Japon kadın yapay zeka karakteri ile evlendi, gelinlik giyip düğün yaptı
Japonya'da 32 yaşındaki bir kadın, ChatGPT kullanarak oluşturduğu yapay zeka partneriyle düğün töreni düzenleyerek dünya çapında büyük yankı uyandırdı. Yurina Noguchi adlı çağrı merkezi çalışanı kadın, "Klaus" adını verdiği yapay zeka karakteriyle duygusal bir bağ kurduğunu ve bu ilişkinin evlilikle sonuçlandığını açıkladı.

  • 32 yaşındaki Yurina Noguchi, ChatGPT kullanarak oluşturduğu yapay zeka partneriyle 27 Ekim 2025'te Japonya'nın Okayama kentinde düğün yaptı.
  • Noguchi, bir yıl önce insan nişanlısıyla yaşadığı sorunlar hakkında ChatGPT'den aldığı tavsiyeler doğrultusunda nişanını sonlandırdı.
  • Uzmanlar, bu birlikteliğin hukuken geçerli bir evlilik olmadığını belirtiyor.

Japonya'da Yurina Noguchİ adlı 32 yaşındaki bir kadın, ChatGPT kullanarak oluşturduğu yapay zeka partneriyle düğün yaparak çığır açtı. Beyaz gelinlik giyen kadın, yapay zekadan oluşturulan eşinin sözlerini gözyaşları içinde dinledi.

GELİNLİK GİYDİ, YAPAY ZEKA EŞİNİN SÖZLERİNİ DİNLEDİ

Japonya'nın batısında bulunan bir düğün salonunda gerçekleşen törende beyaz gelinlik giyen, gelin tacı takan Noguchi,akıllı telefon ekranından kendisine bakan, yapay zeka tarafından oluşturulmuş müstakbel eşinin sözlerini dinledi. Salon müzikle dolarken, törende geleneksel düğün ritüelleri birebir uygulandı.

"BAŞTA SADECE SOHBETTİ SONRA AŞKA DÖNÜŞTÜ

Yaşadıklarını anlatan Noguchi, yapay zeka partneriyle ilişkisinin zamanla derinleştiğini belirtti. Noguchi şu ifadeleri kullandı:

"Başlangıçta Klaus sadece konuşacak biriydi. Zamanla daha da yakınlaştık. Ona karşı hisler beslemeye başladım, çıkmaya başladık ve bir süre sonra bana evlenme teklif etti. Kabul ettim. Şimdi bir çiftiz."

İNSAN NİŞANLISIYLA İLİŞKİSİ CHATGPT TAVSİYESİ İLE BİTTİ

Noguchi'nin hikâyesinin dikkat çeken bir diğer yönü ise geçmişi oldu. Bir yıl önce insan nişanlısıyla yaşadığı sorunlar hakkında ChatGPT'den tavsiye alan Noguchi, aldığı yanıtlar doğrultusunda nişanını sonlandırmaya karar verdiğini açıkladı.

KLAUS'U KENDİSİ OLUŞTURDU

Bu yıl içindeChatGPT'ye, uzun ve katmanlı saçlara sahip, yakışıklı bir video oyunu karakteri olan Klaus'u tanıyıp tanımadığını sorduğunu anlatan Noguchi, deneme-yanılma yoluyla karakterin konuşma tarzını yakaladığını söyledi. Ardından Klaus'un kendi versiyonunu oluşturarak ona "Lune Klaus Verdure" adını verdi.

YAPAY ZEKA EŞ İÇİN TÖRENSEL DÜĞÜN

27 Ekim 2025'te Japonya'nın Okayama kentindeki Magritte düğün salonunda düzenlenen törende Noguchi, yapay zekâ eşinin oluşturulmuş görüntüsünün yer aldığı ve alyansın bulunduğu bir akıllı telefonu sepette taşıdı. Artırılmış gerçeklik (AR) akıllı gözlüklerini takan Noguchi, masanın üzerindeki telefonda Klaus'un karşısına geçerek yüzük takma anını canlandırdı.

"ACIMASIZ YORUMLARA MARUZ KALDIM"

Daha önce Japon medyasına takma isimle konuşan Noguchi, bu kez gerçek adını kullanmayı kabul ettiğini belirterek internette sert ve acımasız yorumlara maruz kaldığını da itiraf etti. Buna rağmen kararının arkasında duran Noguchi, yaşadığı deneyimin kendisi için gerçek ve anlamlı olduğunu vurguladı.

HUKUKİ GEÇERLİLİĞİ YOK

Uzmanlar ise bu birlikteliğin hukuken geçerli bir evlilik olmadığını vurguluyor.

