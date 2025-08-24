Mavi Vatan'ın koruyucuları İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı selamladı

TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamında İstanbul Boğazı'nda geçit töreni gerçekleştirildi.

TÜRK DONANMASI İSTANBUL'U VE CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'I SELAMLADI

Görkemli geçit töreninde Cumhuriyet'in kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün manevi mirası Savarona yatı ve TCG Anadolu'nun da aralarında bulunduğu Deniz Kuvvetlerinin milli gemileri, İstanbul'u ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı selamladı. Geçit töreni sırasında 21 pare top atışı da yapıldı.

YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ'NDEN BAŞLADI

Milli Savunma Bakanlığının ev sahipliğindeki etkinlik için TCG Anadolu, saat 14.45 sıralarında Karadeniz açıklarından İstanbul Boğazı'na ulaştı. TEKNOFEST Mavi Vatan kapsamındaki geçit töreni, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden başladı.

250 ÖĞRENCİ TCG ANADOLU GÜVERTESİNDE

Boğaz'da seyir yapacak donanma unsurları arasında, onarımı tamamlanan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yatı TCG Savarona, TCG Oruçreis, TCG İstanbul, TCG Heybeliada, TCG Kalkan, TCG Alanya ve TCG Sancaktar gemileri ile TCG Hızırreis denizaltısı bulundu. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile T3 Vakfı tarafından belirlenen 250 öğrenci de geçit töreni için TCG Anadolu'da yer adlı.

BOĞAZ GEÇİŞİ MALTEPE SAHİLİ'NDE SON BULACAK

Öte yandan, geçit töreni sırasında gemide bulunan çocuklar ellerindeki kırmızı beyaz balonları gökyüzüne bıraktı. Mavi Vatan Boğaz Geçişi'nin Moda ve Caddebostan'ın ardından Maltepe Sahili'nde son bulması bulacak.