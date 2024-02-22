Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma

Ülkemizde hizmet veren mobil operatörler arasında geçtiğimiz günlerde netgsm de katıldı. Türk Telekom, Vodafone ve Turkcell gibi şirketlerle yarış içerisinde olan şirket, tarifelerini açıkladı. Peki, diğer operatörlerle karşılaştırıldığında fiyatlar uygun mu? İçeriğimizde inceledik…

Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma!

Bu ay abone işlemlerine başlayan netgsm, Türkiye'nin dördüncü operatörü olarak çalışmalarına başladı. Netgsm kullanıcıları, "0510 22X XXXX" başlangıçlı numaralara sahip olacak. Şirket, abonelerine uygun fiyatlı tarifeler sunduğunu belirtiyor.

Önemli not: Netgsm hattı, şu anda internet bankacılığına girişte bankalar tarafından gönderilen onay-şifre SMS'lerine kapalı durumda. Halkbank, DenizBank, Şekerbank hariçtir. Diğer bankalarla entegrasyon süreci devam ediyor.

İçeriğimizde sadece Netgsm ile benzer internet ve dakika paketlerine sahip olan diğer operatörlerdeki tarifelerin kıyaslaması yapılmıştır.

Netgsm ve Türk Telekom karşılaştırması

Netgsm TarifeFiyatTürk Telekom TarifeFiyat500 DK + 500 SMS + 1 GB59 TL1 GB + 1000 DK + 250 SMS190 TL500 DK + 50 SMS + 2 GB59 TL3 GB + 1000 DK + 250 SMS220 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL6 GB + 1000 DK + 250 SMS250 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL10 GB + 1000 DK + 250 SMS300 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20 GB + 1500 DK + 1000 SMS355 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL25 GB + 1000 DK + 250 SMS430 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40 GB + 10 GB sosyal medyada + 3000 DK + 250 SMS635 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL50 GB + 3000 DK + 250 SMS715 TL

Netgsm ve Turkcell karşılaştırması

Netgsm TarifeFiyatTurkcell TarifeFiyat500 DK + 500 SMS + 1 GB59 TL1 GB + 2000 DK200 TL500 DK + 50 SMS + 2 GB59 TL3 GB + 1000 DK240 TL750 DK + 100 SMS + 4 GB89 TL5 GB + 1000 DK280 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL5 GB + 1000 DK280 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL10 GB + 1000 DK340 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20 GB + 2000 DK430 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL30 GB + 2500 DK500 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40 GB + 2500 DK580 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL60 GB + 2500 DK700 TL

Netgsm ve Vodafone karşılaştırması

Netgsm TarifeFiyatVodafone TarifeFiyat750 DK + 100 SMS + 4 GB89 TL4 GB + 1000 DK + 250 SMS 175 TL1000 DK + 100 SMS + 6 GB99 TL8GB + 1000 DK + 250 SMS225 TL1500 DK + 100 SMS + 10 GB129 TL12GB + 1000 DK + 250 SMS265 TL2000 DK + 100 SMS + 20 GB219 TL20GB + 1000 DK + 250 SMS345 TL2000 DK + 100 SMS + 30 GB285 TL30GB + 30 GB sosyal medya ve oyunlarda + 2000 DK + 250 SMS425 TL2000 DK + 100 SMS + 40 GB355 TL40GB +40 GB sosyal medya ve oyunlarda + 2500 DK + 250 SMS665 TL2000 DK + 100 SMS + 50 GB430 TL50GB +50 GB sosyal medya ve oyunlarda + 3000 DK + 250 SMS755 TL

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Netgsm paket fiyatları ne kadar?

Netgsm ile diğer operatörler arasında tarife karşılaştırma yaptığımızda oluşan fark hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.