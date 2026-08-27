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Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar

Fenerbahçe yendi, Galatasaray'a yaradı! Satmak zorunda kalacaklar
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Fenerbahçe'ye elenerek Şampiyonlar Ligi gelirinden mahrum kalan Lyon'da hesaplar altüst oldu. Fransız ekibinin finansal yükümlülüklerini yerine getirebilmek için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapması gerektiği belirtilirken, ayrılığa en yakın isimlerden Malick Fofana'nın talipleri arasında Galatasaray da bulunuyor.

  • Fenerbahçe, UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u toplamda 3-2'lik skorla eleyerek Fransız ekibini turnuva dışına itti.
  • Şampiyonlar Ligi'nden en az 23 milyon euro gelir bekleyen Lyon, elenmesi nedeniyle finansal fair-play kurallarına uyum için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı yapmak zorunda kaldı.
  • Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değeri olan 21 yaşındaki kanat oyuncusu Malick Fofana'ya Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Inter ve Atalanta da talip.

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Lyon'u toplamda 3-2'lik skorla saf dışı bırakmasının ardından Fransız ekibinde transfer hesapları değişti.

Şampiyonlar Ligi'nin lig aşamasına katılarak önemli bir gelir elde etmeyi planlayan Lyon, Fenerbahçe'ye elenmesinin ardından oyuncu satışına yönelmek zorunda kaldı.

EN AZ 25 MİLYON EUROLUK SATIŞ YAPMALARI GEREKİYOR

Fransız basınından L'Equipe'in haberine göre Şampiyonlar Ligi'nden elde edeceği en az 23 milyon euroluk gelirden mahrum kalan Lyon'un, finansal fair-play kurallarına uyum sağlayabilmek için en az 25 milyon euroluk oyuncu satışı gerçekleştirmesi gerekiyor.

Transfer döneminin sona ermesine kısa süre kalması nedeniyle Fransız ekibinin bazı futbolcuları için gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu belirtildi.

İLK ADAY MALICK FOFANA

Lyon'un satışından önemli bir gelir elde edebileceği futbolcuların başında Malick Fofana geliyor. Fenerbahçe karşısında oynadığı iki karşılaşmada da performansıyla dikkat çeken 21 yaşındaki kanat oyuncusunun Avrupa'dan çok sayıda talibi bulunuyor.

GALATASARAY FIRSATI BEKLİYOR

Fofana'yı yakından takip eden takımlardan birinin de Galatasaray olduğu belirtiliyor. Sarı-kırmızılıların Lyon'un içinde bulunduğu mali durum nedeniyle oluşabilecek şartları takip ettiği ve Fofana'yı fırsat transferi olarak değerlendirdiği aktarıldı.

AVRUPA'DAN DA TALİPLERİ VAR

Transfermarkt verilerine göre 30 milyon euro piyasa değerine sahip Fofana için Galatasaray'ın yanı sıra Roma, Inter ve Atalanta gibi kulüplerin de devrede olduğu belirtiliyor.

Fenerbahçe'nin Lyon'u Şampiyonlar Ligi'nin dışında bırakmasının ardından Fransız ekibinin oyuncu satmak zorunda kalması, Galatasaray'ın Fofana transferinde elini güçlendirebilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
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