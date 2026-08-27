Guendouzi'ye uçan tekme atan isim ortaya çıktı

Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi play-off turunda Olimpik Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek lig aşamasına yükseldiği karşılaşmanın ardından yaşanan olayların yankıları sürüyor.

Son düdüğün ardından Matteo Guendouzi ile Lyon cephesi arasında büyük bir gerginlik yaşanırken, ortaya çıkan görüntüler olayların nasıl başladığını gözler önüne serdi.

GUENDOUZI'YE UÇARAK TEKME ATTI

Görüntülerde bir kişinin koşarak Guendouzi'ye doğru geldiği, ardından havaya sıçrayarak Fransız futbolcuya tekme attığı görüldü. Yaşanan saldırının ardından ortalık bir anda karışırken, Lyonlu ve Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet mensupları olayların içine dahil oldu.