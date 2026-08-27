Haberler

Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar

Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar Haber Videosunu İzle
Fenerbahçe'den Talisca için sürpriz karar
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'de geleceği belirsizliğini koruyan Anderson Talisca için karar verildi. Al Jazira'nın 20 milyon euroluk bonservis bedeliyle gündemine aldığı Brezilyalı yıldızın, Şampiyonlar Ligi'ne kalınmasının ardından takımda tutulmasına karar verildiği öğrenildi.

Fenerbahçe'de Anderson Talisca'nın geleceğiyle ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Bir süredir ayrılığı gündemde olan Brezilyalı yıldız için sarı-lacivertli yönetimin kararını verdiği belirtildi.

20 MİLYON EUROLUK TRANSFER GÜNDEMDEYDİ

Talisca'nın Birleşik Arap Emirlikleri ekiplerinden Al Jazira'ya transferi gündeme gelmişti. Brezilyalı futbolcunun 20 milyon euro bonservis bedeliyle Al Jazira'nın yolunu tutabileceği belirtilirken, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesi hesapları değiştirdi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ SONRASI KARAR DEĞİŞTİ

Lyon'u eleyerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına kalan Fenerbahçe yönetiminin, geniş ve güçlü bir kadroyla yoluna devam etmek istediği ve bu doğrultuda Talisca'yı satmaktan vazgeçtiği öğrenildi. Böylece bir süredir ayrılık ihtimali konuşulan Brezilyalı yıldızın Fenerbahçe'de kalması bekleniyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Haberler.com
Deprem sanıldı, gerçek çok başka çıktı! Nepal'deki felakette bilanço ağırlaşıyor

Deprem sanıldı, gerçek başka çıktı! Bilanço ağırlaşıyor
Asgari ücret için Ankara’da konuşulan rakam ortaya çıktı! Yüzde 50 zam senaryosu

Yüz güldürecek oran! Milyonların beklediği zam için iki senaryo
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...

Aziz Yıldırım'ın delirdiği anlar: Bak gelirsem oraya ananızı...
Arkadaşıyla tartışıp evi terk etti! Cansız bedeni denizde bulundu

Telefonda söyledikleri ekipleri harekete geçirdi: Dehşet veren itiraf!
Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı! Facia son anda engellendi

Son anda engellendi! Almanya'daki skandaldan Rusya çıktı
Alparslan Kuytul’un, rızası olmadan evlenen damadı evinde darp ettirdiği iddia edildi

Kuytul istediği olmayınca evine baskın yaptırmış
Seçim tarihi veren AK Partili isimden çarpıcı Mansur Yavaş çıkışı

Seçim için tarih veren AK Partili isimden çarpıcı Yavaş çıkışı
Komşuda virüs paniği! Bir haftada 75 vaka, 6 can kaybı

Komşuda virüs paniği! Ülke alarma geçti
Ailesiyle tatilde olduğu sırada dere yatağına yuvarlandı: Acı haber geldi

Tatil felaketle bitti: Ailesinin gözü önünde can verdi