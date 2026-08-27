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ABD’de 11 Eylül davası 2028'e ertelendi

ABD’de 11 Eylül davası 2028'e ertelendi
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ABD'de 11 Eylül 2001 saldırılarının planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ile beraberindeki 3 sanığın yargılanacağı tarih belli oldu. ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Michael Schrama, sanıkların 5 Haziran 2028'de askeri mahkemede yargılanmaya başlayacağını açıkladı. Böylece yaklaşık 3 bin kişinin hayatını kaybettiği saldırılara ilişkin davada, saldırılardan yaklaşık 27 yıl sonra kritik bir süreç başlayacak.

11 Eylül 2001'de ABD'yi sarsan saldırılara ilişkin yıllardır devam eden hukuki süreçte önemli bir karar alındı. Saldırıların planlayıcısı olmakla suçlanan Halid Şeyh Muhammed ve diğer 3 sanığın askeri mahkemedeki yargılamasının 5 Haziran 2028'de başlamasına karar verildi.

ABD Hava Kuvvetleri Yarbayı Michael Schrama, savcıların davanın 2027 yılında başlamasını talep ettiğini ancak bu tarihin "çok erken" olduğunu belirtti.

4 SANIK 2028'DE HAKİM KARŞISINA ÇIKACAK

Karara göre Halid Şeyh Muhammed'in yanı sıra Velid Muhammed Salih Mübarek bin Attaş, Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi ve Ali Abdul Aziz Ali askeri mahkemede yargılanacak.

Davanın başlangıç tarihi olarak 5 Haziran 2028 belirlendi. Böylece 11 Eylül 2001 saldırılarından yaklaşık 27 yıl sonra sanıkların yargılanmasında yeni bir aşamaya geçilecek.

İDAM CEZASINI KALDIRACAK ANLAŞMAYA VARILMIŞTI

Davada daha önce sanıklardan üçüyle dikkat çeken bir anlaşma yapılmıştı. Temmuz 2024'te Halid Şeyh Muhammed, Velid Muhammed Salih Mübarek bin Attaş ve Mustafa Ahmed Adam al Hawsawi, askeri savcılarla anlaşmaya vardı.

Anlaşmaya göre sanıklar, 2 bin 976 kişinin öldürülmesi de dahil olmak üzere kendilerine yöneltilen suçlamaları kabul edecek, bunun karşılığında ise idam cezasından vazgeçilecekti.

Halid Şeyh Muhammed'in Guantanamo'da ömür boyu hapis cezası çekmesi öngörülüyordu.

LLOYD AUSTIN ANLAŞMAYI İPTAL ETTİ

Söz konusu anlaşma, 11 Eylül saldırılarında hayatını kaybedenlerin bazı yakınlarının tepkisini çekti. Birkaç gün sonra dönemin ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin anlaşmayı iptal etti.

Sanıkların avukatları karara itiraz ederken, konu daha sonra federal mahkemeye taşındı. Washington DC'deki federal temyiz mahkemesi ise geçtiğimiz temmuz ayında Austin'in anlaşmayı iptal ederken yetkisi dahilinde hareket ettiğine karar verdi.

Bu gelişmenin ardından sanıkların askeri mahkemede yargılanmasına ilişkin süreç devam etti.

Halid Şeyh Muhammed, 11 Eylül 2001'de kaçırılan yolcu uçaklarının New York'taki Dünya Ticaret Merkezi ve Pentagon'a yönelik saldırılarında kullanılan planı organize etmekle suçlanıyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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