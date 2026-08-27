Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrılığı gündemde olan Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği belirtildi.

20 MİLYON EUROLUK TRANSFER GÜNDEMDEYDİ

Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya transferi gündeme gelmişti. Brezilyalı futbolcunun 20 milyon euro bonservis bedeliyle Al Jazira'nın yolunu tutabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi hesapları değiştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan Fenerbahçe yönetiminin, geniş ve güçlü bir kadroyla yoluna devam etmek istediği ve bu doğrultuda Talisca'yı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Böylece bir süredir ayrılık ihtimali konuşulan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.