ÖTV matrah düzenlemesinin ömrü kısa oldu!

Otomobil fiyatlarında 70 bin TL'ye varan indirime neden olan ÖTV matrah düzenlemesinin ömrü beklenenden kısa oldu.

Son birkaç yıldır kur değişimi ve enflasyon nedeniyle otomobil başta olmak üzere tüm teknolojik ürünlerin fiyatı giderek yükseliyor. Buna karşılık olarak halkta vergi indirimi benzeri beklentiler oluştu. Nitekim ÖTV matrah düzenlemesi de bu beklentiye karşılık olarak yapıldı. Fakat bu durum pazarı iyice karıştırmışa benziyor. İşte detaylar…

ÖTV matrah güncellemesi önce indirim, sonra zam getirdi!

Otomotiv sektöründe onlarca büyük şirket, çatıları altında satış yapan binlerce bayi ve servis kolu gibi ağacın dalları şeklinde son kullanıcıya kadar uzanan ve ardından 2. el sektöründe tekrar birbirine dokunan bir etkileşim mevcut.

ÖTV matrah güncellemesi ise tüm bu dallara olumlu etkide bulunacak bir değişiklik olarak gündeme geldi. Zira geçerliğini yitiren matrahlar tekrar aktif olduğu zaman tüm otomobillerde olmasa da belirli fiyat aralıklarında (600 bin TL altı satış fiyatı) 70 bin TL'ye kadar düşüş olması bekleniyordu.

ÖTV matrah düzenlemesi geldi! Sıfır otomobilde ne kadar indirim olacak?

Nitekim bu beklenti doğru çıktı. Birçok modelin fiyatının yüzde 5-10 gibi farklı oranlarda düştüğünü gördük. Ancak fiyatı aynı kalan, hatta yeni yeni matrah düzenlemesi direkt olarak etki ettiği halde zamlanan otomobiller de oldu.

Örneğin, kasım ayında 471 bin TL anahtar teslim fiyatı olan Rio 1.2L 84 PS Manuel modeli, düzenlemenin ardından 418 bin 830 TL'ye kadar düştü. Benzer şekilde yine kasım ayında 395 bin 900 TL'lik kampanyalı anahtar teslim fiyatına sahip olan Fiat Egea Sedan'ın giriş paketi Easy 1.4 Fire 95 HP, 355 bin 800 TL'ye düştü.

Fakat bir de fiyatı artan otomobiller mevcut. Buna örnek olarak da geçtiğimiz hafta 373 bin TL'den satılırken Aralık itibariyle fiyatı 386 bin TL'ye çıkan Renault Clio Joy 1.0 SCe 65 bg modeli verilebilir. Fakat bu aracın kasım ayı fiyatı aslında 373 bin TL değil.

Kasım ayı itibariyle açıklanan ilk fiyat listelerinde tavsiye edilen anahtar teslim fiyatı 438 bin TL olarak açıklandı. Ardından 1 Aralık'ta geleceği duyurulan, fakat piyasada durma etkisi yaptığı için 24 Kasım'a çekilen ÖTV düzenlemesi sonrasında 373 bin TL'ye kadar düştü.

Yani 65 bin TL civarında bir indirim olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla matrah düzenlemesine rağmen fiyatı zamlanan bir otomobil yok. Ancak her ay düzenli olarak gelen enflasyon zamları nedeniyle Aralık ayında 13 bin TL zamlandığı görülüyor.

ÖTV indirimi planlandığı gibi aralık ayında yapılmış olsaydı zam yerine 52 bin TL indirim yapıldığını görecektik. Fakat karşımıza çıkan bu tablo aslında otomobil fiyatlarında 70 bin TL'ye varan bu indirimin yalnızca birkaç ay etkisi olacağını gösteriyor. Sonrasında aktif hale getirilen matrah bölümleri yine işlevini yitirecek.

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