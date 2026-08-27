MSB'den SDG/YPG'nin kendini feshetmesine ilk yorum

Terör örgütü PKK'nın Suriye uzantısı SDG/ Ypg'nin kendini feshetmesiyle ilgili Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, örgütün açıkladığı karara ilişkin "SDG'nin feshinden memnunuz" ifadelerini kullandı.

"ÖNEMLİ BİR GELİŞMEDİR"

Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"SDG’nin feshi ve Suriye devlet kurumlarına entegrasyonu, Suriye’nin egemenliği ve toprak bütünlüğünün korunması ile “Tek Devlet, Tek Ordu” anlayışının güçlendirilmesi bakımından önemli bir gelişmedir. Bu yöndeki gelişmeleri memnuniyetle karşılıyoruz.

Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Suriye’de sağlanan olumlu ivmenin ülke geneline yayılması, istikrarın kalıcı hale getirilmesi ve Suriye ordusunun başta terörle mücadele olmak üzere kapasitesinin geliştirilmesine yönelik desteğini, mevcut askerî iş birliği anlaşması çerçevesinde sürdürmeye devam edecektir."

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