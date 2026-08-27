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Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı

Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı Haber Videosunu İzle
Aziz Yıldırım'ın neden küfürler savurduğu ortaya çıktı
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Fenerbahçe'nin Lyon zaferinin ardından Aziz Yıldırım'ın tribünde Fransız taraftarlara küfür ederek tepki gösterdiği anlar dikkat çekmişti. Yıldırım'ın neden bu kadar sinirlendiği ortaya çıktı. Lyon taraftarlarının Aziz Yıldırım ve beraberindeki heyetin bulunduğu bölüme şarap döktüğü ve tükürdüğü belirtildi.

  • Aziz Yıldırım'ın Lyon taraftarlarına sert tepki göstermesinin nedeni, Lyon taraftarlarının kendisine ve Fenerbahçe heyetine şarap döküp tükürmesiydi.
  • Fenerbahçe, Lyon'u deplasmanda 2-1 yenerek Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.
  • Maç sonrası saha içinde ve soyunma odası tünelinde de gerginlik yaşandı.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ettiği tarihi gecenin ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor. Sarı-lacivertlilerin Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından saha içinde ve tünelde gerginlik yaşanırken, protokol tribününde de tansiyon yükseldi.

Maç sonrası ortaya çıkan görüntülerde Aziz Yıldırım'ın üst bölümde bulunan Lyon taraftarlarına oldukça sert tepki gösterdiği görülmüştü. Yıldırım'ı bu kadar öfkelendiren olayın perde arkasına ilişkin yeni bilgiler ortaya çıktı.

ŞARAP DÖKTÜLER, TÜKÜRDÜLER

Odatv'nin edindiği bilgilere göre bazı Lyon taraftarları, karşılaşmanın ardından Aziz Yıldırım ve beraberindeki Fenerbahçe heyetinin bulunduğu bölüme şarap döktü.  Fransız taraftarların bununla da kalmayarak Yıldırım ve beraberindeki isimlerin bulunduğu tarafa tükürdüğü belirtildi.

AZİZ YILDIRIM SERT TEPKİ GÖSTERDİ

Yaşananların ardından Aziz Yıldırım'ın öfkesine hakim olamadığı ve üst bölümde bulunan Lyon taraftarlarına sert tepki gösterdiği aktarıldı. Yıldırım'ın tribündeki öfkeli anları görüntülere yansırken, yaşanan gerilimin nedeninin Lyon taraftarlarının bu hareketleri olduğu öne sürüldü.

SAHA VE TÜNEL DE KARIŞMIŞTI

Fenerbahçe'nin galibiyetinin ardından gerilim yalnızca tribünlerle sınırlı kalmadı. Son düdükle birlikte Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında başlayan olaylar saha içinde büyümüş, ardından soyunma odası tüneline kadar taşınmıştı.

FENERBAHÇE FRANSA'DA TURU ALDI

Kadıköy'deki ilk karşılaşmada Lyon ile 1-1 berabere kalan Fenerbahçe, rövanşı deplasmanda 2-1 kazanarak rakibini saf dışı bıraktı ve Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına yükseldi.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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