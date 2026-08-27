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Sakiler hayranlarını üzen haber! Yıllardır birlikteydiler, yollar ayrıldı

Sakiler hayranlarını üzen haber! Yıllardır birlikteydiler, yollar ayrıldı
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“Dünyadan Uzak” şarkısıyla müzikseverlerin karşısına çıkan Sakiler Grubu, aldığı ayrılık kararıyla gündeme geldi. Grubun gitaristi Yücel Girgin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla kararı duyurdu.

Pandemi döneminde müzik çalışmalarına başlayan Sakiler, kısa sürede kendine özgü tarzıyla adından söz ettirdi. “Canıma Minnet” ve “Yüzsüz Yürek” gibi parçaları milyonlarca kez dinlenen grup, müzik yolculuğuna son verme kararı aldı.

Ayrılık haberini grubun gitaristi Yücel Girgin paylaştı. Sakiler döneminin geride kaldığını belirten Girgin, bu süreçte ortaya çıkan şarkılar ve biriktirdikleri anılar için duyduğu mutluluğu dile getirdi.

Müzikten kopmayacağının mesajını da veren Girgin, yeni projeler üzerinde çalışacağının sinyalini verdi.

GRUBUN HESABI DA KAPATILDI

Sakiler'in dağılmasının ardından grubun sosyal medya hesabına da erişilemediği görüldü. Üç kişiden oluşan grup, 2021 yılında “Dünyadan Uzak” ile büyük bir çıkış yakalamış ve şarkı uzun süre en çok dinlenen parçalar arasında yer almıştı.

Kaynak: Haberler.com
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