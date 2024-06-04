Mersin'de 2. Robot Kampı Gerçekleştirildi: 74 Takım Yarıştı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Daire Başkanlığı'na bağlı Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri tarafından düzenlenen ve 2 gün süren '2. Mersin Robot Kampı-2024" renkli görüntülere sahne oldu.

Mersin genelinden ve farklı illerden 74 takımın katıldığı ve Tarsus Gençlik Kampı'nda gerçekleşen kampın ana teması 'Doğal Afetler' oldu.

3 farklı robotik alandaki kategoride gerçekleşen '2. Mersin Robot Kampı-2024" etkinliğinde Full Volume, Master Piece ve Doğal Afetler Projeleri yarışmaları gerçekleştirdi.

Mersin ve Tarsus başta olmak üzere Aydın, Osmaniye, Şanlıurfa, Erzurum ve Adana'dan 500'e yakın öğrenci, 750 veli ile 74 takımın katıldığı etkinlik sonunda jüri değerlendirmesi ile 28 takıma kupa, madalya ve katılım belgesi verildi. Programa katılım sağlayan velilerin de oldukça heyecanlı oldukları gözlendi.

Robotların yarışmaları büyük merakla takip edilirken, doğal afetlerde kullanılması için planlanan mobil yangın söndürme dronesi, tsunami anında tehdidi algılayan ve uyaran sistem, fabrika atık sularının arıtılarak çevre kirliliğinin önlenmesini amaçlayan onlarca genç fikrin projeleri stantlarda sergilendi. Kamp etkinlikleri kapsamında Büyükşehir Doğa Parkı gezisi, şehir turu ve çeşitli aktiviteler yapılırken, ikramlarda da bulunuldu.

"Çocuklarımızda, Teknoloji Konusunda Merak Uyandırmaya Çalışıyoruz"

Kampa katılan misafirlerle birebir ilgilenen Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanı Şerife Hasoğlu Dokucu, çocuk atölyeleri ile bilimsel çalışmaları yaygınlaştırmayı hedeflediklerini belirterek, "Çocuklarla yaptığımız çalışmalarda en gurur duyduğumuz çalışmalardan birisi, teknoloji çalışmalarımız. Çocuklarımızda, teknoloji konusunda merak uyandırmaya çalışıyoruz. Onların yapabilirliklerini, kendilerine göstermeye çalışıyoruz. Aileler de bu konuda bizi çok destekliyor. Şu anda Mersin ve Tarsus'ta 2 atölyemiz var. Bu etkinlikleri yaptığımız Silifke'de ek bir binamız ve bir de gezici otobüsümüz var. Ama biz istiyoruz ki; önümüzdeki 5 yılda, tüm kadın ve çocuk çalışması yaptığımız yerlerde, çocuklara bu teknoloji çalışmalarını gösterebildiğimiz birimler açalım. İhtiyacımız da bu, amacımız da bu, gitmek istediğimiz yol da bu" dedi.

"Tarsus'ta Bu Kapsamda Bir Robotik Kamp Gerçekleştirilmedi"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyeleri Sorumlusu Emre Aşkın ise kampa katılımın oldukça yoğun olduğunu belirterek, "Burada Mersin Robot Kampı'nın 2.'sini gerçekleştiriyoruz. İlkini 2022 yılında yapmıştık ve 350 öğrenci katılmıştı. Bu yıl ise 500 öğrenci ile 6 farklı şehirden gelen 74 takım burada mücadele veriyor. 3 farklı kategoride robot performansları, proje geliştirme etkinlikleriyle etkinliğimiz devam ediyor. Çok heyecanlıyız, çocuklar çok mutlu. Tarsus'a ilk defa gelen öğrenciler var ve bu konuda hazırladığımız etkinliklerle şehrimizi tanıtıyoruz. Tarsus'ta bu kapsamda bir robotik kamp gerçekleştirilmedi. Zaten bizim konseptimiz, özellikle kamp statüsünde. Bu anlamda Mersin genelinde de bir ilki 2022'de gerçekleştirdik. Bunu da geleneksel hale getirdik ve her yıl bu etkinlikleri düzenlemeye devam ediyoruz" diye konuştu.

"Mühendis Olma Hevesim Arttı"

Büyükşehir Tarsus Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi'nden faydalanan 7. sınıf öğrencilerinden Remzi Sarı, atölye çalışmaları ile gelecek hayallerinin değiştiğini kaydederek, "Bu yarışmalara katılmadan önce, bu atölyede olmadan önce doktor olmak istiyordum. Ama bu atölyeyi görüp kalıt olduktan sonra fikrim değişti. Çünkü atölyeye katıldıktan sonra, teknolojiyle buluştuktan sonra hevesim artmaya başladı. Takımla beraber turnuvalara başladık. Mühendis olma hevesim arttı"

Büyükşehir Mezitli Kadın ve Çocuk Bilim, Teknoloji Atölyesi Öğrencilerinden Eymen Yedigöz de, "Hep bilgisayar mühendisi ya da uzay mühendisi olmak isterdim. Buraya katıldığımda hevesim daha da arttı. Arkadaşlarımla, takımımla beraber çok güzel robotlar yaptık, kodladık, tasarladık, denedik. Turnuvaya bu ilk kez katılışım."

"Hayata Bakış Açım Değişti"

12. sınıf öğrencisi Eylül Tutak, Tarsus'ta bir yıl önce başladığı atölye çalışmaları ile hayatının çok değiştiğini belirterek, "Çok güzel bir etkinlik. Dışarıdan gelen arkadaşlarla dostluğumuz gelişiyor. Hem dostluğumuzu geliştirip hem de bilgilerimizi tazeliyoruz. Robot yapıyor, çeşitli etkinlikler gerçekleştiriyor ve kendimizi geliştiriyoruz. Bir yıl öncesindeki benle, şu anki ben çok farklı. Çok geliştim ve bu konuda hiçbir fikrim olmamasına rağmen, birçok fikir edindim. Hayata bakış açım değişti." dedi.

"İlk Müdahale Orman Yangınlarında Çok Önemli"

Takım arkadaşlarıyla birlikte, orman yangınlarına ilk müdahaleyi sağlayacak drone üzerinde proje üreten öğrencilerden Beta Özgür, "Bizim projemiz yangınla ilgili. Orman yangınları için bir sorun var ortada. Helikopterler çok geç müdahale ediyor. Helikopterin yangın yerine ulaşması 25 dakikayı buluyor. Biz de bunun sonucunda, ne kadar hızlı ilk müdahaleyi yapabiliriz diye düşündük. İlk müdahale, orman yangınlarında çok önemli. Bunun için de drone ile yangını söndürme planı düşündük. Bunu nasıl yapabiliriz diye de yangın toplarını düşündük. Yangın topları 7 metre alana nüfus edebiliyor"

Depremde okulları yıkılan çocuklar için bir proje üreten İzem Öykü ise, "Projemiz, depremde okulu yıkılan ve eğitim hayatlarına devam edemeyen çocuklar için. Bu projeyi geliştirdik ve okulu olmayan çocuklar için, küçük de olsa bir sınıf yapıyoruz. Elektriği ise sonar panellerle karşılıyoruz."