Nissan ve Honda Voltran'ı oluşturdu! Hedef Tesla ve BYD'i geçmek

Japon otomobil üreticileri Nissan ve Honda, ABD menşeli Tesla ve Çin menşeli BYD gibi endüstri liderlerinin gerisinde kaldılar. En azından elektrikli otomobil konusunda. İki Japon otomotiv devi, bu duruma bir ortaklıkla son vermeye karar verdiler.

Nissan ve Honda, ortaklıklarını resmen duyurdu

Nissan ve Honda, adımlarını tutarlı bir şekilde atmaya kararlılar. Nissan'dan kaynaklar, otomobil üreticisinin Honda ile bir araya gelerek ortak bir şekilde pil ve elektrikli otomobil geliştirme amaçlı imzayı attılar.

Nissan ve Honda, Cuma günü elektrikli otomobil ve yazılım gelişimini ilerletmek için bir anlaşma imzalayarak işbirliğini resmen duyurdu. Japon otomobil üreticileri, yeni yazılım platformları, elektrikli otomobil parçaları ve diğer ilgili teknolojileri geliştirecekler.

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Nissan CEO'su Makoto Uchida, orta ve uzun vadede mobilite dönüşümünün artan hızına hazırlanmanın önemli olduğunu belirtti. Uchida, Honda ile yapılan işbirliğinin önemli olduğunu ve iki firmanın ortak zorluklarla karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Honda CEO'su Toshihiro Mibe ise, teknoloji ve bilginin birleştirilmesinin yeni bir değer yaratmak suretiyle endüstri liderleri haline getirmeyi umduklarını belirtti.

Nissan, ortak bir elektrikli otomobil güç aktarma organına geçmeyi düşünürken, otomobil üreticileri satın alma konusunda işbirliği yapabilir. Ayrıca, yeni ortak bir elektrikli otomobil platformu üzerinde de işbirliği yapabilirler.

Bu yeni ortaklık, her iki otomobil üreticisinin (ve Japon otomotiv endüstrisinin) Tesla ve BYD gibi elektrikli otomobil endüstrisi liderlerinin hızına yetişememesi sonucunda yapıldı. Kaynaklara göre amaç, Çin'deki düşük maliyetli liderlerle rekabet etmek için elektrikli otomobil fiyatlarını düşürmek.

BYD, yerel pazarını domine ettikten sonra yurtdışına açılmaya başladı. Bu yılın başlarında BYD, elektrikli otomobil fiyatlarını 10.000 doların altına çekerek benzinli araçlara karşı bir savaş ilan etti. Çinli otomobil üreticisine göre düşük fiyatlar, ortak girişim araçlarını doğrudan yok ediyor.

Bu durum Nissan ve Honda'yı da içeriyor zira iki şirket de Çin'de üretimi sürdürmekte zorlanarak üretimi büyük ölçüde azalttılar. Bu hamle, Japon otomobil üreticilerinin bölgede pazar payı kaybetmeye başlamasına sebep oldu ve bu, net karlarının %10 ila %20'sini oluşturuyor.

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Kısacası pazar payını Tesla ve BYD gibi elektrikli otomobil liderlerine kaptıran Japon otomobil üreticileri, baskıyı hissediyorlar.

BYD, geçen yıl Japonya'yı geride bırakarak Çin'in önde gelen otomobil ihracatçısı olmuş ve Ocak ayında Japonya'nın elektrikli araba ithalatının %20'sini oluşturmuştu. Elektrikli otomobil satışları hızla artarken, Çin geçen yıl ilk kez Japonya'yı geride bırakarak önde gelen otomobil ihracatçısı oldu.

2010'da LEAF'in piyasaya sürülmesiyle elektrikli otomobil pazarına giren Nissan, geride kaldı. İkinci kitlesel pazar elektrikli otomobilleri olan Ariya'nın piyasaya sürülmesi 10 yılı aşkın bir süre aldı.

Zor bir başlangıcın ardından, Ariya üretimi nihayet düzene girdi. Nissan şimdi LEAF'in halefi ve elektrikli Juke ve Qashqai (ABD'de Rogue Sport) yerine geçecek olan bir sonraki nesil elektrikli otomobilleri piyasaya sürmeye hazırlanıyor.

Bu arada, Honda'nın ilk elektrikli SUV'si olan Prologue, bu ay ABD bayilerinde satışa çıkacak. GM'nin Ultium platformuna dayanan Prologue, 476 km menzil sunuyor.

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Nissan ve Honda'nın neler yapabileceğini görmek ilginç olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.