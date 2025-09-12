Opera ve Oxford Mindfulness: Yetişkinlerin %70'i İnternette Stres Yaşıyor

Her 10 yetişkinden 7'si stresli hissediyor ve rahatlamanın yollarını arıyor. Stres ve kaygının hayatımızın her alanına yayıldığı bugünlerde, Türkiye'deki insanların yüzde 98'i mindfulness pratiklerini denemeye açık olduğunu söylüyor. Dünya Mindfulness Günü 2025'te açıklanan, Norveç merkezli Opera ile uluslararası alanda tanınan ve mindfulness eğitimi veren Oxford Mindfulness'ın ortak çalışması bu sonucu ortaya koyuyor. Ama nefes egzersizleri ya da meditasyon gibi mindfulness uygulamalarının faydaları bilimsel olarak kanıtlanmış olmasına rağmen, katılımcıların yarısından fazlası şu anda bunları yapmıyor.

Mindfulness pratiği

Araştırma, mindfulness pratiklerine ilginin çok yüksek olduğunu gösteriyor ama İngiltere'de yetişkinlerin sadece yüzde 47'si işte, yüzde 50'si evde mindfulness pratikleri yapıyor. Katılımcıların yüzde 35'i ise şu anda olumlu ruh sağlığını destekleyen çevrim içi araçları kullandığını söylüyor.

Southampton ve Bath Üniversiteleri'nin yaptığı yeni bir çalışmaya göre, günde sadece 10 dakikalık mindfulness pratiği bile ruh halini iyileştiriyor, depresyon ve kaygı belirtilerini azaltıyor.

10 yıl boyunca araştırmaları kapsamında işyerinde mindfulness efektifliğini inceleyen Oxford Mindfulness'ın CEO'su Sharon Hadley, "Farkındalık, 'zamanımız olursa yaparız' diye düşünülecek bir lüks değil. Yoğun hayatımızda farkındalık egzersizlerini günlük rutine katmak, bize durup nefes alma ve sıradaki işe daha sakin ve net bir şekilde yaklaşma imkânı veriyor. İster işte ister evde olsun, bu küçük değişiklik büyük bir fark yaratabilir." ifadelerini kullandı.

Opera Air: İnternette farkındalık deneyimi

Opera Air ve Oxford Mindfulness araştırması, Türkiye'de yetişkinlerin yüzde 67'sinin işte günde en az 4 saatini ekran başında geçirdiğini, yüzde 71'inin ise evde en az 2 saat daha ekran karşısında olduğunu ortaya koydu. Ayrıca katılımcıların %70'i internette gezinirken stresli veya bunalmış hissettiğini belirtti. Bu sonuçlar, dijital iyi hissetmenin hiç olmadığı kadar kritik bir ihtiyaç haline geldiğini gösteriyor.

"İnternet bazen stresin kaynağı, bazen de sakinliğin başladığı yer olabilir." diyen Hadley, sözlerine şu şekilde devam ediyor:

"Opera Air, insanlara oldukları yerde, yani çevrimiçinde ulaşıyor; ücretsiz, kolay kullanılabilen ve araştırmalara dayanan araçlarla kullanıcıların doğrudan tarayıcı üzerinden mindfulness'ın faydalarını deneyimlemesine yardımcı oluyor."

Opera Air, mindfulness'ı desteklemek ve stresi azaltmak için tasarlanmış bir tarayıcı. Kullanıcıların günlük iş akışına temel mindfulness özelliklerini doğrudan tarayıcı arayüzünden kolayca entegre etmesini sağlıyor. İki temel özelliği bulunuyor: Take a Break ve Boosts.

Take a Break özelliği; 3 ila 16 dakika süren nefes egzersizleri, boyun esnetmeleri, meditasyonlar ve tüm vücut taramaları sunuyor. Kullanıcılar ayrıca mindfulness molası vermek için hatırlatıcılar da ayarlayabiliyor.

Boosts, doğrudan tarayıcıdan çalınabilen, araştırmalarla desteklenen ses manzaralarıdır. Bu özellik, her kulağa farklı frekanslar verilerek beyinde üçüncü bir frekansın oluştuğu binaural beat tekniğini kullanır. Bu sayede beyin dalgalarını etkileyerek stresi azaltmaya, odaklanmayı artırmaya veya yaratıcılığı geliştirmeye yardımcı olur.

Kullanıcılar, Boosts deneyimini kişiselleştirmek için ortam seslerini, arka plan müziğini ve binaural beat frekansını kendi tercihlerine göre ayarlayabilir. Son güncellemeyle kullanıcılar en sevdikleri Boost'ları arkadaşları ve iş arkadaşlarıyla da paylaşabiliyor.

Kullanıcılar, çalışmaya veya internette gezinmeye devam ederken kullanılmak üzere tasarlanan Boosts, zihinsel durumu iyileştirmenin sürekli bir yolunu sunuyor.

Daha mindfulness dolu bir güne ilk adımı atın ve Opera Air'i ücretsiz indirin.

Not:

Araştırma; ABD, Birleşik Krallık, Brezilya ve Türkiye'den 4.000 kişiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına dayanıyor. Çalışma, Opera ve Oxford Mindfulness iş birliğiyle hazırlandı ve PollFish tarafından yürütüldü.

Opera Hakkında:

Opera, kullanıcı odaklı yaklaşımı ve yenilikçi yazılımlarıyla internet deneyimini tüm cihazlarda en iyi şekilde sunmayı hedefleyen bir teknoloji şirketidir. Yüz milyonlarca kullanıcı, Opera web tarayıcılarını mobil telefonlarda ve masaüstü bilgisayarlarda sunduğu benzersiz ve güvenli özellikler nedeniyle tercih etmektedir.

1995 yılında kurulan ve merkezi Oslo, Norveç'te bulunan Opera, Nasdaq borsasında OPRA sembolüyle işlem gören halka açık bir şirkettir. Opera web tarayıcılarını ve diğer Opera ürünlerini opera.com adresinden indirebilir, Opera hakkında daha fazla bilgiye investor.opera.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

Oxford Mindfulness Hakkında:

Oxford Mindfulness, araştırmalara dayalı farkındalık uygulamalarıyla insanların daha iyi bir ruh sağlığına ve yaşam kalitesine ulaşmalarına yardımcı olan, kâr amacı gütmeyen bir organizasyondur. Oxford Üniversitesi ile iş birliği içinde, farkındalık ve psikoloji bilimini bir araya getiren, kolay anlaşılır programlar geliştirir. Bu programlar, uluslararası ortaklıklar aracılığıyla küresel ölçekte uygulanarak daha farkındalıklı bir dünya vizyonuna katkı sağlar. Daha fazla bilgi için oxfordmindfulness.org adresini ziyaret edebilirsiniz.