Muş'ta ortaokul öğrencileri 'akıllı yelek' geliştirdi, Teknofest'te birincilik kazandı

MUŞ'ta ortaokul öğrencileri Betül Yıldırım (12) ile Nudem Taşkesen (12), Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de yaşanan çığ faciasından etkilenip, arama-kurtarma ekipleri için 'akıllı yelek' geliştirdi. Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından eklemelerin yapıldığı 'akıllı yelek' projesi, Teknofest'te de 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Afetlere müdahale eden ekiplerin giymesi için tasarlanan akıllı yelek, personele ilişkin bilgi veriyor. Yeleği giyen bir personelin 3 dakika hareketsiz kalması durumunda, uyarı sistemi devreye giriyor.

Van'ın Bahçesaray ilçesinde 2020'de yaşanan ve 42 kişinin hayatını kaybettiği çığ faciası ile 6 Şubat'taki Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen Mevlana İmam Hatip Ortaokulu 6'ncı sınıf öğrencileri Betül Yıldırım ile Nudem Taşkesen, arama-kurtarma ekipleri için 'akıllı yelek' geliştirdi. Öğrenciler, akıllı yeleği, Türkçe öğretmenleri Ferhan Ulu eşliğinde 5 ay boyunca çalışıp, 2 bin TL'ye mal etti. Proje, aynı zamanda Teknofest'te 'İnsanlık Yararına Teknoloji Yarışması-Afet Yönetimi' kategorisinde Türkiye birincisi oldu. Başta AFAD olmak üzere afetlere müdahale eden ekiplerin giymesi için tasarlanan akıllı yelek, personele ilişkin bilgi veriyor. Yeleği giyen bir personelin 3 dakika hareketsiz kalması durumunda, uyarı sistemi devreye giriyor. 3 kilogram ağırlığındaki yelekte; otomatik aydınlatma sistemi, hayati organları korumak için metal plaka, tehlikeli gazlara karşı gaz sensörü, şarj işlemleri için 12 bin miliamper batarya sistemi, iletişim ve koordinasyon için uzaktan çalışan renkli sistem ile kaza ve baygınlık durumunu algılayan ikaz sistemi bulunuyor.

Mevlana İmam Hatip Ortaokulu Müdürü Veli Elitaş da "Bu proje, 5 ayı aşkın bir süreçte meydana geldi. Bu süreçte takımımız ciddi fedakarlık gösterdi. Ramazan Bayramı'nın birinci günü hariç her gün çalıştılar. Bazen geç uyudular, bazen erken kalktılar. Ama nihayetinde bugüne kadar ilimize gelmeyen bir başarı ile geldiler. Hem okulumuzun hem ilimizin gurur kaynağı oldular. Böyle projelere destek vermekten hiç pişman olmadık. Bundan sonra da inşallah çok daha güzel neticelerle ilimize katkı sunmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.