçilir.

PIN kodunuz hattınızı aldığınızda verilen kartın üzerinde belirtilir. Ancak isterseniz bu numarayı değiştirme şansınız da mevcut. Peki PIN numarası unutulduğunda ne olur? Telefon açılırken eğer PIN kodunu arka arkaya üç kere yanlış girerseniz SIM kartınız bloke olur. Bu blokeyi kaldırmak için için ise PUK 1 kodunu kullanmanız gerekir.

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PUK kodunu nasıl öğrenebilirim?

PUK 1 kodu da tıpkı PIN numarasında olduğu gibi hattınızı satın alırken verilen kartın üzerinde yazmaktadır. Ancak bu kartlar zamanla kaybolabileceği için GSM operatörleri PUK kodunuzu öğrenmeniz için size çeşitli hizmetler sunuyor. Biz de bu hizmetleri sizin için bir araya getirdik.

Turkcell PUK kodu öğrenme

Turkcell bir hat kullanıyorsanız ve PIN numarasını unuttuysanız izleyebileceğiniz çeşitli yollar mevcut. Öncelikle PIN kodunu 3 kere yanlış girdikten sonra telefonunuz sizden PUK kodu isteyecektir. PUK kodunu girdiğinizde yeni bir PIN kodu belirleyebilirsiniz.

Öncelikle PUK kodlarınızı Turkcell'in websitesi üzerinden telefon numaranız ve müşteri şifrenizle giriş yaparak değiştirebilirsiniz. Ana menüde "İşlem Merkezi" kısmına giriş yapıp açılan sayfada "Ayarlarım" bölümüne tıklayın. Ardından "PUK Numaram"a tıklayarak işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

Turkcell şifrenizi hatırlamıyorsanız PUK kodunuzu SIM kart üzerindeki numara ya da T.C. numaranız yardımı ile almanız mümkün. Bu bölüme giriş yaptığınızda da "Sim Kart Numarası ile" ya da "T.C. Kimlik Numarası ile" bölümleri üzerinden bilgilerinizi doldurarak PUK kodunuzu değiştirebilirsiniz. Ayrıca Turkcell Mağazaları arayarak ya da 532'yi tuşlayarak da PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz.

Vodafone PUK kodu öğrenme

GSM operatörünüz Vodafone ise yine bloke olan hattınızın açılması için PUK kodunuzu öğrenmeniz gerekiyor. Öncelikle PIN kodu kısmını birkaç kez doldurarak hattınızı bloke etmeniz gerekiyor. Sonrasında ise izleyebileceğiniz çeşitli yollar mevcut.

Vodafone Yanımda internet sayfasına giriş yaparak PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz. Cep telefonu numaranız ve şifreniz ile giriş yaptıktan sonra profiliniz üzerinden "Ayarlarım" sekmesinden "Hat Ayarlarım" kısmına tıklayarak PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz. Vodafone Yanımda uygulaması üzerinden de benzer adımlarla bu işlemi yapabilirsiniz.

Bu adımları uygulayamıyorsanızVodafone "PUK Kodunu Sorgulama" adresine gidin. Bu bölümde PUK kodunuzu T.C. Numaranız ya da SIM kart numaranızı girerek öğrenebilirsiniz. Seçeceğiniz adıma göre çeşitli bilgileri doldurduktan sonra PUK kodunuzu öğrenerek PIN kodunuzu değiştirebilirsiniz. Ayrıca 7000'i arayarak da PUK kodunuzu öğrenmeniz mümkün.

Türk Telekom PUK kodu öğrenme

Türk Telekom kullanıcısı olarak PIN kodunuzu unutup ve hatalı şifreleri tekrarladıktan sonra hattınız bloke olacaktır. Bu dakikadan sonra telefonunuz sizden PUK kodunuzu girmenizi isteyecektir. PUK kodunuzu girerek yeni bir PIN numarası belirleyebilirsiniz. PUK kodunuzu öğrenmek için ise aşağıdaki adımları izleyebilirsiniz.

PUK 1 ve PUK 2 kodunuza Türk Telekom Online İşlem Merkezine giriş yaparak ulaşabilirsiniz. Bu bölüme telefon numarası ve şifreniz ile giriş yapıp PUK kodunuzu öğrenebilirsiniz. Eğer şifreniz yoksa 'Şifre' yazıp 9520'ye göndererek yeni şifre alabilirsiniz. Ayrıca 444 5 444 Türk Telekom Müşteri Hizmetlerini arayarak PUK bilgilerinize ulaşabilirsiniz.

Her ne kadar dört haneli kısa bir şifre olsa da fazla kullanmadığımız için PIN numarası zaman zaman unutulabiliyor. Umarız bu paylaşım ile sizlere yardımcı olabilmişizdir. Görüşlerinizi yorumlar kısmında ya da SDN Forum'da bizimle paylaşabilirsiniz.