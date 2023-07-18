Meta Şirketi'nin Threads Platformu 100 Milyon Kullanıcıya Ulaştı

Meta şirketinin Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, sosyal medya dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Platform, 5 gün gibi kısa bir süre içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Threads hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Meta şirketinin Twitter'a rakip olarak piyasaya sürdüğü Threads, sosyal medya dünyasında adeta bomba etkisi yarattı. Öyle ki platform, 5 gün gibi kısa bir süre içinde 100 milyon kullanıcıya ulaşarak bu alanda bir ilki gerçekleştirdi. Şirketin CEO'su Mark Zuckerberg, Threads hakkında bir değerlendirmede bulundu.

Mark Zuckerberg: "Threads platformuna her gün 10 milyonlarca kullanıcı geliyor"

Twitter'ın tepki topladığı dönemde Instagram, Facebook ve WhatsApp'ın çatı şirketi Meta, Twitter rakibi olarak Threads platformunu yayınladı. Hal böyle olunca Twitter'ın dalgalı sürecinden yorulan birçok kişi, platforma akın etti. Platform, adeta kullanıcı sayısıyla rekor kırdı.

Ancak hızlı yükseliş bir dur noktasına ulaştı. Geçtiğimiz günlerde paylaşılan yeni veriler, Threads'in kullanıcı sayısında ve etkileşiminde hızlı bir düşüş olduğunu gösterdi. Şirket son son günlerde kullanıcı sayısında yüzde 20'lik bir düşüş yaşıyor. Ancak, şirketin fenomen CEO'su aynı görüşte değil. Mark Zuckerberg, Threads platformundaki gidişatın beklenenden çok daha iyi olduğunu savundu ve şu ifadelere yer verdi;

Artık her gün 10 milyonlarca kullanıcı geliyor. Bu, beklediğimizin çok ötesinde. Threads topluluğunun büyümesi konusunda çok iyimserim. Stabilize olmak zaman alacak, ancak bunu başardığımızda topluluğu büyütmeye odaklanacağız. Threads'in de iyi bir yolda olduğuna eminim.

Threads'e gelecek yeni özellikler sızdırıldı!

Bu dönemde Twitter'ın işleri kötü gitmeye başladı. Reklam gelirleri düşüşe geçti. Ancak şirketin CEO'su Linda Yaccarino aktif kullanım açısından son yılların en üst seviyelerine ulaştığını belirterek Twitter'ın yükselişe geçtiğini savunmuştu. Linda Yaccarino, geçtiğimiz günlerde son 5 aydaki en büyük kullanım gününü yaşadıklarını söyledi. Görünen o ki rakip platformun CEO'ları kendilerinden emin.