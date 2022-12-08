MediaTek Dimensity 8200 orta segmente amiral gemisi performansı getiriyor!

Dimensity 8200, MediaTek tarafından daha ucuz telefonlara yüksek performans sunma hedefi ile yola çıkmış durumda.

Mobil işlemci pazarındaki rekabet gittikçe kızışıyor. Dimensity 9000 ile üst segmentteki yarışa dahil olan MediaTek, şimdi de Dimensity 8200 ile orta segmentteki iddiasını artırma hedefinde. Şirketin yeni işlemcisi gösterdiği performans ile üst seviyeye göz kırpıyor.

MediaTek Dimensity 8200 ile üst segmentlere göz kırpıyor

Amiral gemisi pozisyonunda bulunan Dimensity 9000 modellerinin altında konumlandırılan 8200, daha ucuz telefonlara yüksek performans sunma hedefi ile geliştirildi. Dimensity 8100'ün halefi konumunda olan Dimensity 8200, bazı önemli geliştirmeleri içerisinde barındırıyor.

MediaTek'in yeni işlemcisi TSMC'nin 4 nm üretim süreci ile doğrudan amiral gemisi modellerin bölgesine adım atmış durumda. iPhon 14 Pro'ya güç veren A16 Bionic işlemcinin de 4 nm teknolojisi ile üretildiğini hatırlatmakta fayda var. Diğer yandan Dimensity 8100'ün 5 nm teknolojisi ile TSMC tarafından üretildiğini söyleyelim.

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Bir başka önemli değişiklik ise işlemcinin mimarisinde meydana geldi. Dimensity 8100, dört Cortex-A78 çekirdeği ve eşit sayıda Cortex-A55 çekirdeği içeren çift kümeli bir tasarım sunuyordu. Dimensity 8200 ise üst düzey Dimensity 9200 ve Qualcomm'un kendi amiral gemileri gibi üç kümeli bir tasarımı benimsiyor.

Dimenstiy 8200'd 3.1 GHz'de çalışan tek bir Cortex-A78 çekirdeğinin yanı sıra 3.0 GHz'de çalışan üç Cortex-A78 çekirdeğin ev sahipliği yapıyor. Bunun yanı sıra daha düşük görevler için ise 2,0 GHz hıza sahip dört Cortex-A55 çekirdeği yer alıyor.

Yeni işlemci üzerind GPU değişmeden kalıyor ancak MediaTek, ARM Mali-G610 grafik motorunu yeni nesil HyperEngine 6.0 optimizasyon araçlarıyla eşleştirerek biraz daha yetenekli hale getirmiş durumda. MediaTek ayrıca Dimensity 8200'ü, 4K HDR video çekimine izin veren kamera özelliklerini işlemek için yeni Imagiq 785 çipiyle donattı.

Şirkt ayrıca daha net fotoğraflar için yapay zekayı da geliştirmiş durumda. Bunun yanı sıra bağlantı konusunda da önemli adımlar atan MediaTek, yeni işlemcisinde Wi-Fi 6E, 5G ve Bluetooth 5.3 destekleri sunuyor.

Özellikleri ile amiral gemisi modeller kafa tutan Dimensity 8200 tarafından desteklenen ilk akıllı telefonların aralık ayı içerisinde piyasaya çıkması bekleniyor. Peki siz yeni MediaTek'in yeni işlemcisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.